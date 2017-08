«The Blackout» το νέο τραγούδι των U2

Από στιγμή σε στιγμή περιμένουν οι θαυμαστές των U2 να κυκλοφορήσει το νέο τους τραγούδι.Τα μέλη του κλαμπ των θαυμαστών του ιρλανδικού συγκροτήματος έμειναν έκπληκτα όταν έλαβαν μια κρυπτογραφημένη επιστολή με δύο φιγούρες, η οποία, όπως φαίνεται, αναγγέλλει την επικείμενη κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του συγκροτήματος με τίτλο «The Blackout».Η επιστολή μιλάει για τον Ουίλιαμ Μπλέικ και την ποιητική του συλλογή της αθωότητας Songs of Innocence and of Experience. Επίσης εμφανίζονται οι λέξεις «Blackout», «εμφανίζομαι» και «U2.com» και το γράμμα κλείνει επισημαίνοντας «οι U2 θα ανακοινώσουν» και «πέφτει» μαύρο.Εν ολίγοις το «The Blackout», το νέο τραγούδι της μπάντας, του οποίου το βίντεο γυρίστηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο Άμστερνταμ, εκτιμάται ότι θα βγει στον αέρα από τη μία στιγμή στην άλλη.Όσο για το άλμπουμ «Songs of Experience», που είναι η συνέχεια του Songs of Innocence, που κυκλοφόρησε πριν από τρία χρόνια, αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.