Οι Last Drive στο Gagarin

Τα δέκα τελευταία χρόνια, από το πολυθρύλητο τριπλό sold out του 2007, είναι γνωστό πως το καλοκαίρι στην πόλη δεν έρχεται αν δεν ανακοινωθεί η μεγάλη ετήσια συναυλία των Last Drive στο Gagarin.Eφέτος, στις 20 Μαΐου του 2017, η σπουδαιότερη αθηναϊκή μπάντα επιστρέφει στη σκηνή με ένα πολυαναμενόμενο live για το οποίο δεν βλέπαμε την ώρα, μιας και τα τελευταία δύο χρόνια, η μπάντα έχει παίξει ακουστικά sets, αλλά κανένα ηλεκτρικό.Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε οι Labyrinth of Thoughts Records και The Lab Records επανακυκλοφόρησαν το, ιστορικό πλέον, άλμπουμ Blood Nirvana, που κυκλοφόρησε το 1990 από τη Hitch Hyke και έμελλε να αποτελέσει ορόσημο τής ιδιαιτέρως δραστήριας ελληνικής αγγλόφωνης σκηνής των 90s. Για πολλούς το Blood Nirvana είναι ο δίσκος που άλλαξε το πρόσωπο του συγκροτήματος διατηρώντας μεν τον garage ήχο, περνώντας σε πιο σκληρές ενορχηστρώσεις δε: τραγούδια όπως το Holy War και το Overloaded παραμένουν ως σήμερα κορυφαίες στιγμές των live.Οι Last Drive συνεχίζοντας μια ξέφρενη πορεία χρόνων, είναι στο studio και προετοιμάζουν την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ τους, μικρή πρόγευση του οποίου θα πάρουμε στο live της 20ης Μαΐου – το live κατά το οποίο η Αθήνα θα μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο Drive tribe για να παρευρεθεί σε ένα ακόμα, ηλεκτρικό και απελευθερωτικό, rock ‘n roll πάρτι, καλεσμένη των Ειδικών.Οι ασταμάτητες περιοδείες και οι κυκλοφορίες δίσκων σε όλο τον κόσμο είχαν καταλυτική επίδραση στο σύμπαν των Bazooka, που με τη σειρά του έχει τώρα γίνει πιο σύνθετο και πιο ποιητικό μέσα στη βέβηλη psych-punk γοητεία του.