The Rockin' Dead Live - 13/01 @ Remedy Live Club

To Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, οι Αθηναίοι Alternative Rockers, THE ROCKIN’ DEAD καταφθάνουν στην σκηνή του REMEDY LIVE CLUB για το 1ο μεγάλο show της χρονιάς…Ένα δυνατό, έντονο και ατμοσφαιρικό live, χωρίς υποκρισίες και αναστολές με Straightforward Rock μουσικές που θα συνεπάρουν τις αισθήσεις… Το σκοτάδι ποτέ άλλοτε δεν έμοιαζε τόσο ελκυστικό… Ανακαλύψτε το!Οι THE ROCKIN' DEAD είναι ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2015.Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2013 ως ένα πειραματικό μουσικό project από τον παραγωγό και συνθέτη Κώστα Στριφτό σε συνεργασία με τον συνθέτη και κιθαρίστα Πάνο Μαλαχιά με σκοπό την δημιουργία και παραγωγή πρωτότυπων τραγουδιών στα οποία θα συμμετείχαν guest μουσικοί και καλλιτέχνες. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν ψηφιακά το 1ο single με τίτλο "City Of Sin" με την συμμετοχή του καταξιωμένου συνθέτη και μουσικού Κώστα Τουλαντά στα φωνητικά. Το τραγούδι κατάφερε να αποσπάσει διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης American Songwriting Awards 2015 κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στους 5 φιναλίστ στην κατηγορία Rock.