Think Sax Society στο café του Νομισματικού Μουσείου

Το café του Νομισματικού Μουσείου θα φιλοξενήσει το μουσικό σύνολο Think Sax Society, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.



Μια πανδαισία πνευστών γεμάτη έμπνευση φαντασία και ρυθμό δημιουργεί μια μουσική περιπλάνηση από τους δρόμους της blues μουσικής και του swing της Νέας Ορλεάνης, τα funk του Σικάγο έως τα μακάμ της Ανατολής. Με όχημα ένα σεξτέτο σαξοφώνων πλαισιωμένο από ηλεκτρικό μπάσο, τύμπανα και πιάνο, η ομάδα του Τάσου Φωτίου, ονόματι Think Sax Society, πλαισιωμένη από εξαίρετους μουσικούς με ιστορία στο χώρο της Jazz, προσγειώνεται στο Café του Νομισματικού Μουσείου και δημιουργεί ένα εκρηκτικό χαρμάνι πλούσιο σε κέφι, ζωντάνια, ρυθμούς και ηχοχρώματα.



Το μουσικό σύνολο Think Sax Society ξεκίνησε το 2013 από τον Τάσο Φωτίου ως μια τετραμελής ομάδα με σκοπό τη μελέτη και την ερμηνεία της μουσικής και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα ανοιχτό πολυπληθές σχήμα με βασικό επταμελή κορμό που σε πλήρη σύνθεσή και συμμετοχές φτάνει να έχει έως και εννέα μέλη. Στις επιλογές τους ανήκουν έργα jazz από όλες τις περιόδους με έμφαση στις τεχνικές και τη ρυθμολογία των blues, του swing και του funk.



Το σχήμα έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη μουσική βιβλιοθήκη του συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής» και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Μουσικής. Ακόμη έχει εμφανιστεί στα μουσικά φεστιβάλ Βέροιας και Πάτμου και σε πολιτιστικές εκδήλωσες δήμων της Αττικής.



Έχει αγκαλιάσει το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης LALIBELA (σύλλογος βοήθειας και αναδοχής παιδιών) διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε συναυλίες με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της οργάνωσης.



Το σύνολο αποτελείται από τους παρακάτω μουσικούς:



Τάσος Φωτίου | τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο

Νικήτας Νανίδης | άλτο σαξόφωνο

Κώστας Βασιλειάδης | τενόρο σαξόφωνο

Ηλίας Κόρδας | τενόρο σαξόφωνο

Γιάννης Μεταλληνός | βαρύτονο σαξόφωνο

Πέτρος Μεταλληνός | άλτο σαξόφωνο

Μπάμπης Κάσσιoς | σοπράνο και άλτο σαξόφωνο



Συμμετέχουν επίσης:



Γιάννης Νοταράς | τύμπανα

Γιώργος Κατσάνoς | πιάνο

Ενορχηστρώσεις | Τάσος Φωτίου, Γιώργος Κατσάνος



8 Ιουνίου 2017.



Ώρα 9μ.μ.



Café Νομισματικού Μουσείου | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα | Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3610067