Το Athens Digital Arts Festival στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Athens Digital Arts Festival (ADAF), εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή της ψηφιακής τέχνης, επιχειρεί να διερευνήσει το άγνωστο μέλλον της επερχόμενης Τεχνολογικής Αποκάλυψης μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία.Πρόοδος ή Αναχρονισμός; Φουτουρισμός ή Αρχαϊσμός; Φυσική ή Μεταφυσική; Ουτοπία ή Δυστοπία; Αρχή ή Τέλος;Με κεντρικό θέμα Singularity Now, το ADAF 2018 εξερευνά το άγνωστο μέλλον της επερχόμενης Τεχνολογικής Αποκάλυψης μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Singularity είναι μια έννοια που ορίζεται διαφορετικά σε κάθε τομέα των επιστημών. Είναι η τάση προς το άπειρο, ο πυρήνας της μαύρης τρύπας, το σημείο μηδέν του χρόνου και του χώρου. Σχετίζεται με τον απειρισμό, το άγνωστο αλλά και την απαρχή των συμπάντων, φυσικών αλλά και εννοιολογικών.Το ADAF 2018 μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα οπτικοακουστικών περφόρμανς από καλλιτέχνες διεθνούς φήμης, προσφέροντας μια μοναδική διαδραστική εμπειρία ήχου και εικόνας.Το ADAF 2018 θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συνεργασία του προγράμματος Κύκλος Γέφυρες, από τις 24 ως τις 27 Μαΐου 2018.(*Ο αριθμός θέσεων για τις περφόρμανς είναι περιορισμένος. Διάθεση εισιτηρίων με σειρά προτεραιότητας. Κράτηση εισιτηρίου εδώ 1. «Τsoclis, Eμείς», 2018 | Costas Τsoclis (GR)24-27 Μαΐου, 19:00 - 20:00, Αίθουσα MC 3.5Ο διεθνώς καταξιωμένος πρωτοπόρος της σύγχρονης τέχνης στη "Ζωντανή Ζωγραφική", Κώστας Τσόκλης, θα παρουσιάσει αποκλειστικά στο ADAF 2018 την περφόρμανς “Τsoclis, Eμείς”, 2018. Ο ίδιος αναφέρει: «Με αυτό το έργο, δεν διατείνομαι ότι προτείνω ένα καινούργιο λεξιλόγιο, αλλά ότι με λέξεις γνωστές, γράφω ένα ακόμη ποίημα, την ομορφιά και τη διαχρονικότητα του οποίου, δεν μπορώ να προβλέψω».2. Go Back to Hiding in the Shadows | Pandelis Diamadides (NL/CY)24 Μαΐου, 21:00-21:35, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤο Go Back to Hiding in the Shadows αποτελείται από αποδομημένες φωνές ανθρώπων, φυσικά όργανα και ηχογραφήσεις τοπίου. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό βίντεο, μια σκηνογραφία εικόνων και επεξεργασμένου οπτικού υλικού, το οποίο έχει συλλεχθεί στην περιοχή γύρω από το βουνό Τρόοδος στο νησί της Κύπρου. Ζήσε την εμπειρία και νιώσε την ψηφιακή αυτή αποθήκη από επεξεργασμένους ηλεκτρονικούς και οργανικούς ήχους.3. Dökk | fuse* (IT)24 Μαΐου, 22:00-22:45, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤο Dökk αφορά ένα ταξίδι μέσα σε μια σειρά ψηφιακών τοπίων, όπου η αντίληψη του χώρου και του χρόνου αλλοιώνονται. Η σκηνογραφία του Dökk είναι σχεδιασμένη για να αποδώσει την αίσθηση της βαθιάς αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην πρωταγωνίστρια και στον χώρο που την περιβάλλει. Έτσι κάθε περφόρμανς είναι διαφορετική!4. Interférences | Alexis Langevin-Tétrault (CA)25 Μαΐου, 21:00-21:20, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΜια ηχοευαίσθητη παράσταση φωτός ξεδιπλώνεται σταδιακά, καθώς ο Alexis Langevin-Tétrault κτίζει ένα δίκτυο χορδών, με το οποίο διαδρά για να δημιουργήσει ένα ηχητικό σύμπαν, με ήχους industrial noise και electronica. Εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την μηχανή, το Interférences παρουσιάζει τον μοντέρνο κόσμο, στον οποίο το άτομο αναζητά συνεχώς να βρει το νόημα της ζωής μέσα από εμπειρίες.5. Hakanaï | Adrien M & Claire B (FR)25 Μαΐου, 22:00-22:40, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤο Hakanaï είναι μια solo χορογραφική περφόρμανς, η οποία ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά κινούμενων εικόνων. Στα Ιαπωνικά, η λέξη Hakanaï αναφέρεται στο προσωρινό και εύθραυστο, το φευγαλέο και παροδικό. Η περφόρμανς μας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο των ονείρων, δίνοντας ζωή στον χώρο που βρίσκεται - κάπου ανάμεσα στα όρια της φαντασίας και της πραγματικότητας.6. Hertzian Field #2 | Στέλιος Μανουσάκης (GR/NL)26 Μαΐου | 21:00-21:25 | Αίθουσα BanquetΟ Στέλιος Μανουσάκης παρουσιάζει μια επαυξημένη ηχητική και χορογραφική σόλο περφόρμανς, η οποία αποκαλύπτει τις αόρατες ροές της ασύρματης επικοινωνίας και τη διάδρασή τους με το ανθρώπινο σώμα. Εμπνευσμένος από τη ράδιο αστρονομία, δημιουργεί ήχο, αναλύοντας την παρεμβολή του σώματος μέσα στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των δικτύων wifi.7. Capillaries Capillaries | Tadej Droljc (SLO)26 Μαΐου, 21:00-21:23, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΣε μια μίξη οπτικοακουστικών αλληλεπιδράσεων ο καλλιτέχνης εξερευνά την ιδέα του οπτικοακουστικό χρόνου όπου το σχήμα, ο χρόνος και ο ήχος διαδρούν μεταξύ τους. Το Capillaries Capillaries καταπιάνεται με το τρίπτυχο μοντέλο της ταυτότητας (εγώ -υπερεγώ-id), το οποίο εκπροσωπεί το εννοιολογικό φόντο και την έννοια του Singularity.8. Force Field | Dmitry Gelfand, Evelina Domnitch (RU/BY/NL)26 Μαΐου, 22:00-22:30, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΤο Force Field είναι μια περφόρμανς που παρουσιάζει την τρισδιάστατη φύση του ήχου. Το έργο εμφανίζει σταγόνες νερού που αιωρούνται ακουστικά, πάλλονται, εξατμίζονται και επανασχηματίζονται χωρίς να μπορούν να διαφύγουν. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιούνταν από τη NASA και την ESA για να χειραγωγήσουν δείγματα, τα όποια μπορούσαν να ελεγχθούν σε καταστάσεις μικρο-βαρύτητας. Στο ADAF 2018, το Force Field χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική πάνω στη γη και παρουσιάζει μια εντυπωσιακή περφόρμανς ήχου και εικόνας.9. Load / Unplug | Pell Ensemble (UK)26 Μαΐου, 22:00-22:45, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΚατά τη διάρκεια της παράστασης, οι επιλογές σου γίνονται data ώστε να σχηματίσουν ένα νέο ανθρώπινο ον. Είσαι άτομο που χρησιμοποιείς πολύ το κινητό σου και τον υπολογιστή σου; Τότε είσαι το κατάλληλο άτομο για αυτή την περφόρμανς. Με ένα application στο κινητό, κάθε touch, swipe και swirl ενημερώνουν τον David, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από τα data της συσκευής σου, για το ποια μορφή πρέπει να πάρει.10. Mindscapes | Claudia Robles Angel (CO/DE)27 Μαΐου, 21:00-21:20, Αίθουσα Δημήτρης ΜητρόπουλοςΣτο Mindscapes, η Claudia Robles Angel αλληλεπιδρά με το φως (καλώδια ηλεκτροφωτισμού- EL) και τον ήχο (με ηλεκτροεγκεφαλογραφικό σήμα- EEG). Το περιβάλλον της περφόρμανς καθορίζεται από τα κύματα του εγκεφάλου της καλλιτέχνιδας, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα ήχου και εικόνας.11. Shiro | NONOTAK (JP/FR)27 Μαΐου, 22:00-22:40, Αίθουσα BanquetTo 'Shiro' πρόκειται για μια εμβυθιστική περφόρμανς που καταλύει τα όρια του χώρου και του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι καλλιτέχνες περιβάλλονται από γεωμετρικά σχήματα φωτός και χάνονται μέσα σε πυκνές προβολές. Οι NONOTAK χρησιμοποιούν τεχνικές mapping και δυνατούς προτζέκτορες που μορφοποιούνται σε πραγματικό χρόνο ώστε να προσφέρουν κάθε φορά μια μοναδική παράσταση.Δείτε εδώ το συνολικό πρόγραμμα του ADAF 2018.