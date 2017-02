Το «Blackstar» του Μπόουι, άλμπουμ της χρονιάς στα Βραβεία Brit

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο θρυλικός μουσικός της ροκ, ήταν ο μεγαλύτερος νικητής στα σημαντικότερα βρετανικά μουσικά βραβεία (BRIT) στο Λονδίνο χθες, κερδίζοντας δύο βραβεία, ένα για άνδρα καλλιτέχνη της Βρετανίας και ένα για άλμπουμ της χρονιάς στη Βρετανία.



Ο Μπόουι, ένας χαμαιλέοντας της ροκ που κέρδισε στρατιές θαυμαστών με την πρωτοποριακή μουσική του, έδωσε στην κυκλοφορία το τελευταίο του άλμπουμ ("Blackstar") λίγες ημέρες προτού πεθάνει από καρκίνο στην ηλικία των 69 ετών, τον Ιανουάριο του 2016.



"Ήταν πάντα εκεί, υποστηρίζοντας άτομα που πίστευε πως ήταν λίγο παράξενα ή λίγο περίεργα, λίγο διαφορετικά, και βρισκόταν πάντα στο πλευρό τους", είπε ο γιος του Μπόουι, ο Ντάνκαν Τζόουνς, ενώ δεχόταν το βραβείο εκ μέρους του πατέρα του. "Αυτό το βραβείο είναι για όλους τους λοξούς και όλα τα άτομα που δημιουργούν τους λοξούς", πρόσθεσε.



Τα βραβεία BRIT, η τελετή των οποίων μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την αρένα Ο2 του Λονδίνου, αποτελούν τα σημαντικότερα μουσικά βραβεία της καθιερωμένης βρετανικής μουσικής βιομηχανίας.



Στην τελετή τραγούδισαν η Κέιτι Πέρι, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, ο Μπρούνο Μαρς, και ο Εντ Σιράν, ενώ οι διοργανωτές απέτισαν φόρο τιμής και στον Τζορτζ Μάικλ, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο, με τον τραγουδιστή Κρις Μάρτιν να τραγουδά το τραγούδι του "A Different Corner". Ενώ τραγουδούσε ο Μάρτιν, προβάλλονταν στη σκηνή ο Μάικλ να μιλά και να τραγουδά το ίδιο τραγούδι.



Μεταξύ άλλων βραβευθέντων, η Αντέλ, της οποίας το άλμπουμ "25" θριάμβευσε στα περσινά BRIT και τα βραβεία Grammy, κέρδισε το "βραβείο BRIT για παγκόσμια επιτυχία" για τις διεθνείς πωλήσεις του ίδιου άλμπουμ που κατέκτησε τα τοπ τσαρτ.



Το γυναικείο συγκρότημα Little Mix κέρδισε το βραβείο Βρετανικού σινγκλ για το "Shout Out to My Ex", η τραγουδίστρια Έμελι Σαντέ κέρδισε ως καλύτερη καλλιτέχνης της Βρετανίας και το βραβείο καλύτερου συγκροτήματος πήγε στο The 1975.



Ο τραγουδοποιός Rag'n'Bone Man, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει την "Επιλογή Κριτικών" για τα φετεινά βραβεία, κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου μουσικού. Ο μουσικός Σκέπτα που είχε προταθεί σε τρείς κατηγορίες δεν έφυγε με κανένα βραβείο.



Ενώ η διοργάνωση αφορά κυρίως Βρετανούς, περιλαμβάνει και κατηγορίες για διεθνείς άνδρες και γυναίκες μουσικούς και για διεθνή μουσικά συγκροτήματα. Φέτος τα αντίστοιχα βραβεία πήγαν στον Ντρέικ, την Μπιγιονσέ και τους A Tribe Called Quest.



Μετά από την περσινή σφοδρή κριτική που υπέστησαν οι διοργανωτές για την ελλειπή παρουσία μη-λευκών καλλιτεχνών στα βραβεία, τον Νοέμβριο είπαν ότι είχαν καλέσει πάνω από 700 πιθανούς ψηφοφόρους για να συμμετάσχουν στην Ακαδημία Ψήφων της BRIT, σε μια προσπάθεια να "επιτύχουμε μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων καθώς και αυξημένη αντιπροσωπεύσεις από μαύρους, ασιάτες, και μέλη εθνικών μειοψηφιών".