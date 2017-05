«Το κουτί» από την ομάδα σύγχρονου χορού «Crows»

Η ομάδα σύγχρονου χορού «Crows» της σχολής PK Dance School παρουσιάζει τη δεύτερη κατά σειρά παράστασή της, «Το κουτί».



Ένα κουτί, ένα δοχείο για την αποθήκευση αντικειμένων. Μπορεί μέσα του να κρύβει ένα δώρο, μία έκπληξη, αναμνήσεις. Φτιαγμένο από χαρτόνι, από πλαστικό, από ξύλο. Απλό ή περίτεχνο. Η χρησιμότητά του πάντα ίδια, η αξία του όμως ποικίλει.



Η τηλεόραση, γνωστή και ως χαζοκούτι, μας αποξενώνει από τους γύρω μας, μας προσφέρει έναν καταιγισμό από άχρηστες πληροφορίες, παρόλο που δημιουργήθηκε για να μας φέρει πιο κοντά. Το κουτί της Πανδώρας, περιέχει μέσα του όλα τα δεινά του κόσμου τα οποία ξεχύθηκαν από μέσα του μόλις ανοίχτηκε, το μόνο που έμεινε στον πάτο του ήταν η ελπίδα. Η ελπίδα που ζωντανεύει μέσα στα όνειρά μας.



... «Let’s suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream, and you would naturally as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, you see, and after several nights you would say, well that was pretty great, but now let’s have a surprise, let’s have a dream which isn’t under control. Well something is going to happen to me that I don’t know what it’s gonna be. Than you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream, and finally you would dream where you are now.»



Συμμετέχουν: η ηθοποιός Ιωάννα Μητσιάλη, Σοφία Αλμπάνη, Σοφία Καπερνάρου, Εύα Λεκάκου, Χριστιάννα Μακρή, Μαίρη Μάτσακα, Παναγιώτα Πανουργιά, Μάρθα Ποντίκη, Τένια Σάββα.



Δείτε το τρέιλερ:





Παραστάσεις: Σάββατο 3 & Δευτέρα 5 Ιουνίου στις 21.15



Τιμές εισιτηρίων: 7€ (γενική είσοδος)



Διάρκεια: 45 λεπτά



Τηλ. Κρατήσεων: 210 9011677



Προπώληση στο ταμείο του θεάτρου, www.pktheater.gr



Θέατρο ΠΚ,



Κασομούλη 30, μετρό Ν. Κόσμος