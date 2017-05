To Red Bull Music Academy αναλαμβάνει δράση στο FASMA Festival

Το FASMA Festival, μια από τις πλέον πρωτοποριακές μουσικές διοργανώσεις στην Ελλάδα επιστρέφει και εφέτος, για τέταρτη χρονιά, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική καινοτομία που πιάνει τον σφυγμό από διαφορετικά πεδία της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, είτε αυτή κατευθύνεται στο dancefloor, είτε έχει μια πιο πειραματική προσέγγιση.Με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και σπουδαίους καλεσμένους, απλώνεται για ένα τετραήμερο (4-7/5) σε όλη την Αθήνα με lives, διαλέξεις, workshops και λοιπές παράλληλες δράσεις σε ασυνήθιστα μέρη της πόλης.Το Red Bull Music Academy δε θα μπορούσε να λείπει, καθώς η καινοτομία, το πείραμα και η υποστήριξη της μουσικής πρωτοπορίας είναι βασικά χαρακτηριστικά της πορείας και της αποστολής του. Φέτος θα έχει πιο ενεργό ρόλο από ποτέ, διοργανώνοντας in session με έναν εξέχοντα απόφοιτο της ακαδημίας, τον Αμερικάνο Zebra Katz την Παρασκευή 5/5 και κάνοντας take over σε ένα πολύ ενδιαφέρον stage το Σάββάτο 6/5.Το FASMA και το RBMA ενώνουν τις δυνάμεις για ένα σε βάθος in session που ο Zebra Katz, μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες του σύγχρονου εναλλακτικού hip hop, θα αναλύσει τη δημιουργική διαδικασία και φιλοσοφία του.Φημισμένος ως εκπληκτικός live performer, o Zebra Katz είναι θιασώτης της DIY φιλοσοφίας όσον αφορά το beatmaking κι έρχεται να γκρεμίσει τα κατεστημένα hip hop στερεότυπα αναπτύσσοντας μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα έτσι όπως ενσωματώνει στοιχεία multimedia και visual arts στις εμφανίσεις του.Στο πρώτο μέρος του session θα εξηγήσει πώς δένει αρμονικά τις ποικίλες αναφορές του που προέρχονται από διαφορετικές γωνιές της σύγχρονης κουλτούρας, ενώ στο δεύτερο θα εφαρμόσει στην πράξη την DIY προσέγγισή του σε ένα showcase παρουσίασης της διαδρομής από την ανακάλυψη του σωστού beat μέχρι το δέσιμό του με τους κατάλληλους στίχους.Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 2 και Ζακύνθου.Παρασκευή 5/5, 18.30-20.30, ελεύθερη είσοδος.Θέατρο Χυτήριο (Ιερά Οδός 44)Zebra Katz (USA): Ο Ojay Morgan, απόφοιτος του RBMA και κεντρική φιγούρα του takeover, ήρθε στο προσκήνιο το 2012 με το underground hip hop hit “Ima Read” που κυκλοφόρησε στην ετικέτα του Diplo κι έκτοτε έφτιαξε το όνομά του χάρις στις εκρηκτικές του live εμφανίσεις.Pinch (UK): Άξιος διάδοχος της φημισμένης σκηνής του Μπρίστολ, ο Rob Ellis σημάδεψε την dubstep σκηνή της Αγγλίας με το ντεμπούτο του, Underwater Dancehall και μέσω της δικιάς του εταιρείας Tectonic έδωσε στέγη σε μερικούς απ’ τούς πιο σημαντικούς παραγωγούς της τελευταίας δεκαετίας όπως ο Shackleton, o 2562, αλλά και σε βετεράνους όπως ο Adrian Sherwood.Toxe (SWE): Η 19χρόνη Tove Agélii απ’την Σουηδία, αν κι έχει μόλις μία κυκλοφορία στην ανερχόμενη Staycore, μοιάζει έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο με το ατρόμητο στυλ της όπως φαίνεται και στο edit που έκανε στο “Psychosocial” των Slipknot.Kill Emil (GR): Ο Kill Emil, είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους beatmakers της ελληνικής σκηνής, συνδυάζοντας στοιχεία από hip hop, reggae, funk, soul και cumbia. Έχει μοιραστεί τη σκηνή με πολλά μεγάλα ονόματα της σκηνής όπως ο Bonobo, o Blockhead και ο Quantic.Polygrains (GR): Ο Βασίλης Μόσχας μπερδεύει beats, bleeps και κραυγές σε ένα απολαυστικό υβρίδιο από techno, house κι electronica με ποπ ευαισθησία.Ως Polygrains συνδυάζει το παρελθόν του ως τραγουδιστής-κιθαρίστας και μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό τεχνίτη.PRINCE XXIII w/ DWMND (GR): Τον γνωρίσαμε ως Hatemost να γράφει την σύγχρονη ιστορία του ελληνικού hip hop με τους Βήτα Πεις. Στο τελευταίο σόλο του πρότζεκτ συνεργάζεται με τον, επίσης ανερχόμενο, παραγωγό DWMND.Mr. Statik b2b Runner (GR): Ο πρώτος, απόφοιτος του Red Bull Music Academy, έβαλε σε techno πλαίσιο τις breakbeat/hardcore επιρροές τους και κυνηγάει την τύχη του σε labels του εξωτερικού και διεθνή dancefloors. Ο δεύτερος, ως selector και διοργανωτής των Subbed Out nights έχει προωθήσει όσο λίγοι με εξαιρετικά sets κι εκλεκτούς καλεσμένους τον bass ήχο στην Αθήνα. Οι δύο τους συναντιούνται συχνά πίσω από τα decks σε μερικά από τα πιο συναρπαστικά πάρτυ των τελευταίων χρόνων.Angelos Kyriou (GR): Εδώ και σχεδόν μια δεκαετία αποτελεί μια από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές και χαμηλόφωνες φιγούρες της ελληνικής electronica. Ιδιαίτερα παραγωγικός και πάντα σπρώχνοντας τα όρια ένα (ή περισσότερα) βήμα παρακάτω.Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30.Εισιτήρια: €25 (ταμείο), 20 (προπώληση)