To Red Bull Music Academy συναντά το REWORKS FESTIVAL

Ένα μοναδικό line-up Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.To Reworks Festival, η πιο συνεπής ελληνική διοργάνωση στο χώρο της electronica/dance τα τελευταία χρόνια επιστρέφει για δέκατη τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Από 13 ως 17/9 θα φιλοξενηθεί όπως πάντα στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας νέους χώρους και φέτος, όπως αυτούς των Fix Area & Γενί Χαμάμ.Διατηρεί το πολυσυλλεκτικό line up που είναι, ίσως, πιο φιλόδοξο από κάθε άλλη φορά με ονόματα όπως οι Ben Klock, Dixon, Solomun, Hauschka, Steve Hauschildt, Motor City Drum Ensemble, Matt Black, Recondite, Hammer και πολλούς DJs, παραγωγούς και live acts ακόμα, τόσο από τη διεθνή όσο και την εγχώρια σκηνή.Μαζί με το Reworks ξαναστήνεται και η σκηνή του Red Bull Music Academy. Στις 16/9, το RBMA Stage φιλοξενεί ίσως το πλέον αναμενόμενο όνομα του φεστιβάλ: το ντουέτο των Ιρλανδών Bicep που εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο σημαντικά της τελευταίας δεκαετίας στην χορευτική μουσική, ξεκινώντας από το επιδραστικό μουσικό blog τους, γυρνώντας τον κόσμο με τα διονυσιακά dj sets τους και φτάνοντας στο ντεμπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στη Ninja Tune. Δίπλα τους, ο Ata Kak από την Γκάνα που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ-χαμένο διαμάντι της αφρικανικής μουσικής το 1994 και μέσω της Awesome Tapes from Africa έχει κάνει ένα θριαμβικό comeback τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Alex Tsiridis με το alias RHYW εξερευνά ακόμα περισσότερο τα όρια του techno, η Giganta κουβαλά τα παράσημα των κυκλοφοριών της σε Werkdiscs/Ninja Tune και η Yodashe χαρίζει τα απόκοσμα φωνητικά της σε experimental beats – κοινό χαρακτηριστικό και των τριών, η πολύτιμη συμμετοχή τους στο Red Bull Music Academy. Το line up του RBMA Stage συμπληρώνεται με τον And.Id., από τα πολύ σημαντικά πια ελληνικά ονόματα που διαπρέπουν στο εξωτερικό κυκλοφορώντας house/techno σε ετικέτες όπως η Mobilee και παίζοντας σε clubs όπως το Fabric και το Berghain-Panorama. Μπορείς να βρεθείς και εσύ στο stage του Red Bull Music Academy και να απολαύσεις το μοναδικό line-up με έναν πολύ απλό τρόπο.