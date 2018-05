Το Release Athens προσφέρει δωρεάν την 1η μέρα του!

Tο μεγάλο φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται για να ομορφύνει και πάλι τις καλοκαιρινές βραδιές μας, με πολύ κέφι, χορό και - πάνω απ' όλα - υπέροχη μουσική από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας σκηνής.Θέλοντας να κρατήσουμε τις ισορροπίες απέναντι σε όλους τους φίλους του Release Athens, σας ενημερώνουμε πως όσοι έχουν προμηθευτεί – ή θα προμηθευτούν μέχρι και τις 31/5 – εισιτήριο για οποιαδήποτε από τις δύο τελευταίες ημέρες του φεστιβάλ (1/6 με Thievery Corporation, UB40, Golan, Angelika Dusk, Magenta Flaws και 17/6 με Jamiroquai, Parov Stelar, Cigarettes After Sex, Sillyboy’s Ghost Relatives, Σtella), μπορούν με το ίδιο εισιτήριο, απλά και μόνο με την επίδειξή του στην είσοδο, να παρακολουθήσουν και την 1η ημέρα εντελώς δωρεάν (31/5 με Richard Ashcroft, Rag’n’Bone Man, Kid Moxie, Sworr., Lip Forensics).Η προπώληση για όλες τις ημέρες συνεχίζεται κανονικά, με τις τιμές ανά ημέρα να διαμορφώνονται ως εξής:Day 1 / 31 Μαϊου / Richard Ashcroft, Rag’n’Bone Man, Kid Moxie, Sworr. Lip Forensics35 ευρώ (μονό εισιτήριο) – 65 ευρώ (διπλό εισιτήριο) – 100 ευρώ (VIP)Day 2 / 1 Ιουνίου / Thievery Corporation, UB40 (feat. Ali, Astro & Mickey), Angelika Dusk, Magenta Flaws45 ευρώ (μονό εισιτήριο) – 85 ευρώ (διπλό εισιτήριο) – 100 ευρώ (VIP)Day 3 / 17 Ιουνίου / Jamiroquai, Parov Stelar, Cigarettes After Sex, Sillyboy’s Ghost Relatives, Σtella45 ευρώ (μονό εισιτήριο) – 85 ευρώ (διπλό εισιτήριο) – 120 ευρώ (VIP)Διάθεση εισιτηρίων:Online ReleaseTicketswww.viva.grTηλεφωνικά στο 11876Φυσικά σημεία: στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni’s (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00).