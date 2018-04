«Tony» για Συνολική Προσφορά στον Άντριου Λόιντ Γουέμπερ

Φεύγοντας από την τελετή απονομής των Βραβείων Tony, στις 10 Ιουνίου, ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ θα πάρει σπίτι του ειδικό Tony για τη Συνολική Προσφορά του στο Θέατρο, σύμφωνα με το Variety.



Ο Λόιντ Γουέμπερ είναι ένας από τους πολύ λίγους συνθέτες του Μπρόντγουεϊ με ξεχωριστό όνομα: έχει γράψει τη μουσική για τέτοια παγκόσμιας επιτυχίας μιούζικαλ όπως τα «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Cats» και «The Phantom of the Opera». Το «Φάντασμα της Όπερας» είναι το μιούζικαλ που παίζεται τα περισσότερα χρόνια - 30 συνολικά- αδιαλείπτως στο Μπρόντγουεϊ, ενώ το δικό του «School of Rock» είναι στη σκηνή από το 2015. Προσφάτως, ζωντανή αναμετάδοση του «Jesus Christ Superstar» από το NBC έτυχε πολύ ευνοϊκής υποδοχής. Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ έχει, προς το παρόν, τιμηθεί με επτά Tony, συνολικά, ως συνθέτης και παραγωγός.



Το Βραβείο για Συνολική Προσφορά είναι ένα από τα ειδικά βραβεία Tony που δίνονται σε πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε καμία από τις διαγωνιστικές κατηγορίες (άλλο είναι το Tony για Σημαντική Παρουσία σε Ανθρωπιστικές και Αγαθοεργείς Δραστηριότητες).



Οι υποψηφιότητες για τα εφετινά Tony θα ανακοινωθούν την 1η Μαΐου και η τελετή απονομής - με οικοδεσπότες τους Josh Groban και Sara Bareilles - θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS, στις 10 Ιουνίου.