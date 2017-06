«Tropical Affair»: Rebel - Blend Mishkin

Ο Blend Mishkin παρουσιάζει την ολοκαίνουρια σειρά parties «Tropical Affair» και μοιράζεται τα decks με την αφρόκρεμα της ελληνικής και ευρωπαϊκής σκηνής. Την Πέμπτη 22 Ιουνίου μαζί του θα είναι ο Ιταλός Dj Rebel.



Ο Ρωμαίος Dj Rebel είναι ένας μουσικός παραγωγός, συλλέκτης βινυλίων και φυσικά Dj που από μικρή ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται και να παίζει funk, hip hop, latin, reggae,world music αλλά και housy grooves και πολύ γρήγορα πέρασε στην παραγωγή μουσικής κάνοντας αρκετά remixes και mashups. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Dedy Dread από την Πορτογαλία, κυκλοφορήσαν αρκετές δουλειές τους σε ευρωπαϊκά labels (Wack UK, Resense Austria, Cast-a-Blast Greece) με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να αναπαράγονται από πολλούς djs και αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές όπως Craig Charles F&S Show, Pop Corner Radio Due, Soul Cookin’ M2O κ.α.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει μοιραστεί τα decks με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες όπως Mo Horizons, The Skatalites, The Dynamics, Richard Dorfmeister, Jazzanova, Pink Surfers, The Reflex, Smoove & Turrell κ.α., ενώ έχει εμφανιστεί σε πολλά κλαμπ και μπαρ σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία και Ελλάδα.



Κατά τη διάρκει ατου 2017 είχε την ευκαιρία να κυκλοφορήσει ένα επίσημο remix του African Mailman της Nina Simone το οποίο συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Little Girl Blue Remixed της αμερικάνικης Bethelem Records.



Είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τα Dj’s Choice πάρτι, μια σειρά από πάρτι που διεξάγονται με πολλή μεγάλη επιτυχία στη Ρώμη, στα οποία έχουν φιλοξενηθεί Dj’ s και παραγωγοί όπως Jstar, Cayetano, Suonho, Mop Mop, Sono Rhizmo, Minimatic, Marc Hype, Smoove, Dj Vadim, Nicodemus.

Μαζί του στα decks ο «οικοδεσπότης» της βραδιάς Blend Mishkin.



Doors Open: 21:00



Είσοδος: 5€ με μπύρα



Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος



Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία παραλιακής 3η Καλαμακίου



Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684