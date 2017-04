Unveil The Sense – «Τhe little me» - νέο single

Οι «Unveil The Sense» μόλις κυκλοφόρησαν το νέο τους single με τίτλο «The Little Me», τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλο «Beachy Head». Τόσο το τραγούδι όσο και το βίντεο κλιπ γυρίστηκαν στο Brighton. Το τραγούδι συνδυάζει την Hip Hop μουσική μαζί με Drum n Bass και Rock. Το «The Little Me» μιλάει για το πως προσπαθούμε να βρούμε κουράγιο και δύναμη στους εαυτούς μας, έχοντας ως οδηγό και πηγή δύναμης τα όνειρα και τις ελπίδες μας από μικρά παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες για το άλμπουμ θα έρθουν με τον καιρό.



Δείτε το βίντεο:





Το τραγούδι είναι διαθέσιμο για download και streaming μέσω Itunes, Google Play, CDbaby και Spotify.