Βαδίζοντας σε μουσικά μονοπάτια με το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Διαφορετικά μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας θα γεμίσουν την Παρασκευή 5 Μαΐου το Αίθριο 1 του Φουγάρου στις 8μμ με ήχους, μελωδίες και μουσική του κόσμου, soundtracks από κινηματογραφικές ταινίες και άφθονη rock!



Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου των συνόλων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.



Είσοδος ελεύθερη



Πρόγραμμα



Sous le ciel de Paris (φωνή – σύνολο κιθάρας)

Quizas Quizas (φωνή – σύνολο κιθάρας)

Amara tierra mia (φωνή – ορχήστρα)

Adio amore (φωνή – ορχήστρα)

Της αγκαλιάς η ξενιτιά(φωνή – ορχήστρα)

Φεγγάρι μάγια μου’ κανες (φωνή – ορχήστρα)

Οι γερανοί (φωνή – ορχήστρα)

Μπαχάρι κανέλλα και φιλί (φωνή – ορχήστρα)

Bingali (φωνή – ορχήστρα)

Dance me to the end of love (φωνή – ορχήστρα)

Theory of everything (ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Πειρατές της Καραϊβικής (ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Game of thrones (ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Πολίτικη Κουζίνα (ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Unchain my heart (φωνή – ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Logical song (φωνή – ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Hold the line (φωνή– ορχήστρα – σύνολο λυκείου)

Every time we say goodbye (φωνή – πιάνο)

Without you (φωνή – πιάνο)

Monolog (φωνή – τρίο)