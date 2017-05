Βραδιά όπερας με την Patricia Freres «Ένα μπουκέτο με μαγευτικές μελωδίες»

Η Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Hellenic American College (HAEC) και την Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζουν τη διάσημη σοπράνο από το Λουξεμβούργο, Patricia Freres, σε βραδιά με γνωστές μελωδίες από όπερες και παραδοσιακά τραγούδια. Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 στις 19.00 στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Κολωνάκι), συμμετέχουν επίσης, η μέτζο σοπράνο Κασσάνδρα Δημοπούλου και ο Φίλιππος Μοδινός (πιάνο).



Στην συναυλία ακούγονται αποσπάσματα από τις όπερες Gianni Schicchi, La Bohème και Madama Butterfly του Giacomo Puccini, Il Barbiere di Siviglia του Gioachino Rossini , Norma του Vincenzo Bellini, Samson et Dalila του Camille Saint-Saëns, Lakmé του Léo Delibes, Carmen του Georges Bizet και The Tales of Hoffmann του Jacques Offenbach, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια από την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο.



Η σοπράνο Patricia Freres, που γεννήθηκε και κατοικεί στο Λουξεμβούργο, θεωρείται από τις κορυφαίες σοπράνο της χώρας της με χαρακτηριστικά την συναισθηματική ερμηνεία και φωνητική εκφραστικότητα. Σπούδασε χορό στο Académie de Danse Germaine Damar και, παράλληλα, μουσική στο Ωδείο της Πόλης του Λουξεμβούργου, απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση το 2003. Έκτοτε, έχει πραγματοποιήσει πλήθος συναυλιών στο Μόντρεαλ, την Ουάσιγκτον, το Βερολίνο, το Παρίσι και αλλού κι έχει συνεργαστεί με γνωστούς ερμηνευτές όπως η Sylvia Geszty, η Cheryl Studer και το, υποψήφιο για βραβείο Grammy σύνολο, Kammerensemble Classic der Deutschen Oper Berlin. Το ρεπερτόριο της Patricia Freres εκτείνεται από τις κλασικές και ρομαντικές όπερες ως τις σύγχρονες, πειραματικές μουσικές παραγωγές.



Η Κασσάνδρα Δημοπούλου σπούδασε μουσική στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ και έχει εμφανιστεί σε πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Εθνικό́ Θέατρο του Λουξεμβούργου, την Όπερα της Στουτγάρδης, το Teatro Real της Μαδρίτης κ.α. Τιμήθηκε με το Βραβείο Κοινού στο διεθνή́ διαγωνισμό Belcanto του Rossini Festival (2007) και έχει βραβευτεί από την Ένωση Ελλήνων Κριτικών ως καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνης (2009). Το αγγλικό περιοδικό Opera Now (2008) την κατέταξε στους σημαντικότερους, νέους, ανερχομένους λυρικούς τραγουδιστές διεθνώς. Έχει σκηνοθετήσει όπερες με επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Ο Φίλιππος Μοδινός εργάζεται ως τενόρος, πιανίστας, μαέστρος και παραγωγός, με εμφανίσεις στην Ελλάδα, στην Αγγλία (Royal Opera House, Barbican Centre κ.α.), στην Ιταλία (Bellano Lirica, Seriate), στην Ισπανία, στην Γαλλία, στην Αμερική, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο (Όπερα Αλεξάνδρειας).



Εκδήλωση



Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, 19:00



Διεύθυνση



Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης



(Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, 2ος όροφος)



Είσοδος



Είσοδος ελεύθερη. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.



Πληροφορίες & κρατήσεις



Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, 210 7256400, http://athenes.mae.lu/fr