Wand: Έρχονται την Τρίτη 13 Ιουνίου στο six d.o.g.s.

Η ιστορία των Wand ξεκινά στο Los Angeles το 2013, παίζοντας αγνό και τίμιο ψυχεδελικό, γκαράζ ροκ και ο μέντορας τους ακούει στο όνομα, Ty Segall!



Οι Wand, μέσα σε δύο χρόνια, κυκλοφορούν τρεις πολύ καλούς δίσκους και έτσι σήμερα η δισκογραφία τους αποτελείται από τα παρακάτω άλμπουμ: Ganglion Reef (2014), Golem (2015), 1000 Days (2015).



Εάν θελήσουμε να βρούμε μια κεντρική ιδέα που διατρέχει το πρώτο τους άλμπουμ, το «Ganglion Reef», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του '14, αυτή είναι η κίνηση. Το πέρασμα από ένα μέρος σε ένα άλλο αλλά και, από μια νοητική κατάσταση σε μια άλλη. Ο ιθύνων νους αλλά και ψυχή του γκρουπ, ο Cory Hanson, είναι αεικίνητος. Συμμετείχε σε πολλές μπάντες του Los Angeles, από τους together PANGEA μέχρι τον Mikal Cronin, και η ικανότητα του να μετατρέπει την υπερκινητικότητα του σε υπνωτική μουσική, κάνει τους Wand ξεχωριστούς.



Το πιο υπέροχο ταξίδι του δίσκου είναι το «Fire on the Mountain (I-II-III)», ένα 5λεπτο έπος που θυμίζει σε πολλά σημεία, τους Verve.



Στο δεύτερο άλμπουμ τους, που έχει τίτλο, «Golem» κυκλοφόρησε στις αρχές του 2015. Κυριαρχούν οι νοσταλγικές επιρροές από τον David Bowie, τους T. Rex, τον Brian Eno στη «φανταχτερή» του περίοδο, ενώ ο Ty Segall παραμένει η απόλυτη, σύγχρονη έμπνευσή τους.



Οι ίδιοι οι Wand αναφέρουν σαν πηγές έμπνευσης τους εκείνη την εποχή τους: Electric Wizard, Crass, Swans, Talking Heads, Municipal Waste, Nervous Gender, Sleep, White Light//White Heat, Black Sabbath, Melvins, Dark Side of the Moon, This Heat, Thou, Gary Numan, τους φίλους τους και την αλλόκοτη πόλη του Sacramento.



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα βιβλία που διάβαζαν τα μέλη του γκρουπ, όταν ηχογραφούσαν το Golem:



Ο Lee Landley, μια συλλογή διηγημάτων του Philip K. Dick με τίτλο, The Preserving Machine, ο Evan Burrows το Artificial Heart του Peter Gizzi και το A Goddamn Infinite Emergency του John Mandel. Ο Cory Hanson δεν διάβαζε τίποτα αλλά έφτιαχνε πολλά σκίτσα...



Οι Wand, σε ένα κρεσέντο δημιουργικότητας, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ 1000 Days, προσθέτοντας στη σταθερή συνταγή αρκετά folk rock στοιχεία, και αποκρυσταλλώνουν ένα πιο προσωπικό ύφος. Η παράνοια, η απώλεια, ο απόλυτος φόβος και τα χαμένα όνειρα κυριαρχούν σα θεματολογία στους στίχους του Cory Hanson. Όλα τα παραπάνω είναι τα στοιχεία που κάνουν το "1000 Days" τον πιο ώριμο δίσκο του γκρουπ.



H σύνθεση, με την οποία θα τους δούμε στην Αθήνα, την Τρίτη 13 Ιουνίου, αμέσως μετά την εμφάνισή του στο Rrimavera, είναι:



Cory Hanson: φωνή, κιθάρα

Lee Landey: μπάσο

Evan Burrows: ντραμς



Τιμές Εισιτηρίων:



Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ στην προπώληση

και 18 ευρώ στην πόρτα



Σημεία Προπώλησης:



www.viva.gr

στο τηλέφωνο 11876

μέσω vivawallet

& σε όλα τα καταστήματα

Seven Spots, Relaod, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευρυπίδης, αθηνόραμα gr.



six d.o.g.s.

Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, Αθήνα