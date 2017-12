Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλη η πόλη μια μουσική σκηνή

Σε μία μεγάλη θεατρική σκηνή έχει μετατρέψει ο δήμος Αθηναίων την πόλη, αποτυπώνοντας τις προτάσεις τριών σπουδαίων καλλιτεχνών, των Γιάννη Κακλέα, Μανόλη Παντελιδάκη και Φρόσως Λύτρα.



Η Χριστουγεννιάτικη Αθήνα στολίστηκε με ένα διαφορετικό τρόπο με ιδιαίτερες καλλιτεχνικές κατασκευές και με λέξεις – κλειδιά στα 7 εμβληματικά σημεία:



Στην πλατεία Συντάγματος κάτω από το φωτεινό δέντρο μικροί και μεγάλοι καλούνται για να γίνουν όλοι μέρος της μεγάλης γιορτής και να ανακαλύψουν την χαρά της συμμετοχής και της φιλικής συνύπαρξης. Στην πλατεία Ομονοίας συναντιόμαστε για να τη γεμίσουμε με χρώματα και ήχους, δίπλα στο καράβι που δεσπόζει στο κέντρο της. Η φαντασία κάνει στάση στην πλατεία Κλαυθμώνος, που αποθεώνεται από τους μικρούς μας φίλους, ενώ το όνειρο στην πλατεία Μοναστηρακίου πλαισιώνεται με φωτεινές φιγούρες. Ένα λαμπερό φεγγάρι συμβολίζει το φως στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, ενώ στην Αθηναϊκή Τριλογία μας περιμένει η γνώση.



Στην πιο παραμυθένια εορταστική Αθήνα κυριαρχεί η μουσική, που πλημμυρίζει το κέντρο και τις γειτονιές της. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, djs, αλλά και τα Μουσικά Σύνολα του δήμου Αθηναίων, παρασύρουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να ζήσουν το όνειρο των Χριστουγέννων και να διασκεδάσουν με ένταση και ρυθμό.



Το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων αναλυτικά:



Πλατεία Συντάγματος - Συμμετοχή



Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017



11.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων



18.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μουσικής Ορχήστρας της Πολεμικής Αεροπορίας



Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017



12.00| «Visioni Natalizie». Χριστουγεννιάτικη συναυλία με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Νικόλαος Λάβδας».



Καλλιτεχνική διεύθυνση: Γιώργος Γουμενάκης



18.00| «A Big Band Christmas». Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Big Band δήμου Αθηναίων

Τραγούδι: Σοφία Στρατή



Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης



Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



Διεύθυνση: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου



Συμμετέχει το μουσικό παραδοσιακό σχήμα του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Παλλήνης



12.30| Παραδοσιακά κάλαντα και σκοποί από τον Ελλαδικό χώρο από το Μουσικό σύνολο του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Παλλήνης «Δώσε θάρρος στο χωριάτη»



Μουσική διδασκαλία-επιμέλεια: Ειρήνη Δερέμπεη, Κάρολος Κουκλάκης, Οδυσσέας Στεφανής

Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής



18.00| Χριστουγεννιάτικο Gala από το Σύνολο Μουσικής Δωματίου «Avanti»



Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Λεμπέσης



Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Εορταστικό γκαλά με τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία δήμου Αθηναίων



Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου (μέτζο Σοπράνο)



Σταύρος Σαλαμπασόπουλος (τενόρος)



Διδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος Μπερής



Μουσική Διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης



18.00| «Big Band Holidays» με τη Στρατιωτική Μουσική Φρουρά Αθηνών



Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017



11.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



12.00 – 20.00 | Glass House Project “We play your wish!” σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας



Αναλυτικό πρόγραμμα:



12.00 - 13.50| Kosmos 93.6

14.00 - 15.50| Pepper 96.6

16.00 - 17.50| Best 92.6

18.00 - 19.00| Playmen

19.00 - 20.00| Xenia Ghali



*Στόχος της δράσης η στήριξη του έργου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)



Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017



12.00 – 20.00| Glass House Project «We play your wish!» σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας



Αναλυτικό πρόγραμμα:



12.00 - 13.50| Best 92.6

14.00 - 15.50| Chris Child

16.00 - 17.50| EnLefko 87.7

18.00 - 20.00| Special guest: DJ Steff Da Campo



*Στόχος της δράσης η στήριξη του έργου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)



Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018



11.00| Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Πλατεία Ομονοίας| Συνάντηση



Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Halkomania Brass Band



Σύνολο χάλκινων οργάνων Ελληνικής & Βαλκανικής Μουσικής



Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017



12.00 | Αφρο-βραζιλιάνικα κρουστά με την ομάδα Quilombo & Αφρικανικά κρουστά και χορός από το αφρικανικό τμήμα του Quilombo centro cultural



Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Συναυλία με τη Διαπολιτισμική Χορωδία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Διεύθυνση χορωδίας: Βασούλα Δελλή



Οργάνωση – υποστήριξη: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ, Εύη Νάκου, Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου, Ντίνα Στράνη



12.30| Χριστούγεννα με τους Encardia με κιθάρες και βιολιά, με κύμβαλα κάθε λογής και χορούς εκστατικούς



Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017



12.00 | Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων

Τραγούδι: Δώρα Λοΐζου, Μανώλης Σκουλάς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άγγελος Ηλίας



Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Συναυλία με τους Κυρατζήδες

Τραγούδι: Αχιλλέας Χαχάμης, κλαρίνο: Δημήτρης Μπρέντας, βιολί: Νίκος Σκαφίδας, λαούτο: Νικόλας Αγγελόπουλος, κρουστά: Αλέξης Νόνης



Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων

Τραγουδούν: Έλενα Γιώργου, Δώρα Λουΐζου, Μανώλης Σκουλάς

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ηλίας Άγγελος

Πλατεία Μοναστηρακίου| Όνειρο



Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Christmas swing ‘n’ roll party από τους Athens Boogie



Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017



11.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας δήμου Αθηναίων



12.00| Christmas (Eve) Swing Party με τους Rhythm Hoppers



Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017



12.00| «Angel Disco party!». Χορευτικό ταξίδι στη δεκαετία του ’80 με την Angel Dancesport Academy



Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017



12.00| Best Wishes in Tango's arms από τους Tango Factory



Με την υποστήριξη του Acropolis Tango Festivals



Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018



11.00| Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Στύλοι Ολυμπίου Διός| Φως



Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017



18.00| Συναυλία «Λένα Πλάτωνος, η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου»



Η Λένα Πλάτωνος και οι συνεργάτες της παρουσιάζουν τραγούδια από όλη τη δισκογραφική της πορεία μέχρι σήμερα.



Μαζί της ερμηνεύουν οι Γιάννης Παλαμίδας & Αθηνά Ρούτση



Ενορχήστρωση: Στέργιος Τσιρλιάγκος & Λένα Πλάτωνος



Η μουσική απλώνεται στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης…



Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017



Πεζόδρομος Βουκουρεστίου



11.00|Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Δημοτική Αγορά Κυψέλης



17.00|Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Σταθμός ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων (Αγία Βαρβάρα)



18.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων

Τραγουδούν: Δώρα Λουΐζου, Μανώλης Σκουλάς



Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ηλίας Άγγελος



Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017



Πλατεία Αγίου Παύλου



12.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Big Band δήμου Αθηναίων



Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης



Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017



Σταθμός μετρό Κεραμεικός



11.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017



Πλατεία Αγίου Θωμά, Γουδή



11.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017



Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρυγιάννη



14.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

26ο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης



17.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Πλατεία Πηνελόπης Δέλτα (Ελληνορώσων)



18.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τη Big Band δήμου Αθηναίων

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης



Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017



Πλατεία Κολωνακίου



14.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Πλατεία Μεσολογγίου, Παγκράτι



18.00| Χριστουγεννιάτικη συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων

Τραγουδούν: Δώρα Λουϊζου, Μανώλης Σκουλάς



Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άγγελος Ηλίας



Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017



Πεζόδρομος Ερμού



11.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία



20.00| H Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν το ορατόριο του George Frederic Handel «Μεσσίας»



Σολιστ: Μαριλένα Στριφτόμπολα (σοπράνο), Μάρθα Σωτηρίου (μέτζο σοπράνο), Σταύρος Γιαννούλης (τενόρος), Βαγγέλης Μανιάτης (μπασοβαρύτονος), Κατέρινα Κτώνα (continuo)



Διδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος Μπερής

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου



Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017



Πλατεία Αγίας Ειρήνης

12.00| Χριστουγεννιάτικη γιορτή των Αtenistas

16.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017



Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρυγιάννη

14.00| Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017



Πλατεία Κολωνακίου



14.00 | Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων



Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017



Σταθμός Μετρό Κεραμεικός



18.00 | Πρωτοχρονιάτικη συναυλία με τη Big Band δήμου Αθηναίων

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης



Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017



Πλατεία Κοραή



14.00| Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα δήμου Αθηναίων