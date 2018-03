Ζωή Τηγανούρια: Νέο video clip «Last Tango by Zoe»

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα επιλέγει πολύ συχνά να επικοινωνεί με το κοινό της, μέσω δημιουργιών πρωτότυπων και ιδιαιτέρως απρόβλεπτων.Μία τέτοια είναι και το video clip της ορχηστρικής σύνθεσης «Last Tango by Zoe».Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μάνος Αντωνίου και ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος ο οποίος ανέλαβε και τη διεύθυνση φωτογραφίας.Τα γυρίσματα έγιναν στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας με την ευγενική παραχώρηση του Δήμου Πεντέλης. Πρόκειται για άλλο ένα πανέμορφο Ελληνικό Μεγαλειώδες Κτήριο, το οποίο επέλεξε η Καλλιτέχνις, που δεν ξεχνά να προάγει πάντα μέσα από τη μουσική και τις καλλιτεχνικές ιδέες της τον ελληνικό πολιτισμό ως τα πέρατα της γης!Πρόκειται για ένα video clip με δράση που τοποθετείται στο παρελθόν, με απτές βιωματικές μνήμες από τη ζωή της Ζωής Τηγανούρια, σε παραγωγή της Zoe Music Ltd.Τη Δευτέρα 23 Απριλίου στις 12.30 το μεσημέρι στον Ιανό (Σταδίου 24), θα δοθεί συνέντευξη Τύπου για τα 10 Χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής της συνθέτιδος & βιρτουόζου του ακορντεόν και προβολή του video-clip, παρουσία εξέχουσων προσωπικοτήτων.Last Tango by Zoe”Composed by Zoe TiganouriaVideo CreditsΣκηνοθεσία:Μάνος ΑντωνίουΓιώργος ΕυαγγελόπουλοςΔιεύθυνση Φωτογραφίας & Post-Production:Γιώργος ΕυαγγελόπουλοςΕπεξεργασία Ήχου:Στέλιος ΓενεράληςΣυμμετέχουν:Αλίκη ΜαυροειδήΜιχάλης ΠαπούκαςΣτέλιος Γενεράληςκαι η μικρή Μαριάννα ΜαυρογιάννηΠλάνα Drone:Εταιρεία Drone 4 o’clockStyling:Βίκυ ΣανγκιoύλογλουMusic CreditsΜουσική σύνθεση: Ζωή ΤηγανούριαVocalise: Ελένη Βουδουράκη, mezzo-soprano Εθνικής Λυρικής ΣκηνήςΑκορντεόν, Πιάνο: Ζωή ΤηγανούριαΒιολιά: Ιάσονας ΚτενάςΕνορχήστρωση, programming: Στέλιος ΓενεράληςRecording, mixing & mastering:Artracks Recording Studios by George Priniotakis