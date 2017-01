Zora Young - Matthew Skoller Band στο Half Note Jazz Club

Η μοναδική Zora Young, μια από τις σημαντικότερες και ιστορικές φωνές του σύγχρονου Chicago Blues, επιστρέφει δριμύτερη μετά από πολλά χρόνια στην χώρα μας για μια σειρά νέων εμφανίσεων στην σκηνή του Half Note Jazz Club, έχοντας στο πλευρό της έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του είδους, τον κορυφαίο αρμονικίστα Matthew Skoller και την εξαίσια μπάντα του.Για τέσσερις μόνο βραδιές, από Παρασκευή 27 έως Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, ο αυθεντικός Chicago Blues ήχος πλημμυρίζει το Half Note Jazz Club.Αν και συγγενής του «Βασιλιά του Blues» Howlin' Wolf, η Zora Young δεν ξεκίνησε την καριέρα της τραγουδώντας το συγκεκριμένο μουσικό είδος. Από μικρό παιδί στο Mississippi στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 τραγουδούσε gospel σε τοπικές εκκλησιές και παρέμεινε στο είδος αυτό ακόμη κι όταν η οικογένειά της μετακόμισε στο Chicago, ενώ εκείνη ήταν μόλις 7 ετών. Ήταν πολύ αργότερα που άρχισε να έλκεται από το R&B και εξελίχθηκε τελικά σε μία από τις σημαντικότερες blues τραγουδίστριες και μάλιστα στην «Μέκκα του Blues», το Chicago.Συνεργάστηκε κι έπαιξε με τους απόλυτους θρύλους του blues, όπως τους Junior Wells, Bobby Rush, Buddy Guy, Albert King, Jimmy Dawkin και B.B. King! Ηχογράφησε με τον Willie Dixon, τον Sunnyland Slim, τους Mississippi Heat, μεταξύ άλλων, ενώ έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο και έχει εμφανιστεί στα μεγαλύτερα blues φεστιβάλ. Μέχρι και σήμερα παραμένει στην ελίτ του σύγχρονου blues ήχου του Chicago.H γνωριμία της με τον μοναδικό Matthew Skoller αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην καριέρα της.Με τον κορυφαίο αυτόν αρμονικίστα, blues bandleader και ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό βρέθηκαν να εμφανίζονται μαζί σε μεγάλες συναυλίες. Η χημεία ανάμεσα τους αποδείχτηκε εξαιρετική. Γνωστός για τον εκρηκτικό του μουσικό ταπεραμέντο, ο Skoller είναι ένας απόλυτα προσηλωμένος καλλιτέχνης, βουτηγμένος στην blues παράδοση του Chicago με τον ήχο του να μεταφέρει στο σήμερα την μεγάλη κληρονομιά του Little Walter και του θρυλικού Sonny Boy Williamson II!Με τη φυσαρμόνικα και τη φωνή του μετράει σχεδόν μία 30ετία στο υψηλότερο επίπεδο του blues με εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει ήδη κατακτήσει μια θέση στο Blues Hall of Fame. Μάλιστα, μερικά από τα μεγάλα project που συμμετείχε έχουν προταθεί για Grammy!Μαζί με τη μεγάλη φωνή της Zora Young, ο εξαίρετος αρμονικίστας Matthew Skoller και η καταπληκτική μπάντα του, στις τέσσερις συναυλίες τους στο Half Note, στήνουν μια μεγάλη γιορτή του κλασικού και αυθεντικού ήχου του Chicago Blues!Zora Young - ΦωνητικάMatthew Skoller - Φυσαρμόνικα / ΦωνητικάChris Rannenberg - Πιάνο / ΠλήκτραStan Noubard Pacha - ΚιθάραFred Jouglas - ΜπάσοPascal Delmas - ΝτραμςHalf Note Jazz ClubΤριβωνιανού 17, ΜετςΏρα έναρξης: Παρ. & Σαβ.: 22:30, Κυρ. & Δευτ.: 21.30Είσοδος: 20 ευρώ (μπαρ), 25 ευρώ (Β’ Ζώνη), 30 ευρώ (Α’ Ζώνη)*** την Δευτέρα 30/1 έκπτωση 5 ευρώ σε όλες τις ζώνεςγια κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητέςΠροπώληση: www.viva.gr, Public, Seven Spots, Reload Stores, Media Markt,Βιβλιοπωλεία ΕυριπίδηςΠληροφορίες - Κρατήσεις: 210 9213310www.halfnote.grwww.facebook.com/halfnote.gr