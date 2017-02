12th Athens Animfest |16-22/3/2017 | Κινηματογράφος Τριανόν

​Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνιστικά τμήματα για πειραματικές, σπουδαστικές και μικρού μήκους ταινίες animation

Παράλληλες πολυμεσικές δράσεις υπό τον γενικό τίτλο MULTIMATION θα πραγματοποιηθούν στην Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων (18-19 Μαρτίου), στο Ρομάντσο, το Βρυσάκι και τη Zeon. Η φετινή διοργάνωση επέλεξε έναν μεγάλο αριθμό ταινιών κινούμενων σχεδίων που υποβλήθηκαν, απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη των φεστιβάλ animation.





Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνιστικά τμήματα για πειραματικές, σπουδαστικές και μικρού μήκους ταινίες animation, που συνδυάζουν ποικίλες αισθητικές αναζητήσεις και διευρύνουν τα όρια των τεχνικών επιτευγμάτων στον τομέα της κινούμενης εικόνας.

Το 12ο ATHENS ANIMFEST ξεκινάει την Πέμπτη 16 Μαρτίου και διαρκεί έως την Τετάρτη 22 Μαρτίου στον κινηματογράφο Τριανόν.1)Το αφιέρωμα «Νέα Ταλέντα 2016» εστιάζει σε εξαιρετικά ταλαντούχους και υποσχόμενους νέους δημιουργούς από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 από τα καλύτερα κινούμενα σχέδια, που δημιουργήθηκαν από σπουδαστές και πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες το 2016.2)Η παρουσία της Πολωνίας στη φετινή διοργάνωση εμπλουτίζεται με την ανθολογία πρόσφατων κινούμενων σχεδίων του φεστιβάλ «O!PLA ACROSS THE BORDERS 2016» και περιλαμβάνει: ταινίες που δημιουργήθηκαν σε επαγγελματικά στούντιο, ανεξάρτητα animation, σπουδαστικές ταινίες, μουσικά βίντεο κινουμένων σχεδίων, «επιγράμματα κινουμένων σχεδίων» (πολύ μικρού μήκους ταινίες) και «formanima» (πειραματικά και αφηρημένα έργα).3)Ο Μιχάλης Αρφαράς δημιούργησε ένα μεγάλο κινηματογραφικό έργο, που έχει άμεση σχέση με τις εικαστικές του αναζητήσεις στον χώρο της στατικής εικόνας. Τα έργα είναι πειραματικά μοντάζ μιας πλειάδας τεχνικών και αισθητικών εκφράσεων της animation, στα οποία ξετυλίγεται ένας χείμαρρος εικόνων και ήχων, συμπυκνωμένες εικόνες της αγωνίας των ανθρώπων στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. Ο Μιχάλης Αρφαράς έχει βραβευτεί επανειλημμένα τόσο για το εικαστικό όσο και για το κινηματογραφικό του έργο. Στο αφιέρωμα θα προβληθούν οι ταινίες: «Επίκαιρα» (1982), «City life grafitis» (1986), «Animation has no borders» (1986), «Σύντομο φιλμ για μακροσκελείς κεκέδες» (1988), «Μια ανθρώπινη ιστορία» (1989), «Tricktychon Νο 4» (2004), «Kouklotopos» (2005), «Ιkarus novus» (2006).1)Οι προβολές στο πλαίσιο της δράσης «Animation και Περιβάλλον» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου στην αίθουσα «Ν. Εγγονόπουλος», Πάρκο Μ. Θεοδωράκης (πρώην ΤΥΠΕΤ), Οδός Π. Μπακογιάννη 38-42, Βριλήσσια. Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί, επιπλέον, ημερίδα για εκπαιδευτικούς και εργαστήριο animation. Οι δράσεις είναι δωρεάν για το κοινό.Η δράση «Animation και Περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Βριλησσίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Βριλησσίων «Δράση».2)Tὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.ἩράκλειτοςΣτο φετινό φεστιβάλ εγκαινιάζεται το project «Μεταμόρφωσις#1» σε επιμέλεια του Βέλγου Geert Vermeire και αφορά σε live διαδράσεις πολυμεσικών μορφών τέχνης, οι οποίες επεκτείνουν και εμπλουτίζουν την ανθρώπινη έκφραση και αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Η έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαδράσεων, των ψηφιακών τεχνών και των νέων μέσων επί σκηνής, είναι ένα από τα βασικά κριτήρια στην επιλογή των έργων. Τα έργα θα παρουσιαστούν στο Τριανόν και στους άλλους χώρους διεξαγωγής του φεστιβάλ, ενώ πρόκειται να ενσωματωθούν στη ροή της ANIMART 2017, που θα γίνει 15-23 Ιουλίου στους Δελφούς (www.animartgreece.eu).3)Μαθητές, καθηγητές και απόφοιτοι στο πλαίσιο του μαθήματος «Performance Workshop» του Tμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Παραστατικών και Καλών Τεχνών FrancesRich παρουσιάζουν δείγματα της δουλειάς τους. Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 και ώρα 20.45-24.00 στο Τριανόν.---------------------------Cine ΤριανόνΚοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101 (Μετρό Βικτώρια)Τηλ.: 210 8215469Email: leo@trianon.grFacebook: Σινέ ΤΡΙΑΝΟΝ