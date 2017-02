Το πλήρες πρόγραμμα του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ανατρεπτικοί δημιουργοί, νέες ενότητες, πρωτότυπα αφιερώματα, 213 ντοκιμαντέρ (μικρού και μεγάλου μήκους) από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και 64 ελληνικές παραγωγές, η Αγορά Ντοκιμαντέρ και μια σειρά από ξεχωριστές παράλληλες εκδηλώσεις. Σας προσκαλούμε στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης:Τα 4 επίσημα trailers της διοργάνωσης σκηνοθέτησε ο Φραγκίσκος Φαντόπουλος.Η αυλαία θα ανοίξει την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στο Ολύμπιον, με το ντοκιμαντέρ Οι Rolling Stones ολέ ολέ ολέ!: Ταξιδεύοντας στη Λατινική Αμερική του Πολ Ντάγκντεϊλ.Για πρώτη φορά φέτος το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης καθιερώνει Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα με 12 ταινίες -τρεις εκ των οποίων ελληνικές- που διαγωνίζονται για τον «Χρυσό Αλέξανδρο» (με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, χορηγία του Δήμου Θεσσαλονίκης) και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, χορηγία της ΕΡΤ).Ανακαλύπτουμε όσα μας ενώνουν με τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από ντοκιμαντέρ που αφορούν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Μνήμη και την Ιστορία, το Περιβάλλον, τη Μουσική, ιστορίες από όλο τον κόσμο (Καλειδοσκόπιο) και τα παιδιά και τους εφήβους (Docs for Kids).Υποδεχόμαστε στη Θεσσαλονίκη τον ασυμβίβαστο, ουκρανικής καταγωγής ρώσο ντοκιμαντερίστα Βιτάλι Μάνσκι.Θυμόμαστε το έργο του βρετανού διανοούμενου και καλλιτέχνη Τζον Μπέρτζερ (1926-2017).Ανακαλύπτουμε δυο πρωτοπόρους της εικόνας: τους Ιταλούς κινηματογραφιστές Γιέρβαντ Τζανικιάν και Άντζελα Ρίτσι Λούκι, σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης έκθεση Documenta 14.Ακούμε τη φωνή όσων παλεύουν για μια καλύτερη ζωή, στο αφιέρωμα «Μειονότητες», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Food vs. Food: Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο με θέμα το φαγητό, ένας πρωτότυπος γαστρονομικός διαγωνισμός με έμπνευση από την μεγάλη γευστική παράδοση της Θεσσαλονίκης και μια ξεχωριστή έκθεση στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Σινεμά: Ο μαγικός κόσμος της έβδομης τέχνης με ντοκιμαντέρ που εστιάζουν σε προσωπικότητες, ρεύματα και αξέχαστες στιγμές της.Film Forward: Πρωτοποριακές κινηματογραφικές προτάσεις και 16 μικρού μήκους πειραματικά ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν.Ο Δημήτρης Εϊπίδης, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και ίδρυσε το 1999 το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο διηύθυνε από τότε έως το 2016, παίρνει carte blanche στο 19ο ΦΝΘ και επιλέγει 10 ντοκιμαντέρ που δεν πρέπει να χάσουμε.Το πάντα δραστήριο κομμάτι του ΦΝΘ, τόπος συνάντησης και συνεργασιών για επαγγελματίες του σινεμά από όλο τον κόσμο, προτείνει:Τα Docs in Progress, 12 ταινίες από Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη ΜεσόγειοΤα Market Talks, με πρακτικές συμβουλές στους ντοκιμαντερίστες.Το καθιερωμένο ραντεβού Docs In Thessaloniki / Pitching Forum 2017 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN. Η ΕΡΤ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παραγωγής, απονέμει το βραβείο Doc on Air που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Το βραβείο δίνεται στο καλύτερο project του Pitching Forum για διεθνή συμπαραγωγή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ντοκιμαντέρ EDN από επιτροπή του EDN.