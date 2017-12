20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Έναρξη καταθέσεων ταινιών

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης γιορτάζει τον Μάρτιο του 2018, 20 χρόνια ζωής και 20 χρόνια δημιουργικής σχέσης με τη συναρπαστική τέχνη του ντοκιμαντέρ!



Με μεγάλη χαρά, προσκαλεί τους σκηνοθέτες να καταθέσουν τα ντοκιμαντέρ τους στο ελληνικό πρόγραμμα, στο διαγωνιστικό τμήμα Εικονικής Πραγματικότητας (VR) στην Αγορά Doc Market και στα Docs in Progress της Αγοράς, συμμετέχοντας στο επετειακό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 11 Μαρτίου 2018.



Ελληνικά Ντοκιμαντέρ



Στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τα ελληνικά ντοκιμαντέρ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 60 ελληνικά ντοκιμαντέρ φιλοξενούνται στη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τις τάσεις της εγχώριας παραγωγής, παρουσιάζοντας το έργο καθιερωμένων, καθώς και πολλά υποσχόμενων σκηνοθετών. Να υπενθυμίσουμε ότι έως 3 ταινίες πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών (1η ή 2η ταινία τους) άνω των 50 λεπτών, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα. Οι έλληνες ντοκιμαντερίστες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις ταινίες τους στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018. Ο κανονισμός και η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ http://www2.filmfestival.gr/el/.



Διαγωνιστικό Τμήμα Εικονική Πραγματικότητα (VR)



Το νέο διαγωνιστικό τμήμα VR (Virtual Reality / Εικονική Πραγματικότητα), μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στο 58ο ΦΚΘ, επανέρχεται δυναμικά στο επετειακό 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Προσκαλούμε τους δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό να καταθέσουν τα ντοκιμαντέρ τους Εικονικής Πραγματικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι κινηματογραφιστές μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα VR έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.



Αγορά Ντοκιμαντέρ



Η Αγορά Ντοκιμαντέρ / Agora Doc Market, το αναπτυξιακό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 4 έως τις 10 Μαρτίου στο πλαίσιο του 20ου ΦΝΘ, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Creative Europe Media. Οι ντοκιμαντερίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μπορούν να συμμετάσχουν στην Αγορά μέσα από δύο άξονες:



1) Η Αγορά Ντοκιμαντέρ παρουσιάζει κάθε χρόνο μια πληθώρα ντοκιμαντέρ που έχουν ολοκληρώσει την παραγωγή τους τα τελευταία δύο χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία στους δημιουργούς να προβάλλουν τις ταινίες τους στους διαπιστευμένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου (παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων, διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ) που επισκέπτονται την Αγορά. Οι ενδιαφερόμενοι κινηματογραφιστές μπορούν να συμπληρώσουν την ειδική ηλεκτρονική αίτηση (στα Αγγλικά) έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.



2) Επιπλέον, η Αγορά Ντοκιμαντέρ συνεχίζει τη δράση Docs in Progress, που εφέτος θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2018 στο πλαίσιο του 20ου ΦΝΘ. Το τμήμα Docs in Progress φιλοξενεί προβολές που παρουσιάζονται αποκλειστικά στους ειδικούς καλεσμένους της Αγοράς οι οποίοι θα είναι παρόντες στην 20ή διοργάνωση και θα είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν ταινίες μεγάλου μήκους από τη Μεσόγειο, την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, σε ένα στάδιο αμέσως πριν την ολοκλήρωση τους. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν τις ταινίες τους μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση Docs in Progress έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018.



Σημειώνεται ότι οι χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η Αγορά Ντοκιμαντέρ και έχουν δυνατότητα να καταθέσουν ταινίες είναι οι εξής: Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανο, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Παλαιστίνη, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τσεχία, Τυνησία και Τουρκία.