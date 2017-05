Το 1ο και 2ο Φεστιβαλάκι Κέλτικης μουσικής πραγματοποιήθηκαν το 2014 και 2016 αντίστοιχα, μετά από πρόταση του συγκροτήματος IERNIS και της τραγουδίστριάς τους Χρυσούλας Κεχαγιόγλου «για τους ανθρώπους που είναι λάτρεις της Κέλτικης μουσικής». Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε πέρυσι, πραγματοποιείται εφέτος το 3ο Φεστιβάλ Κέλτικης Μουσικής στον κινηματογράφο «Τριανόν».Συμμετέχουν οι: Iernis, Noriana και Sòlastas από την Αθήνα, οι TreesCelts Medieval (Βόλος) και οι Tir Fada (Θεσσαλονίκη).Guests: Κέλτικη Χορωδία Curfá (Αθήνα)Scott Mavroudis (Irish uileann pipes)Reamonn Devlin (Irish bodhran)Opening act: David Alexander (Piobaireachd)

Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21& Πατησίων 101

Είσοδος €10Πληροφορίες: +30 210 8215469Κρατήσεις: www.viva.grΗ νεοσύστατη Κέλτικη χορωδία Curfá πραγματοποιεί την παρθενική της εμφάνιση στο 3Ο Φεστιβάλ Κέλτικης Μουσικής. Δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 μετά από συμφωνία των μελών και της καθηγήτριας του σεμιναρίου Ιρλανδικού τραγουδιού, Λαμπρινής Γιώτη. Απαρτίζεται από 31 μέλη (όλοι μαθητές των σεμιναρίων). Το όνομα σημαίνει ρεφραίν στη Γαέλικη (Κέλτικη) γλώσσα. Το ρεπερτόριο της χορωδίας είναι κυρίως παραδοσιακά μονοφωνικά, αλλά και πολυφωνικά τραγούδια και ορχηστρική μουσική σε μεταγραφή για χορωδία από Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία και τις Βόρειες χώρες.https://www.facebook.com/curfagaelicnordicchoir/Αρχικά με την ονομασία «Κελτοί», έπειτα ως «Iernis», το συγκρότημα υπάρχει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 1997, με διάφορες συνθέσεις οργάνων και μελών, αλλά με βασικό πυρήνα τα αδέλφια Μανώλη Γαλιάτσο και Γιώργο Γαλιάτσο, και ασχολούνται με τη διάδοση της παραδοσιακής Κέλτικης μουσικής στην Ελλάδα, αλλά και με τη διάσωση και την εκτέλεση Κέλτικων τραγουδιών που δεν έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στη δισκογραφία. Τον Ιούνιο του 2012, οι Μανώλης και Γιώργος Γαλιάτσος έπαιξαν ως προσκεκλημένοι του Andy Irvine, στις συναυλίες-αφιέρωμα για τα 70στά γενέθλιά του στο Vicar Street του Δουβλίνου.Το ρεπερτόριο των IERNIS αποτελείται από χορευτικούς σκοπούς, Reels, Jigs, Hornpipes, τραγούδια από τον 16ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Επίσης, πειραματίζονται με τα κοινά σημεία της Ελληνικής και Ιρλανδέζικης παράδοσης και επιχειρούν να παρουσιάσουν ένα πάντρεμα των δύο μουσικών ιδιωμάτων. Με το σκεπτικό αυτό και με εφόδιο τη μακρόχρονη πείρα τους, οι Iernis μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε από τις μουσικές εκδόσεις "Music Corner", με τίτλο "Beyond A Far-Off Shore", η οποία περιλαμβάνει 8 τραγούδια και 7 σκοπούς σε διασκευή Iernis.«Ἰέρνη» ήταν η ονομασία που έδωσε ο αρχαίος Έλληνας εξερευνητής Πυθέας από τη Μασσαλία στο νησί που σήμερα ονομάζεται Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στη βορειοδυτική Ευρώπη γύρω στο 320 πΧ, βασισμένη στην προϋπάρχουσα τοπική Πρωτο-Γοϊδελική ονομασία Īweriū, από την οποία προέρχεται και το Éire.Μέλη:Χρυσούλα Κεχαγιόγλου - φωνή, κουτάλιαΓιώργος Γαλιάτσος - φωνή, κιθάρα, ιρλανδικό μπουζούκιΜανώλης Γαλιάτσος – ιρλανδικό μπουζούκι, μαντολίνο, banjoΗλίας Πατρινός - bodhránΗλίας Γυφτονικολός - βιολίΡεγγίνα Σοφού - βιολίΟι Noriana είναι ένα γυναικείο κουαρτέτο που αγαπά την Ιρλανδική μουσική παράδοση και συνέλλεξε κάποιες από τις ομορφότερες μελωδίες και τραγούδια της: ιρλανδικούς χορούς, όπως reels, jigs και polkas, τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, τον αποχωρισμό, την ξενιτιά, το ουίσκι. Το λαούτο στη θέση της κιθάρας, το νταούλι και το καχόν στη θέση του bodhrán, καθώς και το διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο του κάθε μέλους των Noriana έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ξεχωριστού, φρέσκου και ζωηρού ηχοχρώματος.Δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2015 με πρωτοβουλία της Ειρήνης Τριανταφυλλίδη και έχει εμφανιστεί έως τώρα σε διάφορα φεστιβάλ (1ο Φεστιβάλ Ελαιώνα, 1ο Φεστιβάλ Παραμυθιού, 2ο Φεστιβάλ Κέλτικης Μουσικής, 1st Woman’s Day Music Festival), μουσικές σκηνές της Αθήνας (ΔΕΚΑ4, ΣΠΙΤΙ, SILLYWIZARDS, ΣΠΙΡΤΟ, MIKE’S IRISHBAR, JAZZPOINT, JAMESJOYCE, O‘ CANTO PUB, ZP87, BEER TALES, 1002 ΝΥΧΤΕΣ, POEMS N' CRIMES, ΓΙΑΣΕΜΙ, BLUEBEAR, ΠΟΛΙΣ κ.α), διάφορες εκδηλώσεις (Έκθεση Ζωγραφικής Θωμά Σταυρόπουλου, ΠΟΔΗΛΑΤΟ) και σε συνεργασία με την Ελληνοϊρλανδική Ένωση σε εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ κ.α. Επίσης, εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Κυπουργού "Τα Μυστικά της Μουσικής" στην ΕΡΤ2 και έχει επενδύσει μουσικά μέρος της παιδικής θεατρικής παράστασης "Το Δέντρο της Γνώσης".Μέλη:ΕιρήνηΤριανταφυλλίδη, λαούτο φωνήΕλευθερία Πολογογεώργη, φλάουτοΜιμή Μουρατίδου, βιολίΝατάσα Παυλάτου, κρουστάΟι Sòlastas παίζουν world music: κυρίως άγνωστα τραγούδια στην Αγγλική και Γαελική γλώσσα από Ιρλανδία, Σκωτία, αλλά και σαμανικούς σκοπούς από τη Λαπωνία, παραδοσιακή μουσική από τη Σουηδία, τα Απαλλάχια Όρη, τη γυναικεία παράδοση του Χερατ (Καμπούλ), Αφγανιστάν, Ελλάδα, τη θρησκευτική μεσαιωνική παράδοση της Πορτογαλίας, Ιταλίας και Καταλονίας, καθώς και τη μουσική των Βαλκανίων σε δικές τους ενορχηστρώσεις βασισμένες στο ύφος του κάθε είδους. Πολλά από τα τραγούδια είναι χωρίς τη συνοδεία οργάνων ή με όσο το δυνατόν λιγότερα όργανα, και η ενορχήστρωση είναι βασισμένη στην τεχνική των Sean Nós Gaelic και της σχολής των βάρδων.Η μπάντα ξεκίνησε ως ντουέτο το 2011 με το όνομα "Labrini Gioti & George Tsimbouksis Project" μέχρι το 2013 που ενώθηκαν με τον Αντώνη Πανταζή και ξεκίνησαν τους αυτοσχεδιασμούς & live με ηλεκτροακουστικό ήχο πάνω σε παραδοσιακές μουσικές που ήδη έπαιζαν. Το 2015 προστέθηκαν στην ομάδα οι κοντραμπασίστες Αντώνης Τζίκας και Θοδωρής Κουέλης.Η Λαμπρινή Γιώτη (Labrini Gioti), ιδρυτικό μέλος της μπάντας, ξεκίνησε να μελετάει Ιρλανδική μουσική (τραγούδια και σκοπούς) το 1993. Το 1996 έγινε μέλος του Ελληνο-Ιρλανδικού Συνδέσμου (Greek-Irish Society), όπου και τραγούδησε για πρώτη φορά μαζί με τους πρώην Keltoi, νυν Iernis. Το 2006, πήγε για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Limerick της Ιρλανδίας (Irish World Academy of Music and Dance), όπου μέσω της εθνομουσικολογίας ειδικεύτηκε στο τραγουδιστικό στυλ των Γαέλικων τραγουδιών, χωρίς συνοδεία, της βάρδικης δυτικής περιοχής του Κορκ (Sean Nós singing style of the West Cork Gaeltacht). Οργανώνει και διδάσκει Σεμινάρια στο Ιρλανδικό Κέλτικο τραγούδι από το 2010.Η μπάντα έχει παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Φανταστικόν 2016, στο 1ο και 2ο Φεστιβαλάκι Κέλτικης Μουσικής, στη μουσική σκηνή 1002 νύχτες, στο Ρoems n crimes, O’ Connell’s pub. Συνεργάζεται με τον Ελληνο-Ιρλανδικό Σύλλογο, την Ιρλανδική και τη Βρετανική Πρεσβεία.Μέλη:Λαμπρινή Γιώτη - πιάνο, φωνή, έρευνα και επιμέλεια ρεπερτορίουΓιώργος Τσιμπουξής – τρίχορδο μπουζούκι, κλασική κιθάρα, Πορτογαλική μαντόλαΑντώνης Πανταζής- Αμερικάνικο μαντολίνο, Πορτογαλικό αντούφεΑντώνης Τζίκας- κοντραμπάσοΘοδωρής Κουέλης- ηλεκτρικό κοντραμπάσοΟι «TreesCelts» είναι ένα τριμελές συγκρότημα που παίζει μεσαιωνική και κέλτικη μουσική. Το μουσικό σχήμα αποτελούν οι Ιωάννης Κουλιανός, Γιώργος Δάκας και Τηλέμαχος Τσιαχρής, φίλοι που ασχολούνται με τη μουσική από την εφηβεία τους. Το ενδιαφέρον τους για την κέλτικη και μεσαιωνική μουσική κουλτούρα προέκυψε μέσα από τη μελέτη και τον πειραματισμό με διάφορα είδη μουσικής σε συνδυασμό με την ελληνική παραδοσιακή μουσική.Χρησιμοποιούν ιρλανδικό μπουζούκι, σεφτελί, ταμπουρά, γκαίντα-πίπιζα, άρπα, φλογέρες και ποικίλα κρουστά, σε σκοπούς από την Ιρλανδία, τη μεσαιωνική Γαλλία και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η ενορχήστρωση των κομματιών βασίζεται στη μουσική τους ευαισθησία, η οποία φέρει επιρροές από τα μουσικά τους ακούσματα, κρατώντας τις παραδοσιακές φόρμες και την παραμυθένια ατμόσφαιρα της εποχής.Tir Fada στην κέλτικη γλώσσα, που ομιλείται από ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Σκωτίας και Ιρλανδίας, σημαίνει «μακρινή γη». Όμως πόσο μακρινή μπορεί να είναι για τους Έλληνες η μουσική αυτής της γης ή πόσο κοντά μπορεί να είναι τελικά τα δύο νησιά, η Κρήτη και η Ιρλανδία; Οι TIR FADA είναι ένα μουσικό σχήμα με βάση τη Θεσσαλονίκη που δημιουργήθηκε ορμώμενο από την αγάπη του για την κελτική μουσική παράδοση, λαμβάνοντας υπόψη και τις καταβολές των μελών του.Η πρώτη εμφάνιση του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε στο 3ο Φεστιβάλ Χουδετσίου 2012, και έκτοτε, συνεχίζει την παρουσία του σε διάφορες μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Βορείου Ελλάδας. Ιδιαίτερη στιγμή του σχήματος ήταν η σύμπραξη επί σκηνής με τους Morag Brown, Lovisa Brown & Lewis Powell-Reid στο Εδιμβούργο τον Απρίλη του 2014.Μέλη:Έλσα Μουρατίδου: ΤραγούδιΚώστας Κυριτσάκης: Βιολόλυρα, μαντολίνοΓιώργος Σκαρογιάννης: Ακουστική κιθάραΓιάννης Κηπόπουλος: Ιρλανδέζικο μπουζούκι, κιθάραΣτάθης Παρασκευόπουλος: ΚρουστάΕπίσης, δύο μέλη του σχήματος που απουσιάζουν είναι οι: Χρήστος Μπάρμπας (πνευστά) και Παύλος Σπυρόπουλος (μπάσο).Η ιστορία του Scott με την ιρλανδική μουσική ξεκίνησε το 1985 περίπου όταν άρχισε μαθήματα φλογέρας στο σχολείο στο Carlow, μια πόλη στην νότια ανατολική Ιρλανδία όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Προχώρησε στην ιρλανδική γκάιντα (Uilleann Pipes) περίπου το 1992 με μαθήματα με τον γνωστό και αγαπημένο μουσικό και προσωπικότητα της ιρλανδικής παραδοσιακής μουσικής της περιοχής, τον Mikey Byrne. Συνέχισε την πρόοδο και την έντονη προσπάθεια να τελειοποιήσει την περίπλοκη τεχνική της γκάιντας και φλογέρας με τους καλύτερους δασκάλους στο Δουβλίνο στο N.P.U. (Σύλλογο της Uilleann Pipes) και σε άλλα μέρη, όπως τους Kevin Rowsome, Martin Nolan, Robbie Hannan, Gay McKeown, Mick O'Brien, Tommy Keane, Nollaig McCarthy, Ronan Browne, Jimmy O'Brien-Moran κ.α. Έχει παίξει με διάφορους μουσικούς σε πολλά φεστιβάλ της Ιρλανδίας, αλλά και σε πολλά μέρη της Ευρώπης.Ο David Alexander είναι βετεράνος της γκάιντας εδώ και 20 χρόνια, μαθητής του διάσημου Kevin McLean και μέλος της Houston Highlander Pipes & Drums, της ιστορικής μπάντας γκάιντας του Τέξας. Έχει παίξει στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Σκωτία και την Ελλάδα, συμμετέχει σε διαγωνισμούς γκάιντας στο Τέξας και έχει κάνει πολλές διεθνείς συνεργασίες με σημαντικά ονόματα από το χώρο.20 & 21 Μαΐου 2017Ώρα έναρξης: 19:30Είσοδος €10