50/50 Ισότητα και στον κινηματογράφο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πέντε ταινίες από γυναίκες - αλλά όχι μόνο για γυναίκες... Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το WIFT GR (Women in Film and Television Greece), με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Σουηδίας και του Σουηδικού Iνστιτούτου Κινηματογράφου, παρουσιάζουν το αφιέρωμα «50/50 Ισότητα και στον κινηματογράφο» στις 7-9 Απριλίου 2017 (Παρασκευή έως Κυριακή), στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός) με ελεύθερη είσοδο. Γιατί ο κινηματογράφος είναι γένους αρσενικού, αλλά η κάμερα και η δημιουργία είναι γένους θηλυκού...*Η έναρξη θα πραγματoποιηθεί την Παρασκευή με τη σουηδική ταινία Αγνή (Pure) της Lisa Langseth, όπου η Αlicia Vikander ενσαρκώνει μια 20χρονη που σαγηνεύεται από την κλασική μουσική αλλά και από έναν μεγαλύτερό της παντρεμένο μαέστρο και φτάνει στα άκρα. H παραγωγός της ταινίας Helen Ahlsson θα παρευρεθεί στην προβολή για να συνομιλήσει με το κοινό, αλλά και να συμμετάσχει στην συζήτηση που θα προηγηθεί (Παρασκευή 7/4, 7 μ.μ.), με θέμα τις έμφυλες ανισότητες που επικρατούν στον οπτικοακουστικό χώρο.Η εισήγησή της Helen Ahlsson (η οποία είναι και Film Commissioner στο Σουηδικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου), αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα περιγράψει το πώς πέτυχαν στην Σουηδία την ισότιμη (σχεδόν 50/50) εκπροσώπηση των γυναικών στο σινεμά, την στιγμή που στις περισσότερες χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου δεν υπάρχουν καν στατιστικά στοιχεία) οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται. Αξίζει να αναφέρουμε πως την ισότιμη εκπροσώπηση και των δύο φύλων οι Σουηδοί δεν την πέτυχαν εφαρμόζοντας την ποσόστωση, αλλά μέσω της εκπαίδευσης και της αλλαγής νοοτροπίας.Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ακόμα οι Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτης και μέλος του ΔΣ του νεοσύστατου WIFT GREECE, Μαρία Κομνηνού, Γενική Γραμματέας του ΔΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, και Βάλερυ Κοντάκος, παραγωγός και μέλος του WIFT GR. Συντονίζει η δημοσιογράφος Ευάννα Βενάρδου.*Η Helen Ahlsson συμμετέχει στο τριήμερο με μια ακόμα ταινία ντοκιμαντέρ που συν-σκηνοθέτησε με τη Lisa Munthe, το Μπρα ντε φερ από τη Μοναξιά (Armwrestler from Solitude) με ηρωίδα μια νεαρή σουηδέζα πρωταθλήτρια του μπρα ντε φερ.* Σε πανελλαδική πρεμιέρα την πολυαναμενόμενη ινδική ταινία «Κραγιόν» κάτω από τη μπούργκα (Lipstick Under My Burkha) της Alankrita Shrivastava, που ήρθε αντιμέτωπη με τη λογοκρισία στην χώρα της καθώς προσεγγίζει με τόλμη τις μικρές επαναστατικές πράξεις των τεσσάρων ηρωίδων της που ασφυκτιούν κάτω από την μπούργκα. Το φιλμ της ταλαντούχας νεαρής σκηνοθέτριας, έκανε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό παρά την απαγόρευσή του στην Ινδία.* Το ντοκιμαντέρ «Η συμμορία του Burlesque» (Leage of Exotique Dancers) της Rama Rau από τον Καναδά που μας συστήνει μερικές σταρ του μπουρλέσκ, ηλικιωμένες σήμερα, που μεσουράνησαν την χρυσή εποχή του ’50 αλλά αντιμετώπισαν τον σεξισμό και τις προκαταλήψεις. Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το Exile Room που πρόσφατα συμπεριέλαβε το ντοκιμαντέρ στο αφιέρωμά του Girl Power!*Και τέλος, το πολυβραβεμένο ντοκιμαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη «Exotica, Erotica, Etc». Η φωτογράφος και εικαστικός ολοκλήρωσε την ταινία σε διάστημα εννέα ετών, στη διάρκεια των οποίων μπάρκαρε δώδεκα φορές σε ελληνικά πλοία και έπιασε λιμάνι σε είκοσι χώρες -μόνη γυναίκα πάνω σε τάνκερ, φορτηγά και container ships…Αξίζει να αναφέρουμε πως η Γενική Γραμματεία Ισότητας έχει στο παρελθόν διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία ανάλογες κινηματογραφικές εκδηλώσεις, όπως το Πανόραμα με επίκεντρο την βία κατά των γυναικών και το αφιέρωμα «Αρσενικό-Θηλυκό» σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος.Αφορμή για το εφετινό αφιέρωμα, αποτέλεσε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό την εποπτεία του Eurimages, που έχει βάλει στο τραπέζι το καυτό θέμα της υποεκπροσώπησης των γυναικών στον κινηματογράφο. Το θέμα, απασχόλησε την ομάδα τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι, ενώ αυτές τις μέρες συνεδριάζει και πάλι στο Στρασβούργο, με την συμμετοχή εκπροσώπων από 15 χώρες αλλά και παρατηρητές/παρατηρήτριες από διάφορους οργανισμούς. Την Ελλάδα εκπροσωπεί το αρμόδιο στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας για θέματα φύλου και πολιτισμού Κατερίνα Μπαρτζώκα, ενώ τον Δεκέμβριο τη Σουηδία εκπροσώπησε η Helen Ahlsson. Oι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ετοιμάζουν μια σύσταση προς τους αρμόδιους υπουργούς του Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο τον περιορισμό της ανισομερούς εκπροσώπησης των δύο φύλων στην ευρωπαϊκη οπτικοακουστική βιομηχανία (σινεμά, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια κλπ).Στο αφιέρωμα θα προβάλλονται δύο ταινίες καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο.Ταινιοθήκη της ΕλλάδοςΙερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136(Μετρό Κεραμεικός) 104 35 ΑθήναΤ. (210) 36 09 695, 36 12 046M. 6940099221F. (210) 3628468 tickets@tainiothiki.gr www.tainiothiki.gr