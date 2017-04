5η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου - Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

Διαχρονικά μαθήματα πολιτικής, ήρωες παγιδευμένοι σε αόρατους κοινωνικούς μηχανισμούς, ένα κομμωτήριο ως χώρος ζύμωσης και ελευθερίας, η ενηλικίωση τη δεκαετία του ’60, αστυνομικά μυστήρια και οικογενειακές σχέσεις, πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων στην 5η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου που διοργανώνει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, από τις 20 έως τις 26 Απριλίου 2017, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.



Μέσα από τα καρέ των κινηματογραφιστών του Ισραήλ περνά η πολιτισμική, κοινωνική και πολιτική πολυμορφία της χώρας. Ο δρόμος υπήρξε μακρύς: από τις πρώτες εικόνες που κινηματογραφήθηκαν το 1896 μέχρι σήμερα, ο κινηματογράφος του Ισραήλ καθρεφτίζει μια κοινωνία που αλλάζει. Το νέο ισραηλινό σινεμά επικεντρώνεται στον Άλλο, και μάλιστα στα περιθωριακά στοιχεία, αντανακλώντας τις εξελίξεις που συντελούνται στην ισραηλινή κοινωνία.



Η 5η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου φέρνει τους θεατές πιο κοντά στην πλούσια και πολυσχιδή ισραηλινή κινηματογραφική παραγωγή και στις νέες αφηγήσεις μέσα από τις οποίες αναδύεται και μια έννοια που έχει ιδιαίτερα ταλαιπωρηθεί από τη σκληρή πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής: η ελπίδα.



Τιμές εισιτηρίων:



5,00 € γενική είσοδος

4,00 € για κατόχους CineΚάρταF

ελεύθερη είσοδος για κατόχους CineΚάρταF GOLD



Πρόγραμμα προβολών:



Πέμπτη 20/4 (επίσημη έναρξη)



21:00 Beyond the Mountains and Hills (90’) στα εβραϊκά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Ακολουθεί Q&A με τον σκηνοθέτη της ταινίας



Είσοδος μόνο με προσκλήσεις



Παρασκευή 21/4



18:30 The Farewell Party (95’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους

20:30 Ben Gurion, Epilogue (61’) στα εβραϊκά και αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

22:00 Beyond The Hills and Mountains ( 90’) στα εβραϊκά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους



Σάββατο 22/4



18:00 Women in Sink (36’) στα εβραϊκά και αραβικά με ελληνικούς υπότιτλους

& Life in Stills (60’) στα εβραϊκά και γερμανικά, με ελληνικούς υπότιτλους

20:00 One Week and A Day (98’) στα εβραϊκά με ελληνικούς και υπότιτλους

22:00 Big Bad Wolves (110’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Κυριακή 23/4



18:00 The Farewell Party (95’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους

20:00 Personal Affairs (90’) στα αραβικά με ελληνικούς υπότιτλους

22:00 Footnote (107’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Δευτέρα 24/4



19:00 Footnote (107’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους

21:30 Gett: The Trial of Viviane Amsalem (115’) στα εβραϊκά, γαλλικά και αραβικά με ελληνικούς υπότιτλους



Τρίτη 25/4



19:00 Gett: The Trial of Viviane Amsalem (115’) στα εβραϊκά, γαλλικά και αραβικά με ελληνικούς υπότιτλους

21:30 The Matchmaker (112’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Τετάρτη 25/4



19:00 Turn Left at the End of the World (110’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους

21:30 The Human Resources Manager (103’) στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Οι ταινίες αναλυτικά



Πέρα από τα βουνά και τους λόφους / Beyond the Mountains and Hills

Δραματική, Ισραήλ, 2016, 90’

Σκηνοθεσία: Εράν Κολίριν

Πρωταγωνιστούν: Μίλι Έσετ, Νόαμ Ίμπερ, Σίρι Ναντάβ-Nαόρ, Αλόν Πντουτ



Σύνοψη:



Υστέρα από μια καριέρα 27 ετών στον στρατό, ο Νταβίντ επιστρέφει στη ζωή του πολίτη και στην οικογένειά του. Ελπίζοντας ότι θα του ανοίξουν οι πόρτες του επιχειρηματικού κόσμου και θα πετύχει, προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία που πωλεί συμπληρώματα διατροφής. Σταδιακά όμως συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι παγιδευμένοι σε αόρατους κοινωνικούς μηχανισμούς.



Διακρίσεις:



Βραβείο Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ 2016

Υποψηφιότητα στο Βραβείο Un Certain Regard, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2016



Δείτε το τρέιλερ:





Μπεν Γκουριόν, επίλογος / Ben Gurion, Epilogue



Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ /Γαλλία, 2016, 61’



Σκηνοθεσία και παραγωγή: Γιαρίβ Μόζερ, Γιαέλ Πέρλοβ



Σύνοψη:



Βασισμένο σε μια εξάωρη κινηματογραφημένη συνέντευξη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τον Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ιδρυτή του Κράτους του Ισραήλ και επί 14 χρόνια πρωθυπουργό. Βρισκόμαστε το 1968, ο Μπεν Γκουριόν είναι 82 ετών, ζει απομονωμένος στην έρημο, έχοντας αποσυρθεί από την πολιτική. Με εντυπωσιακή πνευματική διαύγεια αποτιμά το παρελθόν και θέτει τα προβλήματα του μέλλοντος. Ένα διαχρονικό μάθημα πολιτικής.



Δείτε το τρέιλερ:





Μία ημέρα και μία εβδομάδα / One Week and A Day



Δραματική, Ισραήλ, 2016, 98’



Σκηνοθεσία: Ασάφ Πολόνσκι



Πρωταγωνιστούν: Σάι Αβίβι, Εβγκένια Ντοντίνα, Τόμερ Καπόν



Σύνοψη:



Πατέρας ανακαλύπτει τις ευεργετικές ιδιότητες της μαριχουάνας και την ξέφρενη παρέα ενός νεαρού γείτονα, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον χαμό του γιου του. Ταινία αντίδοτο στη μελαγχολία, το πολλά υποσχόμενο αυτό ντεμπούτο εφευρίσκει έναν ανακουφιστικό και βαθιά ανθρώπινο τρόπο προκειμένου να μιλήσει για τη ζωή, το θάνατο και την ανάγκη τού να συμφιλιώνεσαι ακόμη και με εκείνα τα πράγματα που σε τρομάζουν περισσότερο.



Διακρίσεις:



13 Ισραηλινές και διεθνείς διακρίσεις, εκ των οποίων Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ 2016 και Βραβείο Διανομέων Gan Foundation Support for Distribution, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2016



Δείτε το τρέιλερ:





Προσωπικές υποθέσεις / Personal Affairs



Δραματική, Ισραήλ, 2016, 90’



Σκηνοθεσία: Μάχα Χατζ



Πρωταγωνιστούν: Μάισα Αμπντ Ελχάντι, Ζιάντ Μπάκρι, Τζιχάν Ντερμελκονιάν, Χανάν Χίλο



Σύνοψη:



Στη Ναζαρέτ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ζει στο ρυθμό της καθημερινής ρουτίνας. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Ραμάλα, ο γιος τους Τάρεκ θέλει να μείνει ανύπαντρος, η κόρη τους είναι ετοιμόγεννη, ενώ ο άντρας της βρίσκει ένα ρόλο σε μια ταινία, και η γιαγιά τρελαίνεται. Ανάμεσα σε όνειρα και συνοριακούς ελέγχους, ελαφρότητες και πολιτική, όλοι έχουν τις προσωπικές τους υποθέσεις.



Διακρίσεις:



3 διεθνή βραβεία, εκ των οποίων Βραβείο Καλύτερης ταινίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χάιφας 2016



Δείτε το τρέιλερ:





Στο κομμωτήριο / Women in Sink



Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ, 2015, 36’



Σκηνοθεσία και παραγωγή: Ίρις Ζάκι



Σύνοψη:



Σε ένα μικρό κομμωτήριο μιας Χριστιανής Αράβισσας στη Χάιφα, η σκηνοθέτις εγκαθιστά μια κάμερα πάνω από τον λουτήρα και συζητά με τις πελάτισσες καθώς τις λούζει. Το κομμωτήριο μετατρέπεται σε χώρο ελευθερίας, όπου Εβραίες και Αράβισσες ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές, συζητώντας για πολιτική, ιστορία και έρωτες.



Διακρίσεις:



Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι 2015



Δείτε το τρέιλερ:





Gett. Η δίκη της Βιβιάν Αμσαλέμ / Gett. The Trial of Viviane Amsalem



Δραματική, Ισραήλ /Γαλλία /Γερμανία, 2014, 115’



Σκηνοθεσία: Ρονίτ Ελκαμπέτς και Σλόμι Ελκαμπέτς



Πρωταγωνιστούν: Μενάσε Νόι, Ρονίτ Ελκαμπέτς, Σιμόν Αμπκαριάν, Σασόν Γκαμπάι



Σύνοψη:



Η Βιβιάν Αμσαλέμ βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της, ο οποίος δεν δέχεται παρ’ όλα αυτά να της δώσει διαζύγιο. Καθώς ο θρησκευτικός νόμος απαιτεί σε αυτές της περιπτώσεις τη συναίνεση του συζύγου, το δικαστήριο των ραβίνων αδυνατεί για χρόνια να βρει λύση. Η ψυχρή αδιαλλαξία του συζύγου της ενισχύει την αποφασιστικότητα της Βιβιάν να αγωνιστεί για την ελευθερία της, επιστρέφοντας κάθε φορά με μια καινούργια αίτηση. Μια δραματοποιημένη καταγγελία γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε αίθουσα δικαστηρίου, με χιούμορ, συναίσθημα και κριτική διάθεση.



Διακρίσεις:



Βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ, 2014, Βραβείο Ophir Καλύτερης Ταινίας, 2014

Υποψήφια ταινία για το Βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, 2015



Δείτε το τρέιλερ:





Το πάρτι του αποχαιρετισμού / The Farewell Party



Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2014, 95’



Σκηνοθεσία: Ταλ Γκρανίτ και Σαρόν Μαϊμόν



Πρωταγωνιστούν: Ζέεβ Ρέβαχ, Λεβάνα Φίνκελσταϊν, Αλίζα Ροζέν, Ιλάν Νταρ



Σύνοψη:



Οι ένοικοι ενός οίκου ευγηρίας κατασκευάζουν ένα μηχάνημα ευθανασίας, για να βοηθήσουν ένα φίλο τους που βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανίατης αρρώστιας. Το νέο όμως διαδίδεται και η ευρηματική παρέα αντιμετωπίζει μια σειρά από ηθικά διλήμματα. Υπαρξιακά αδιέξοδα και μαύρο χιούμορ συνθέτουν μια αναπάντεχα αστεία ταινία.



Διακρίσεις:



2ο Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ 2014

Συμμετοχή στα φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας και Τορόντο



Δείτε το τρέιλερ:





Στιγμιότυπα ζωής / Life in Stills



Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ /Γερμανία, 2011, 60’, έγχρωμο



Σκηνοθεσία: Ταμάρ Ταλ



Σύνοψη:



Στα 96 της χρόνια, η Μίριαμ Βαϊσενστάιν μαθαίνει ότι το φωτογραφείο –έργο ζωής του θανόντα συζύγου της– προορίζεται για κατεδάφιση. Για να σωθεί το φωτογραφείο και τα σχεδόν ένα εκατομμύριο αρνητικά του που απεικονίζουν ιστορικές στιγμές του Ισραήλ, η δογματική και ασυμβίβαστη αυτή γυναίκα συμμαχεί με τον εγγονό της Μπεν. Γιαγιά και εγγονός ξεκινούν ένα συναισθηματικό ταξίδι που περιλαμβάνει κωμικές και συγκινητικές στιγμές.



Διακρίσεις:



13 Ισραηλινά & διεθνή βραβεία, εκ των οποίων:

Βραβείο Ophir Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, 2011

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ DocAviv Τελ Αβίβ, 2011



Δείτε το τρέιλερ:





Στο στόμα των λύκων / Big Bad Wolves



Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2013, 110’



Σκηνοθεσία: Ααρόν Κέσαλες και Ναβότ Παπουσάντο



Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι, Ρότεμ Κεϊνάν, Τσάχι Γκραντ



Σύνοψη:



Μια σειρά από αποτρόπαιους φόνους οδηγεί σε ανάκριση έναν φιλήσυχο καθηγητή ως βασικό ύποπτο. Χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία, αφήνεται τελικά ελεύθερος, αλλά τόσο ένας αστυνομικός όσο και ο πατέρας ενός θύματος είναι πεπεισμένοι πως εκείνος είναι ο δράστης. Παράλληλα είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάτι για αυτό. Η καλύτερη ταινία της χρονιάς, σύμφωνα με τον Κουέντιν Ταραντίνο.



Διακρίσεις:



6 ισραηλινά και 11 διεθνή βραβεία



Δείτε το τρέιλερ:





Γράψε λάθος / Footnote



Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2011, 107’



Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Σεντάρ



Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι, Σλόμο Μπαρ-Άμπα, Αλίζα Ροζέν



Σύνοψη:



Ο Ελιέζερ και ο Ουριέλ Σκόλνικ, πατέρας και γιος, είναι γλωσσολόγοι, έγκριτοι καθηγητές Πανεπιστημίου, με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, και μελετητές του Ταλμούδ, του ιερού εβραϊκού βιβλίου. Όταν και οι δύο μαθαίνουν ότι ο Ελιέζερ θα τιμηθεί για το έργο του, η ήδη περίπλοκη σχέση τους φθάνει σε μια νέα κορύφωση.



Διακρίσεις:



9 Ισραηλινά και 6 διεθνή βραβεία

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2011

Υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2012



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού / The Human Resources Manager

Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2010, 103’

Σκηνοθεσία: Εράν Ρίκλις

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Α.Β. Γεοσούα

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ιβανίρ, Νόαχ Σίλβερ, Ρεϊμόντ Αμσαλέμ



Σύνοψη:



Με σκοπό να προστατεύσει την εικόνα της εταιρείας του, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού μιας αλυσίδας φούρνων ταξιδεύει απρόθυμα στην Ανατολική Ευρώπη για να παραδώσει στην οικογένειά της τη σωρό μιας υπαλλήλου, που είχε μεταναστεύσει πρόσφατα στο Ισραήλ.



Διακρίσεις:



5 Βραβεία Ophir της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2010

6 Διεθνή βραβεία, εκ των οποίων Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

Υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2011



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Προξενητής / The Matchmaker



Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2010, 112’



Σκηνοθεσία: Άβι Νέσερ



Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αμίρ Γκουτφρόιντ



Πρωταγωνιστούν: Αντίρ Μίλερ, Μάγια Νταγκάν, Τουβάλ Σαφίρ



Σύνοψη:



Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 1968, ο έφηβος Άρικ πιάνει δουλειά στο πλευρό ενός μυστηριώδους προξενητή, επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος, που διατηρεί ένα μικρό γραφείο σε κακόφημη συνοικία. Μέσα σε αυτόν τον αλλόκοτο για τον Άρικ περίγυρο, ο προξενητής θα τον μυήσει σε έναν καινούργιο κόσμο.



Διακρίσεις:



Αργυρή Πλακέτα, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σικάγου 2011

Βραβείο Κοινού, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπρυζ 2011



Δείτε το τρέιλερ:





Στην άκρη του κόσμου αριστερά/ Turn Left at the End of the World



Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2004, 110’



Σκηνοθεσία: Άβι Νέσερ



Πρωταγωνιστούν: Νέτα Γκάρτι, Λιράζ Τσάρχι, Ορ Ατικά



Σύνοψη:



Μια οικογένεια από την Ινδία πηγαίνει να ζήσει σε μια ερημική περιοχή του νότιου Ισραήλ, στα τέλη της δεκαετίας 1960. Η σοβαρή κόρη γίνεται φίλη με μια χαριτωμένη κι επιπόλαιη κοπέλα, η οικογένεια της οποίας ήρθε από το Μαρόκο. Μια τρυφερή ματιά στις αγωνίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η ενσωμάτωση οικογενειών με διαφορετική προέλευση από την εβραϊκή διασπορά.



Διακρίσεις:



Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνας 2005

Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τόκιο 2005



Δείτε το τρέιλερ: