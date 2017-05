5η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου στην Αθήνα

Η 5η Εβδομάδα Ισραηλινού Κινηματογράφου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στην Αθήνα, στις 3-7 Μαΐου 2017, στον φιλόξενο χώρο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία στους Έλληνες κινηματογραφόφιλους να γνωρίσουν τον σύγχρονο κινηματογράφο του Ισραήλ. Για πρώτη φορά εφέτος το αφιέρωμα μεταφέρθηκε με επιτυχία και στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.



Η έναρξη στην Αθήνα, την Tετάρτη 3 Μαΐου 3017 (είσοδος με προσκλήσεις) θα γίνει με την πρεμιέρα της ταινίας «Μπεν Γκουριόν, επίλογος» του Γιαρίβ Μόζερ: Βασισμένο σε μια εξάωρη κινηματογραφημένη συνέντευξη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί την προσωπικότητα του Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ιδρυτή του Κράτους του Ισραήλ και επί 14 χρόνια πρωθυπουργό της χώρας.



Στην προβολή θα παρευρεθεί η παραγωγός και μοντέζ της ταινίας Γιαέλ Πέρλοβ, η οποία θα συζητήσει με το κοινό.



Το αφιέρωμα φιλοδοξεί να παρουσιάσει την ποικιλομορφία του σύγχρονου ισραηλινού κινηματογράφου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και μια νέα γενιά αραβόφωνων κινηματογραφιστών που τα τελευταία χρόνια έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.



Στόχος είναι ο θεατής να γνωρίσει το Ισραήλ πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις μέσα από ταινίες που καλύπτουν μια ευρεία θεματική γκάμα: από τη συνύπαρξη Εβραίων και Αράβων, μέχρι τις επιπτώσεις του Ολοκαυτώματος και διαχρονικά πανανθρώπινα ζητήματα όπως η απώλεια και ο έρωτας. Έτσι, «Στο Κομμωτήριο» η σκηνοθέτρια Ίρις Ζάκι εγκαθιστά μια κάμερα πάνω από τον λουτήρα ενός μικρού κομμωτηρίου μιας Χριστιανής Αράβισσας στη Χάιφα, όπου Εβραίες και Αράβισσες ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές, συζητώντας για πολιτική, ιστορία και έρωτες, ενώ στην ταινία του Ντορόν Εράν, όταν οι γονείς του έφηβου Ασάφ ανακαλύπτουν πως του αρέσει να φορά γυναικεία ρούχα, «Όλα διαλύονται»…



Αξίζει να αναφέρουμε πως τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ισραηλινές ταινίες συμμετέχουν και βραβεύονται σε κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, και αποκτούν διανομή στην μικρή και την μεγάλη οθόνη, γνωρίζοντας όλο και μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία. Ως παράδειγμα θα μπορούσαμε να φέρουμε τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Άμος Γκιτάι αλλά και την ισραηλινή σταρ Ρονίτ Ελκαμπέτς: η ταινία της «Το Διαζύγιο: Η δίκη της Βιβιάν Αμσαλέμ» υπήρξε υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 2015.



Το πρόγραμμα της Aθήνας περιλαμβάνει 11 ταινίες (8 μυθοπλασίας και 3 ντοκιμαντέρ) πρόσφατης παραγωγής (2010-2016). Οι περισσότερες δεν έχουν ακόμα εξασφαλίσει διανομή στην Ελλάδα, ενώ αρκετές από αυτές έρχονται στην χώρα μας μετά την πρεμιέρα τους σε μεγάλα ξένα φεστιβάλ.



Του χρόνου (2018) συμπληρώνονται 70 χρόνια από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα προγραμματίζει πλήθος εκδηλώσεων.



Aναλυτικά οι ταινίες:



Μπεν Γκουριόν, επίλογος / Ben Gurion, Epilogue / בן גוריון, אפילוג

Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ/Γαλλία, 2016, 61’

Στα εβραϊκά και αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία και παραγωγή: Γιαρίβ Μόζερ / Yariv Mozer, Γιαέλ Πέρλοβ / Yael Perlov



Σύνοψη:



Βασισμένο σε μια εξάωρη κινηματογραφημένη συνέντευξη που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί τον Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ιδρυτή του Κράτους του Ισραήλ και επί 14 χρόνια πρωθυπουργό. Βρισκόμαστε το 1968, ο Μπεν Γκουριόν είναι 82 ετών, ζει απομονωμένος στην έρημο, έχοντας αποσυρθεί από την πολιτική. Με εντυπωσιακή πνευματική διαύγεια αποτιμά το παρελθόν και θέτει τα προβλήματα του μέλλοντος. Ένα διαχρονικό μάθημα πολιτικής.



Δείτε το τρέιλερ:





Μία ημέρα και μία εβδομάδα / One Week and A Day / שבוע ויום

Δραματική, Ισραήλ, 2016, 98’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Ασάφ Πολόνσκι / Asaph Polonsky

Σενάριο: Ασάφ Πολόνσκι / Asaph Polonsky

Πρωταγωνιστούν: Σάι Αβίβι / Shai Avivi, Εβγκένια Ντοντίνα / Evgenia Dodina, Τόμερ Καπόν / Tomer Kapon.



Σύνοψη:



Πατέρας ανακαλύπτει τις ευεργετικές ιδιότητες της μαριχουάνας και την ξέφρενη παρέα ενός νεαρού γείτονα, στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον χαμό του γιου του. Ταινία αντίδοτο στη μελαγχολία, το πολλά υποσχόμενο αυτό ντεμπούτο εφευρίσκει έναν ανακουφιστικό και βαθιά ανθρώπινο τρόπο προκειμένου να μιλήσει για τη ζωή, τον θάνατο και την ανάγκη του να συμφιλιώνεσαι ακόμη και με εκείνα τα πράγματα που σε τρομάζουν περισσότερο.



Διακρίσεις:



13 Ισραηλινές και διεθνείς διακρίσεις, εκ των οποίων Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ 2016 και Βραβείο Διανομέων Gan Foundation Support for Distribution, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2016



Δείτε το τρέιλερ:





Πέρα από τα βουνά και τους λόφους / Beyond the Mountains and Hills / מעבר להרים ולגבעות

Δραματική, Ισραήλ, 2016, 90’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Εράν Κολίριν / Eran Kolirin

Σενάριο: Εράν Κολίριν / Eran Kolirin

Πρωταγωνιστούν: Μίλι Έσετ / Mili Eshet, Νόαμ Ίμπερ / Noam Imber, Σίρι Ναντάβ-Nαόρ / Shiree Nadav-Naor, Αλόν Πντουτ / Alon Pdut



Σύνοψη:



Υστέρα από μια καριέρα 27 ετών στον στρατό, ο Νταβίντ επιστρέφει στη ζωή του πολίτη και στην οικογένειά του. Ελπίζοντας ότι θα του ανοίξουν οι πόρτες του επιχειρηματικού κόσμου και θα πετύχει, προσλαμβάνεται σε μια εταιρεία που πωλεί συμπληρώματα διατροφής. Σταδιακά όμως συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι παγιδευμένοι σε αόρατους κοινωνικούς μηχανισμούς.



Διακρίσεις:



Βραβείο Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιερουσαλήμ 2016

Υποψηφιότητα στο Βραβείο Un Certain Regard, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2016



Δείτε το τρέλερ:





Προσωπικές υποθέσεις / Personal Affairs / أمور شخصيه

Δραματική, Ισραήλ, 2016, 90’

Στα αραβικά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Μάχα Χατζ / Maha Haj

Σενάριο: Μάχα Χατζ / Maha Haj

Πρωταγωνιστούν: Μάισα Αμπντ Ελχάντι / Maisa Abd Elhadi, Ζιάντ Μπάκρι / Ziad Bakri, Τζιχάν Ντερμελκονιάν / Jihan Dermelkonian, Χανάν Χίλο / Hanan Hillo



Σύνοψη:

Στη Ναζαρέτ, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ζει στο ρυθμό της καθημερινής ρουτίνας. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Ραμάλα, ο γιος τους Τάρεκ θέλει να μείνει ανύπαντρος, η κόρη τους είναι ετοιμόγεννη, ενώ ο άντρας της βρίσκει ένα ρόλο σε μια ταινία, και η γιαγιά τρελαίνεται. Ανάμεσα σε όνειρα και συνοριακούς ελέγχους, ελαφρότητες και πολιτική, όλοι έχουν τις προσωπικές τους υποθέσεις.



Διακρίσεις:



3 διεθνή βραβεία, εκ των οποίων Βραβείο Καλύτερης ταινίας, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χάιφας 2016



Δείτε το τρέιλερ:





Στο κομμωτήριο / Women in Sink / חפיפה

Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ, 2015, 36’

Στα εβραϊκά και αραβικά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία και παραγωγή: Ίρις Ζάκι / Iris Zaki



Σύνοψη:



Σε ένα μικρό κομμωτήριο μιας Χριστιανής Αράβισσας στη Χάιφα, η σκηνοθέτις εγκαθιστά μια κάμερα πάνω από τον λουτήρα και συζητά με τις πελάτισσες καθώς τις λούζει. Το κομμωτήριο μετατρέπεται σε χώρο ελευθερίας, όπου Εβραίες και Αράβισσες ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές, συζητώντας για πολιτική, ιστορία και έρωτες.



Διακρίσεις:



Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κάρλοβι Βάρι 2015



Δείτε το τρέιλερ:





Στιγμιότυπα ζωής / Life in Stills / הצלמניה

Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ/Γερμανία, 2011, 60’, έγχρωμο

Στα εβραϊκά και γερμανικά, με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Ταμάρ Ταλ / Tamar Tal

Παραγωγή: Μπαράκ Χάιμαν / Barak Heymann



Σύνοψη:



Στα 96 της χρόνια, η Μίριαμ Βαϊσενστάιν μαθαίνει ότι το φωτογραφείο –έργο ζωής του θανόντα συζύγου της– προορίζεται για κατεδάφιση. Για να σωθεί το φωτογραφείο και τα σχεδόν ένα εκατομμύριο αρνητικά του που απεικονίζουν ιστορικές στιγμές του Ισραήλ, η δογματική και ασυμβίβαστη αυτή γυναίκα συμμαχεί με τον εγγονό της Μπεν. Γιαγιά και εγγονός ξεκινούν ένα συναισθηματικό ταξίδι που περιλαμβάνει κωμικές και συγκινητικές στιγμές.



Διακρίσεις:



13 Ισραηλινά & διεθνή βραβεία, εκ των οποίων:

Βραβείο Ophir Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, 2011

Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ DocAviv Τελ Αβίβ, 2011



Δείτε το τρέιλερ:





Στο στόμα των λύκων / Big Bad Wolves / מי מפחד מהזאב הרע‎

Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2013, 110’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Ααρόν Κέσαλες / Aharon Keshales και Ναβότ Παπουσάντο / Navot Papushado

Σενάριο: Ααρόν Κέσαλες / Aharon Keshales και Ναβότ Παπουσάντο / Navot Papushado



Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι / Lior Ashkenazi, Ρότεμ Κεϊνάν / Rotem Keinan, Τσάχι Γκραντ / Tzahi Grad



Σύνοψη:



Μια σειρά από αποτρόπαιους φόνους οδηγεί σε ανάκριση έναν φιλήσυχο καθηγητή ως βασικό ύποπτο. Χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία, αφήνεται τελικά ελεύθερος, αλλά τόσο ένας αστυνομικός όσο και ο πατέρας ενός θύματος είναι πεπεισμένοι πως εκείνος είναι ο δράστης. Παράλληλα είναι αποφασισμένοι να κάνουν κάτι για αυτό. Η καλύτερη ταινία της χρονιάς, σύμφωνα με τον Κουέντιν Ταραντίνο.



Διακρίσεις:



6 ισραηλινά και 11 διεθνή βραβεία



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού / The Human Resources Manager / שליחותו של הממונה על משאבי אנוש ‎

Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2010, 103’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Εράν Ρίκλις / Eran Riklis

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Α.Β. Γεοσούα / A. B. Yehoshua

Προσαρμογή σεναρίου: Νόαχ Στόλμαν / Noah Stollman



Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Ιβανίρ / Mark Ivanir, Νόαχ Σίλβερ / Noah Silver, Ρεϊμόντ Αμσαλέμ / Reymonde Amsalem



Σύνοψη:



Με σκοπό να προστατεύσει την εικόνα της εταιρείας του, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού μιας αλυσίδας φούρνων ταξιδεύει απρόθυμα στην Ανατολική Ευρώπη για να παραδώσει στην οικογένειά της τη σωρό μιας υπαλλήλου, που είχε μεταναστεύσει πρόσφατα στο Ισραήλ.



Διακρίσεις:



5 Βραβεία Ophir Οφίρ της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2010

6 Διεθνή βραβεία, εκ των οποίων Βραβείο Κοινού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο

Υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2011



Δείτε το τρέιλερ:





Όλα διαλύονται / Melting Away / נמס בגשם

Δραματική, Ισραήλ, 2012, 86’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Ντορόν Εράν / Doron Eran

Σενάριο: Μπίλι Μπεν Μοσέ / Billy Ben-Moshe



Πρωταγωνιστούν: Χεν Γιάνι / Hen Yanni, Άμι Βάινμπεργκ / Ami Weinberg, Λιμόρ Γκόλντσταϊν / Limor Goldstein



Σύνοψη:



Οι γονείς του έφηβου Ασάφ τον διώχνουν από το σπίτι, όταν ανακαλύπτουν πως του αρέσει να φορά γυναικεία ρούχα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η μητέρα του προσλαμβάνει έναν ντετέκτιβ για βρει το γιο της και να του πει ότι ο πατέρας του πεθαίνει από καρκίνο. Στο νοσοκομείο, τον ετοιμοθάνατο πατέρα επισκέπτεται η Άννα, μια μυστηριώδης νοσοκόμα.



Διακρίσεις:



5 Ισραηλινά & διεθνή βραβεία, εκ των οποίων:

Βραβείο Κοινού, Boston Jewish Film Festival, 2012



Δείτε το τρέιλερ:





Γράψε λάθος / Footnote / הערת שוליים ‎

Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2011, 107’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Σεντάρ / Joseph Cedar

Σενάριο: Τζόζεφ Σεντάρ / Joseph Cedar



Πρωταγωνιστούν: Λιόρ Ασκενάζι / Lior Ashkenazi, Σλόμο Μπαρ-Άμπα / Shlomo Bar-Aba, Αλίζα Ροζέν / Aliza Rosen



Σύνοψη:



Ο Ελιέζερ και ο Ουριέλ Σκόλνικ, πατέρας και γιος, είναι γλωσσολόγοι, έγκριτοι καθηγητές Πανεπιστημίου, με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ τους, και μελετητές του Ταλμούδ, του ιερού εβραϊκού βιβλίου. Όταν και οι δύο μαθαίνουν ότι ο Ελιέζερ θα τιμηθεί για το έργο του, η ήδη περίπλοκη σχέση τους φθάνει σε μια νέα κορύφωση.



Διακρίσεις:



9 Ισραηλινά και 6 διεθνή βραβεία

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2011

Υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας 2012



Δείτε το τρέιλερ:





Ο Προξενητής / The Matchmaker / פעם הייתי

Δραματική κομεντί, Ισραήλ, 2010, 112’

Στα εβραϊκά με ελληνικούς υπότιτλους



Σκηνοθεσία: Άβι Νέσερ / Avi Nesher

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αμίρ Γκουτφρόιντ / Amir Gutfreund



Πρωταγωνιστούν: Αντίρ Μίλερ / Adir Miller, Μάγια Νταγκάν / Maya Dagan, Τουβάλ Σαφίρ / Tuval Shafir



Σύνοψη:



Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 1968, ο έφηβος Άρικ πιάνει δουλειά στο πλευρό ενός μυστηριώδους προξενητή, επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος, που διατηρεί ένα μικρό γραφείο σε κακόφημη συνοικία. Μέσα σε αυτόν τον αλλόκοτο για τον Άρικ περίγυρο, ο προξενητής θα τον μυήσει σε έναν καινούργιο κόσμο στο Ισραήλ.



Διακρίσεις:



Αργυρή Πλακέτα, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σικάγου 2011

Βραβείο Κοινού, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπρυζ 2011



Δείτε το τρέιλερ:





