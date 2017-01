6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας

Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας AIDFF θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2017. Θα φιλοξενήσει πάνω από 150 ταινίες από 30 χώρες, ενώ 60 από αυτές θα κάνουν την πρεμιέρα τους στην Ελλάδα Στο φεστιβάλ περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες του Νέου Σινεμά: Μυθοπλασία μικρού και μεγάλου μήκους, video art, video dance, experimental, ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους.



Το Φεστιβάλ αξιοποιώντας την διεθνή αναγνώριση θα απονείμει, για δεύτερη φορά, και το βραβείο Rising Star Award, σε συνεργασία με το βρετανικό ίδρυμα MMBF. Το βραβείο Σκηνοθεσίας χορηγεί η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, ενώ η Αλκυονίς New Star Art Cinema θα διασφαλίσει σε βραβευθέντα από το Φεστιβάλ διανομή για τρεις ταινίες του.



Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας πέτυχε μια ευθυγράμμιση της σύγχρονης κινηματογραφικής πραγματικότητας στην Ελλάδα με τις μεγάλες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο ως προς τον Κινηματογράφο, ο οποίος σταθερά βαδίζει προς την Ψηφιακή του Εποχή, έτσι το Φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε πρωτοποριακό.



Το φετινό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στo Αλκυονίς New Star Art Cinema και στο Studio New Star Art Cinema. Περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα σε νέους Ισπανούς και Ιρανούς σκηνοθέτες, με ιδιαίτερο ύφος και θεματολογία, ενώ θα απολαύσουμε ταινίες από το Edge hill university, που για τέταρτη χρονιά οι σπουδαστές του τις δημιούργησαν ειδικά για το Φεστιβάλ και από φέτος θα εντάσσονται στο διαγωνιστικό στην κατηγορία: Σπουδαστικό– Νέοι σκηνοθέτες.



Θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό Αφιέρωμα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση. Για το συγκεκριμένο Αφιέρωμα το Φεστιβάλ έχει εξασφαλίσει, για πρώτη προβολή στην χώρα μας, ταινίες εξαιρετικής ποιότητας, διεθνείς παραγωγές με θέμα το περιβάλλον, οι οποίες απαίτησαν μακρόχρονα γυρίσματα σε απρόσιτα οικοσυστήματα από κινηματογραφιστές και επιστήμονες. Πρόκειται για ταινίες που μας επιτρέπουν να γνωρίσουμε πρώτοι, πριν φτάσουν στο ευρύ κοινό μέσω της αντίστοιχης αγοράς, τα πιο απρόσιτα και άγνωστα οικοσυστήματα, όπως αυτό των γερανών στους παγωμένους Σκανδιναβικούς Βαλτότοπους, την ανεξάντλητη ποικιλία φρύνων και βατράχων στο Εκουαδόρ ή το ασυνήθιστο περιβάλλον των Τυρφώνων ανά τον κόσμο κ.α.



Το αφιέρωμα συνεισφέρει στην διάδοση της επιστήμης, μέσω της δύναμης των νέων οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους επιστήμονες ανά τον κόσμο. Το ειδικό πρόγραμμα των προβολών θα πλαισιωθεί από ένα πάνελ συζήτησης με κύριο θέμα τον ρόλο των ταινιών-ντοκιμαντέρ στη διάδοση των περιβαλλοντικών επιστημών, ερευνών και ανακαλύψεων.



Επίσης θα διεξαχθεί Εργαστήριο (workshop) με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση με τη δύναμη των νέων μέσων παραγωγής και διακίνησης». Το αφιέρωμα υλοποιείται/ενισχύεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η είσοδος στο αφιέρωμα στα εργαστήρια και στις συζητήσεις είναι δωρεάν.



Εργαστήρια, στο σενάριο, στο αμερικάνικο σινεμά, στην δημιουργική γραφή με επαγγελματίες του χώρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές. (είσοδος δωρεάν).



Το Φεστιβάλ διεξάγεται με την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και την Υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τoν Οργανισμό KOYINTA και Tickets Tickets και έχει συνεργαζόμενες εταιρείες και πολιτιστικούς ανταποκριτές σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σε διάφορες χώρες του κόσμου.



Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στο website του φεστιβάλ www.aidff.com



Αλκιονίς New Star Art Cinema, Ιουλιανού 42-46 (στάση ΗΣΑΠ Βικτώρια)

STUDIO NEW STAR ART CINEMA Διεύθυνση Σταυροπούλου 33 , Πλατεία Αμερικής

Παραγωγή-Διοργάνωση

Οργανισμός ΚΟΥΙΝΤΑ

http://Organization.koyinta.gr

Tickets Tickets Company

www.aidff.com