70 χρόνια Φεστιβάλ του Λοκάρνο, με τη Γαλλία τιμώμενη χώρα

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Λοκάρνο, ένα από τα 13 που έχουν διαγωνιστικό μέρος, όπως των Καννών, της Mostra στη Βενετία, της Μπερλινάλε, θα γιορτάσει από τις 2 έως τις 12 Αυγούστου την 70ή διοργάνωσή του, με τη Γαλλία τιμώμενη χώρα.



Μεταξύ των 14 ταινιών μεγάλου μήκους που θα προβληθούν σε αβάν-πρεμιέρ στην Piazza Grande, την κεντρική πλατεία του Λοκάρνο, περιλαμβάνονται τέσσερις ταινίες γάλλων σκηνοθετών: το φιλμ «Demain et tous les autres jours» της Νοεμί Λβοβσκί θα εγκαινιάσει τις προβολές, ακολουθεί το «Lola Pater» του Ναντίρ Μοκνές, το «Sparring» του Σαμουέλ Ζουί και το «Chien» του Σαμουέλ Μπενσετρίτ.



Η ρετροσπεκτίβα του φεστιβάλ για τη 70ή διοργάνωσή του είναι αφιερωμένη στον Γάλλο κινηματογραφιστή Ζακ Τουρνέρ (1904–1977), σκηνοθέτη των κλασικών ταινιών «La Feline», «Vaudou».



Στη μεγάλη οθόνη, η Ιζαμπέλ Ιπέρ, ο Ρομέν Ντουρίς, ο Ματιέ Αμαλρίκ, η Βανέσα Παραντί και άλλοι ηθοποιοί θα εμφανιστούν μαζί με τη Σαρλίζ Θερόν (στην ταινία «Atomic Bomb» του Ντέιβιντ Λιτς), τον Ρόμπερτ Πάτινσον ("Good Time") και τον Γουίλεμ Νταφόε ("What happened to Monday").



Ορισμένα βραβεία έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ο σκηνοθέτης Ζαν-Μαρί Στρομπ θα λάβει την Τιμητική Λεοπάρδαλη για το σύνολο του έργου του σε ειδική τελετή στις 11 Αυγούστου. Ο Ματιέ Κασοβίτς θα λάβει το Excellence Award Moët & Chandon, που επιβραβεύει τους ηθοποιούς με διεθνή αναγνώριση, οι οποίοι με τη δουλειά τους και το ταλέντο τους έχουν συντελέσει στον πλούτο του κινηματογράφου.



Το φεστιβάλ έχει προγραμματίσει επίσης ένα αφιέρωμα στη Γερμανίδα ηθοποιό Ναστάζια Κίνσκι για την ερμηνεία της στις ταινίες «Αγριόγατα» (1981), «Παρίσι, Τέξας» (1984).