Το 71ο Φεστιβάλ Καννών με σφραγίδα Ζαν Λικ Γκοντάρ

Ποιος θα περίμενε πως 50 χρόνια μετά τον Μάη του '68 ο «δολοφόνος θα επέστρεφε στον τόπο του εγκλήματος». Το ποιος είναι ο δολοφόνος το προδίδει η αφίσα του Φεστιβάλ Καννών που μας γυρίζει πίσω πολλά χρόνια όταν ο επαναστάτης σκηνοθέτης παρουσίαζε τον «Τρελό Πιερό».Οι παλιοί θυμούνται το «Τout va bien» με τη νεαρή ακόμα Τζέιν Φόντα. Ο Ζαν Λικ Γκοντάρ, περί ου ο λόγος επανέρχεται στα 88 του με μια νέα παραγωγή που ίσως εκπλήξει. Εκτός αν αιφνιδιάσει το κοινό των σινεφίλ στις Κάννες για άλλη μια φορά η Άπω Ανατολή. Θα το ξέρουμε στις 19 Μαΐου.Η ταινία «Everybody Knows» του Ασγκάρ Φαραντί - που γυρίστηκε στα ισπανικά με πρωταγωνιστές τους Πενέλοπε Κρουζ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, και Ρικάρντο Νταρίν - θα σημάνει την έναρξη του 71ου Φεστιβάλ Καννών, που θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 19 Μαΐου. H ταινία του 45χρονου βραβευμένου Ιρανού δημιουργού θα διαγωνιστεί, επίσης, για τον Χρυσό Φοίνικα.Δεν είναι η πρώτη φορά που μια ταινία μεγάλου μήκους θα είναι η εναρκτήρια ταινία ενώ θα διεκδικεί παράλληλα την ύψιστη διάκριση του Φεστιβάλ. «Ο έρωτας του φεγγαριού» του Αμερικανού Γουές Άντερσον (2012), η ταινία «Περί τυφλότητας» του Φερνάντο Μεϊρέγιες (2008), «Οι νύχτες μου μακριά σου» του σκηνοθέτη από το Χονγκ Κονγκ Γουόνγκ Καρ Γουάι (2007), το «Μουλέν Ρουζ» του Αυστραλού Μπαζ Λούρμαν (2001) και «Το βασικό ένστικτο» του Ολλανδού Πολ Βερχόβεν (1992) είχαν προηγηθεί.«Ψυχολογικό θρίλερ», όπως χαρακτηρίζεται από το Φεστιβάλ, το «Everybody Knows» (Todos lo saben) παρακολουθεί τη Λάουρα που ζει με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους στο Μπουένος Άιρες. Με την ευκαιρία μιας οικογενειακής γιορτής, επιστρέφει στο χωριό όπου γεννήθηκε, στην Ισπανία, με τα παιδιά της. Ένα απρόσμενο γεγονός θα ανατρέψει την πορεία της ζωής τους. Η οικογένεια, τα μυστικά της, οι δεσμοί της, οι παραδόσεις της και οι ηθικές επιλογές που επιβάλλουν είναι, όπως σε όλα τα σενάρια του σκηνοθέτη, στην καρδιά της πλοκής.Το πρωταγωνιστικό δίδυμο της ταινίας, Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέρ Μπαρδέμ, είναι δύο καλλιτέχνες που επισκέπτονται συχνά την Κρουαζέτ. Η Ισπανίδα ηθοποιός έχει αποσπάσει βραβείο συλλογικής γυναικείας ερμηνείας μαζί με τις Κάρμεν Μάουρα, Γιοχάνα Κόμπο, Λόλα Ντουένιας, Μπλάνκα Πορτίγιο και Τσους Λαμπρεάβε για το «Γύρνα πίσω» του Πέδρο Αλμοδόβαρ (2006), ενώ ο Μπαρδέμ είχε κερδίσει το βραβείο ανδρικής ερμηνείας με τη συμμετοχή του στο «Biutiful» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, το 2010.Πρόκειται για την όγδοη ταινία μεγάλου μήκους του Ασγκάρ Φαραντί, ο οποίος επίσης είναι παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ. Ο Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο σεναρίου για την ταινία «Ο εμποράκος», το 2016.Εκτός από την ταινία του Ασγκάρ Φαραντί «Everybody Knows», που θα ανοίξει και τη διοργάνωση, στο επίσημο διαγωνιστικό συναντάμε, επίσης, τοτου Ζαν-Λικ Γκοντάρ, στο οποίο ο Γάλλος σκηνοθέτης συνθέτει ένα πορτρέτο του αραβικού κόσμου σήμερα.Τοτου Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ με πρωταγωνιστή τον Άντριου Γκάρφιλντ, τοτου Πολωνού Παβέλ Παβλικόφσκι που αφηγείται την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τοτου Σπάικ Λι που είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία τού Αφροαμερικανού ντετέκτιβ Ρον Στάλγουορθ, τοτου Ιρανού Τζαφάρ Παναχί, τοτου Κριστόφ Ονορέ, τοτης Εύα Ουσόν για τις περιπέτειες των πολεμιστριών του Κουρδιστάν, τοτου Κινέζου Ζία Ζάνγκε, τοτου Χιροκάζου Κορε - Έντα που παρακολουθεί την πορεία μίας τριμελούς οικογένειας κλεφτών που αποφασίζει να δώσει προσωρινό καταφύγιο σε ένα μικρό κορίτσι και τοτου Ρώσου Κιρίλ Σερεμπρένικοφ, μία ροκ ιστορία για την αγάπη και τη φιλία, με φόντο το Λένινγκραντ το καλοκαίρι του 1981.Τη λίστα του επίσημου διαγωνιστικού συμπληρώνουν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αιγύπτιου Α. Μπ. Σόκικαθώς και οι ταινίεςτου Ματέο Γκαρόνε,του Στεφάν Μπριζέ,του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι,του Τσανγκ-Ντονγκ Λι,» της Ιταλίδας Άλις Ρορβάχερ καιτης Λιβανέζας Ναντίν Λαμπακί που σχολιάζει πολιτικά και κοινωνικά στερεότυπα της Μέσης Ανατολής, μέσω της ιστορίας ενός παιδιού που επαναστατεί ενάντια στη ζωή που έχει προαποφασιστεί γι' αυτό.θα παιχτεί τοτου Ρον Χάουαρντ. Το πολυαναμενόμενο δεύτερο(μετά το «Rogue One») αφηγείται τις πρώιμες περιπέτειες του Χαν Σόλο και του κολλητού του Τσουμπάκα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προηγείται του Επεισοδίου IV, γνωστού και ως «Star Wars: A New Hope», με πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων, τους Όλντεν Ερενράικ, Ντόναλντ Γκλόβερ, Γιούνας Σουοτάμο, Εμίλια Κλαρκ και Γούντι Χάρελσον., ενώ ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο θα προεδρεύσει του τμήματος «Ένα Κάποιο Βλέμμα», το οποίο στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του θα παρουσιάσει 15 ταινίες. Ανάμεσα σε αυτές συναντάμε το «The Harvesters» («Οι Θεριστές») του ελληνικής καταγωγής Νοτιοαφρικανού σκηνοθέτη Ετιέν Καλός, μία συμπαραγωγή της Νότιας Αφρικής, της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας.του Αλί Αμπάσι,της Μεγιέμ Μπενμ'Μπαρέκ,των Αντρέα Μπεσκόντ και Ερίκ Μεταγιέ,του Μπι Γκαν,της Ναντίτα Ντας,του Αντουάν Ντεροσιέρ,του Λούκας Ντοντ,της Βανέσα Φίλο,της Βαλέρια Γκολίνο,της Γουανούρι Καχίου,» της Γκάγια Τζίτζι,του Ούλριχ Κόλερ,του Λούις Ορτέγκα καιτου Αντιλκάν Γιερζάνοφ.Οι ηθοποιοί Κρίστεν Στιούαρτ από τις ΗΠΑ και Λεά Σεϊντού από τη Γαλλία, οι σκηνοθέτες Ντενί Βιλνέβ από τον Καναδά και Ρομπέρ Γκεντιγκιάν από τη Γαλλία θα μετάσχουν στην κριτική επιτροπή του 71ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών, η οποία θα αποτελείται από πέντε γυναίκες και τέσσερις άνδρες. Μέλη της θα είναι επίσης ο Κινέζος ηθοποιός Τσανγκ Τσεν, η Αμερικανίδα σεναριογράφος Άβα ΝτιΒερνέ, η τραγουδίστρια Χαντζά Νιν από το Μπουρούντι και ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ.Πέρυσι η επιτροπή, της οποίας προήδρευσε ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ, έδωσε τον Χρυσό Φοίνικα στην ταινία «The Square» ("Πλατεία") του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουντ.Βετεράνοι όπως ο Γαλλοελβετός Ζαν-Λικ Γκοντάρ και ο Αμερικανός Σπάικ Λι αλλά και κινηματογραφιστές που τελούν υπό περιορισμό στη χώρα τους, όπως ο Ιρανός Τζαφάρ Παναχί και ο Ρώσος Κιρίλ Σερεμπρένικοφ θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα που θα απονεμηθεί στις 19 Μαΐου.Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Ελληνο-νοτιοαφρικανού Ετιέν Καλός,), σε παραγωγή των Κοντοβράκη και Καρναβά της Heretic Outreach και συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), θα προβληθεί στην ενότητα «Un Certain Regard» τoυ 71ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στη διάρκεια του ετήσιου θερισμού του καλαμποκιού στην επαρχία της Free State της Νότιας Αφρικής, το τελευταίο προπύργιο της μόνης λευκής κοινότητας της ηπείρου, των Αφρικάνερς.Ακόμη, δύο ελληνικές ταινίες μικρού μήκους θα προσβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα στο πρόγραμμα της 57ης «Εβδομάδας Κριτικής» του Φεστιβάλ. Η «Εβδομάδα Κριτικής» είναι το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, το οποίο κάθε χρόνο συστήνει τα ταλέντα του μέλλοντος. Οι ταινίες που επιλέχθηκαν, θα προβληθούν στις Κάννες με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ).Μια από τις δέκα μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, η οποία επιλέχθηκε να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της «Εβδομάδας Κριτικής» είναι η ταινία τηςσε παραγωγή της Φένιας Κοσοβίτσας (Blonde). Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη ενότητα του Φεστιβάλ υποβλήθηκαν 1.500 ταινίες μικρού μήκους.Η σεναριογράφος- σκηνοθέτης, Ζακλίν Λέντζου, ασχολείται με τις θεματικές της ενηλικίωσης, των μη παραδοσιακών μορφών οικογένειας και των συνεπειών τους, καθώς και του κατασκευάσματος του ονείρου. Η επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος χαρακτήρισε το περιεχόμενο της ταινίας ως μια «εξαιρετική, ιμπρεσιονιστική απεικόνιση μιας νεαρής γυναίκας». Αυτή είναι η τέταρτη ταινία μικρού μήκους της σκηνοθέτριας, η οποία έχει ήδη διεθνή παρουσία και αναγνώριση (Αλεπού, 2016, Hiwa, 2017 κ.ά.).Επίσης, παγκόσμια πρεμιέρα πρόκειται θα κάνει (εκτός διαγωνιστικού τμήματος ως ειδική προβολή) η νέα «συναρπαστική» – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση – μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτησε παραγωγή της Αντιγόνης Ρώτα και του Στέλιου Κοτιώνη (εκτέλεση παραγωγής: Squared Square, Foss Productions). Η ταινία είναι επιστημονικής φαντασίας και γυρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, μέσα στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε σενάριο του ίδιου και της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, η Γη έχει εγκαταλειφθεί και το ανθρώπινο είδος έχει αναζητήσει καταφύγιο στο διάστημα. Τρεις αρχαιολόγοι του μέλλοντος επιστρέφουν, για να αναζητήσουν την πηγή ενός μυστηριώδους πεντάτονου σήματος που εκπέμπεται από την Γη.«Everybody Knows», Asghar Farhadi«At War», Stéphane Brizé«Dogman», Matteo Garrone«The Picture Book», Jean-Luc Godard«Asako I & II», Ryusuke Hamaguchi«Sorry Angel», Christophe Honoré«Girls of the Sun», Eva Husson«Ash Is Purest White», Jia Zhang-Ke«Shoplifters», Kore-Eda Hirokazu«Capernaum», Nadine Labaki«Burning», Lee Chang-Dong«BlacKkKlasman», Spike Lee«Under the Silver Lake», David Robert Mitchell«Three Faces», Jafar Panahi«Cold War», Pawel Pawlikowski«Lazzaro Felice», Alice Rohrwacher«Yomeddine», A.B Shawky«Summer», Kirill SerebrennikovΝα σημειώσουμε ακόμα ότι σ’ αυτή την ενότητα του Επίσημου Προγράμματος, οι μισές ταινίες είναι σκηνοθετημένες από γυναίκα δημιουργό.«Border», Ali Abbasi«Sofia», Meyem Benm’Barek«Little Tickles», Andréa Bescond & Eric Métayer«Long Day’s Journey Into Night», Bi Gan«Manto», Nandita Das«Sextape», Antoine Desrosières«Girl», Lukas Dhont«Angel Face», Vanessa Filho«Euphoria», Valeria Golino«Friend», Wanuri Kahiu«My Favorite Fabric», Gaya Jiji«The Harvesters», Etienne Kallos«In My Room», Ulrich Köhler«The Angel», Luis Ortega«The Gentle Indifference of the World», Adilkhan Yerzhanov«Solo: A Star Wars Story», Ron Howard«Le Grand Bain», Gilles Lellouche«10 Years in Thailand», Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul«The State Against Mandela and Others», Nicolas Champeaux & Gilles Porte«Le Grand Cirque Mystique», Carlo Diegues«Dead Souls», by Wang Bing«To the Four Winds», Michel Toesca«La Traversee» Romain Goupil«Pope Frances – A Man of His Word», Wim Wenders«Arctic», Joe Penna«The Spy Gone North», Yoon Jong-BingΕπτά χρόνια αφού προκάλεσε σκάνδαλο στις Κάννες, ο Δανός σκηνοθέτης Λαρς φον Τρίερ θα παρουσιάσει εκτός συναγωνισμού την καινούρια ταινία του «The House that Jack Built», ανακοίνωσε σήμερα το Φεστιβάλ, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαΐου με την προβολή του «Δον Κιχώτη» του Τέρι Γκίλιαμ.«Ο Πιερ Λεσκιούρ, πρόεδρος του Φεστιβάλ, και το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισαν να υποδεχθούν τον Δανό σκηνοθέτη Λαρς φον Τρίερ, που είχε τιμηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα το 2000, στο τμήμα Επίσημης Επιλογής (Selection officielle). Η καινούρια του ταινία θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φεστιβάλ.Το 2011, ο Λαρς φον Τρίερ προκάλεσε σκάνδαλο στις Κάννες όταν εξέφρασε τη «συμπάθειά» του για τον Χίτλερ. Παρά το ότι ζήτησε συγγνώμη, κηρύχθηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Κρουαζέτ, κάτι που δεν είχε προηγούμενο. Η ταινία του «Μελαγχολία» παρέμεινε στο διαγωνιστικό τμήμα και η Αμερικανίδα Κίρστεν Ντανστ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για τον ρόλο της ως καταθλιπτικής νύφης.Ο Δανός σκηνοθέτης, που είχε τιμηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα για το «Χορεύοντας στο Σκοτάδι», δεν είχε προσκληθεί από τότε στην Κρουαζέτ. «Ο Πιερ Λεσκιούρ εργάστηκε πολύ εδώ και μερικές ημέρες για να άρει το καθεστώς του ανεπιθύμητου προσώπου», δήλωσε χθες ο Τιερί Φρεμό, διευθυντής του φεστιβάλ. Η ταινία «The House that Jack Built», με τον Ματ Ντίλον και την Ούμα Θέρμαν, ακολουθεί τα ίχνη ενός σίριαλ κίλερ.«Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Δον Κιχώτη» του πρώην Μόντι Πάιθον Τέρι Γκίλιαμ, με τον Άνταμ Ντράιβερ και τον Τζόναθαν Πράις, θα προβληθεί στο κλείσιμο του Φεστιβάλ. Την ίδια εποχή θα ξεκινήσει και η προβολή της στη Γαλλία. Η «καταραμένη» ταινία, για την οποία ο Τέρι Γκίλιαμ ανάλωσε είκοσι χρόνια της ζωής του, δεν μπορούσε να βγει στις αίθουσες λόγω μιας διαφοράς με τον παραγωγό Πούλου Μπράνκο, η οποία επιλύθηκε τελικά στις αρχές Απριλίου.Το πόστερ του 71ου Φεστιβάλ Καννών βασίζεται στον αριστουργηματικό «Τρελό Πιερό»του Ζαν - Λυκ Γκοντάρ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, η αφίσα είναι εμπνευσμένη από το έργο του Ζορζ Πιερ (1927-2003), φωτογράφου που απαθανάτισε σκηνές σε περισσότερες από 100 ταινίες στα 30 χρόνια της καριέρας του, ξεκινώντας το 1960.Ο Πιερ συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους του γαλλικού σινεμά (Ζακ Ριβέτ, Αλέν Ρενέ, Λουί Μαλ, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Ιβ Ρομπέρ, Κλοντ Σοτέ, Μπετράν Ταβερνιέ), αλλά και διεθνώς (Αντρέι Βάιντα, Αντρέι Ζουλάφσκι), ενώ ήταν και ο ιδρυτής της Ένωσης Φωτογράφων Κινηματογραφικών Ταινιών (Association des Photographes de Films).Το Φεστιβάλ των Καννών είναι ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς κινηματογράφου, που διεξάγεται στις Κάννες της Γαλλίας, μία φορά το χρόνο.Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1939, με προεδρεύοντα τον Λουί Λυμιέρ. Η μόνη ταινία που παρουσιάστηκε στην πρώτη διοργάνωση ήταν η Παναγία των Παρισίων του Γουίλιαμ Ντίτερλι, καθώς συνέπεσε χρονικά με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου πολέμου και την κήρυξη πολέμου της Γαλλίας στη Γερμανία.Η πρώτη ολοκληρωμένη διοργάνωση του Φεστιβάλ έγινε το 1946. Ο θεσμός ματαιώθηκε το 1948 και το 1950, λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ από το 1951, ο χρόνος διοργάνωσής του μετατοπίστηκε στην περίοδο της Άνοιξης. Το 1968, το Φεστιβάλ ξεκίνησε στις 10 Μαΐου αλλά διακόπηκε στις 19 Μαΐου, κατά την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης του Μάη του '68 και μετά από παρέμβαση φοιτητών απειλώντας τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Η ατμόσφαιρα στις Κάννες του 1968 ήταν εκρηκτική. Η κριτική επιτροπή, με μέλη της τον Τέρενς Γιανγκ, τον Ρόμαν Πολάνσκι, τον Λουί Μαλ, τη Μόνικα Βίτι κ.α., παραιτήθηκε των υποχρεώσεών της θεωρώντας ότι το προβάδισμα ανήκε στα γεγονότα που συγκλόνιζαν τη χώρα.Το πρωί της 18ης Μαΐου, η επαναστατική επιτροπή του φεστιβάλ, αποτελούμενη από τους Κλοντ Λελούς, Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Φρανσουά Τρυφώ, Λουί Μαλ και Ρόμαν Πολάνσκι, αποφάσισε ύστερα από ολονύκτια σύσκεψη ότι το φεστιβάλ πρέπει να διακοπεί. Ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους και περίμεναν το κοινό να εκκενώσει την αίθουσα, αλλά κανείς δεν έφευγε. Τότε ο Γκοντάρ ανέλαβε μία αποτελεσματική, όπως αποδείχθηκε, πρωτοβουλία. Απείλησε ότι θα υποχρεώσει τους παρόντες να δουν όλες τις ταινίες που έχει γυρίσει, στη σειρά. Όλοι πετάχτηκαν στον δρόμο και το φεστιβάλ έκλεισε τις πόρτες του.