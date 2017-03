Θετικά μηνύματα από το Μαϊάμι των ΗΠΑ σχετικά με την επενδυτική πρόταση των Αμερικανών παραγωγών του Hollywood

Να αξιοποιήσει τη δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας, του πιο ισχυρού μέσου προώθησης ενός τουριστικού προορισμού διεθνώς, επιδιώκει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία συνεχίζει τις επαφές της στο εξωτερικό, ανταποκρινόμενη στη μεγάλη πρόκληση για τη δημιουργία μόνιμων κινηματογραφικών στούντιο στη Σύρο, που θα βάλουν τη χώρα στο χάρτη του κινηματογραφικού τουρισμού.O Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης συναντήθηκε την Πέμπτη στο Μαϊάμι, με τον βραβευμένο Αμερικανό παραγωγό και σκηνοθέτη Steven Bernstein, που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Hollywood, με εκπροσώπους των επενδυτών και την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά, με αντικείμενο της συνάντηση τη συζήτηση του πρότζεκτ με τίτλο «Το Ελληνικό Κινηματογραφικό Σχέδιο στη Σύρο».Η συνάντηση στο Μαϊάμι έγινε σε συνέχεια των επαφών που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων στις αρχές του μήνα με κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους των Αμερικανών επενδυτών του Hollywood ,στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα, παρουσία του Υπουργού κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, όπου επισημάνθηκε η ανάγκη επίσπευσης της διαμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να υλοποιηθεί η μεγάλη αυτή επένδυση.Στο Μαϊάμι, ο κ. Bernstein ανέλυσε λεπτομερώς στην κ. Κουντουρά το πρότζεκτ «Το Ελληνικό Κινηματογραφικό Σχέδιο στη Σύρο», που περιλαμβάνει δύο στάδια: την ίδρυση Σχολής Κινηματογράφου για φοιτητές και την κατασκευή μόνιμων κινηματογραφικών εγκαταστάσεων στο νησί. Οι επενδυτές επανέλαβαν για άλλη μια φορά την πρόθεσή τους να επενδύσουν άμεσα στη Σύρο, ενώ από την πλευρά της η Υπουργός Τουρισμού, που εξαρχής ήταν ιδιαίτερα θετική με τη χολιγουντιανή επένδυση στην καρδιά των Κυκλάδων, επιβεβαίωσε την αρχική της θέση.Τα μηνύματα, από τη συνάντηση μόνο αισιόδοξα μπορούν να χαρακτηριστούν. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, κ. Λεονταρίτης δήλωσε σχετικά:«Κάναμε μια ειλικρινή και εμπεριστατωμένη συζήτηση. Συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι της επένδυσης. Έγινε άλλο ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση και περιμένουμε με αγωνία την κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου, του οποίου η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Πιστεύω ότι οι διαδικασίες από κυβερνητικής πλευράς θα "τρέξουν" γρήγορα, διότι πλέον όλοι έχουν πειστεί για τη σοβαρότητα της πρότασης και τα θετικά -και μόνο θετικά αποτελέσματα- που θα έχει η υλοποίησή της για την ελληνική οικονομία».Σύμφωνα με τα όσα αποκόμισε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων από τις συζητήσεις του με την Υπουργό Τουρισμού, είναι πολύ πιθανό το σχετικό σχέδιο νόμου να έλθει προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Απριλίου, προκειμένου η χώρα να διαμορφώσει ευνοϊκό περιβάλλον που θα την καταστήσει ανταγωνιστική στο χώρο των ξένων κινηματογραφικών παραγωγών.Ο Steven Bernstein, κινηματογραφιστής, παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, βραβευμένος με το Βραβείο της Αμερικανικής Ένωσης Κινηματογραφιστών, έχει συνδέσει το όνομα του με βραβευμένες ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το Monster που χάρισε το Όσκαρ στη Σαρλίζ Θερόν, το πρόσφατο Dominion , με τον Τζον Μάλκοβιτς, Scary Movie 2, Like Water for Chocolate, One night with the King, Decoding Annie Parker, White Chicks και πολλές άλλες. Κέρδισε επίσης Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Καννών, για το έργο του στον τομέα της διαφήμισης. Το βιβλίο του Film Production (Focal Press) έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσον αφορά το film making.Αξίζει να τονιστεί ότι τα οφέλη από την επενδυτική πρόταση του Steven Bernstein και των Αμερικανών επενδυτών, θα είναι τεράστια όχι μόνο για το Νότιο Αιγαίο, αλλά για ολόκληρη τη χώρα, με βάση και τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τον κινηματογραφικό τουρισμό διεθνώς.Σύμφωνα με το Tourism Competitive Intelligence, το 2012, 40 εκατομμύρια τουρίστες επέλεξαν τον προορισμό των διακοπών τους επειδή τον είδαν σε κάποια κινηματογραφική ταινία. Συνεπώς, η προβολή που επιτυγχάνεται για ένα προορισμό μέσω του κινηματογράφου είναι τεράστια και με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ως ιδανικό φυσικό σκηνικό, έχουν όλα τα προσόντα για να βρεθούν πολύ ψηλά στη λίστα των περιζήτητων κινηματογραφικών προορισμών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση σοβαρά και εντατικά.