8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου - «Γέφυρες»: Κάλεσμα συμμετοχής

Η 8η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Γέφυρες» θα διεξαχθεί εφέτος 12-18 Οκτωβρίου στον Φλοίσβο Cineplex στην Κόρινθο σε συνεργασία με τον Δήμο Kορινθίων και 19-22 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τριανόν στο Ναύπλιο σε συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων. Επιλεγμένες προβολές θα γίνουν στον Κινηματογράφο Πάνθεον στην Πάτρα και στον Μικρόκοσμο στην Αθήνα.



Το φεστιβάλ είναι ουσιαστικά μια Γέφυρα προβολής της δημιουργίας της παγκόσμιας σύγχρονης Έβδομης Τέχνης με περιφερειακές προβολές και παράλληλες εκδηλώσεις σε επιλεγμένους χώρους Τέχνης στην Πελοπόνησσο, σε συνεργασία με Δήμους, τοπικές αρχές και κινηματογραφικές λέσχες,



Προσκαλούνται οι Έλληνες κινηματογραφιστές να υποβάλλουν τις ταινίες τους μικρού και μεγάλου μήκους, παραγωγής τελευταίων 36 μηνών, μέχρι τις 31 Αυγούστου στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ: http://piff.cineartfestival.eu/en/submission/



Δίνοντας βάση στην διεύρυνση κι εξάπλωση του φεστιβάλ διεθνώς, οι κατηγορίες του φετινού διαγωνιστικού διακρίνονται για όλα τα είδη:



α) στις ταινίες μικρού μήκους, έως 20'



β) στις ταινίες μεγάλου μήκους “Παγκόσμιος Κινηματογράφος - Γέφυρες”, έως 120'

γ) κωμωδίες



δ) ειδικού καλλιτεχνικού ενδαφέροντος ταινίες



Νέα κατηγορία: To φεστιβάλ εγκαινιάζει νέα κατηγορία με ταινίες που γυρίστηκαν στην Ελλάδα και στην Κύπρο από γυναίκες σκηνοθέτες ανεξαρτήτου χρόνου παραγωγής



Το φεστιβάλ και η κριτική επιτροπή μπορούν να προσθέσουν βραβείο σε κατηγορία ή/και θεματική.



Τα βραβεία που προγραμματίζονται να δοθούν στις ταινίες μικρού μήκους είναι:



1. Καλύτερη Ταινία μικρού μήκους

2. Καλύτερη Σκηνοθεσία σε ταινία μικρού μήκους

3. Καλύτερη Φωτογραφία σε ταινία μικρού μήκους

4. Καλύτερη Ελληνική Ταινία μικρού μήκους



Ειδικά βραβεία:



Kαλύτερη ταινία γυναίκας σκηνοθετη

Βραβείο σε καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος ταινία



Τα βραβεία στη κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους «Παγκόσμιος Κινηματογράφος – Γέφυρες» για τον «Χρυσό Πήγασο» είναι:



Βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής

Βραβείο Καλύτερων Σκηνικών/ Κοστουμιών

Βραβείο Καλύτερης Μουσικής

Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ

Βραβείο Καλύτερου σεναρίου

Βραβείο Πρώτου Ανδρικού ρόλου

Βραβείο Δεύτερου Ανδρικού ρόλου

Βραβείο Πρώτου Γυναικείου ρόλου

Βραβείο Δεύτερου Γυναικείου ρόλου

Βραβείο Φωτογραφίας

Βραβείο σκηνοθεσίας

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

Χρυσός Πήγασος



Πρόγραμμα Γέφυρες 2017



Τελετές Έναρξης και Λήξης



Στο πλαίσιο της έναρξης και της λήξης του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις, καθώς κι ένα gala δείπνο με μεγάλη δημοσιότητα και προσωπικότητες της Έβδομης Τέχνης.



Κριτική Επιτροπή – VIP και Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή σινεφίλ από ντόπιους σινεφίλ



Η εφετινή VIP κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους:



1. Vivek Singhania - παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης - Ινδία

2. Bill Butler - Χολυγουντιανός διευθυντής φωτογραφίας, (Jaws by Steven Spielberg (1975), Rocky II (1979), Rocky III (1983), Rocky IV (1985), Grease (1978)κ.ά.

3. George Roberson - παραγωγός ταινιών - ΗΠΑ

4. Δημήτρης Καλαντίδης - δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου

5. Κατερίνα Μουτσάτσος – ηθοποιός ακτιβίστρια - ΗΠΑ



Επίσης θα γίνει ανοιχτή πρόσκληση για να δημιουργηθεί ανέξαρτητη κριτική επιτροπή από ντόπιους σινεφίλ και θα δοθεί ξεχωριστό βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού και μεγάλου μήκους.



Βραβείο



Η επιτροπή έχει ως αποστολή την ανάδειξη των νικητών της κατηγορίας ταινιών μεγάλου μήκους «Γέφυρες – Παγκόσμιος Κινηματογράφος» για τον «ΧΡΥΣΟ ΠΗΓΑΣΟ». Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν σκηνοθέτες που κρίνει το φεστιβάλ ότι θα κάνουν μεγάλη και σημαντική πορεία σε άλλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως και γίνεται!



Ο Πήγασος στην αρχαιοελληνική μυθολογία θεωρούνταν το άλογο των Μουσών το οποίο ίππευαν οι ποιητές και πετούσαν στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Για τον λόγο αυτό ο «Χρυσός Πήγασος» απονέμεται σε μια ταινία που διακρίνεται τόσο για την καλλιτεχνική της αξία όσο και για τη δυνατότητά της να ταξιδεύει και να διακρίνεται σε άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ. To μοντέρνο γλυπτό έπαθλο που καθιστά μοναδική την αναγνώριση αυτή από την κριτική επιτροπή, είναι ο «Χρυσός Πήγασος» και έχει φιλοτεχνήσει ο εικαστικός καλλιτέχνης Σωκράτης Λαμπρόπουλος.



Διαγωνισμός σεναρίου & Κινηματογραφικό Εργαστήρι «Πήγασος» 7-8/10/17- Φλοίσβος Cineplex, Κόρινθος



Θα γίνουν όλες οι διαδικασίες για να παραχθεί μια ταινία μικρού μήκους κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ με εισηγητή διακεκριμένο κινηματογραφιστή με δωρεάν συμμετοχή (συγγραφή, κινηματογράφηση, μοντάζ, παρουσίαση ταινίας στην τελετή βραβείων “Χρυσός Πήγασος”). Θα συμπεριλφθεί στο σενάριο της μικρού μήκους ταινίας ο ημιμαραθώνιος «Αθλος + Ενέργεια» που θα πραγματοποιηθει στο Λουτράκι στις 8/10.



Αποστολή σεναρίων στο corinthfest@gmail.com με την ένδειξη: Σενάριο για Κινηματογραφικό Εργαστήρι «Πήγασος»



Παράλληλες εκδηλώσεις



α) Σάββατο 21/10/17 – Βουλευτικό ή Τριανόν, Ναύπλιο, ώρα 11:30μμ

- Ημερίδα: "Η αξία της μουσικής και πως εκφράζεται μέσα από την Έβδομη Τέχνη" .



β) Σάββατο 21/10/17 – Τριανόν, Ναύπλιο, ώρα 20:00-22:00.

- Διαγωνισμός live πρωτοτυπης μουσικής από ταινία που συμμετέχει στο φεστιβάλ



γ) Κυριακή 22/10/17- Βουλευτικό, Nαύπλιο, ώρα 7:30μμ

-Τελετή Βραβείων «Χρυσός Πήγασος»