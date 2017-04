Αφιέρωμα στην πρώτη δεκαετία του TiSFF

Tο TiSFF–Thessaloniki International Short Film Festival, το διεθνές ραντεβού δημιουργών ταινιών μικρού μήκους, συμπλήρωσε μια δεκαετία στα κινηματογραφικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Οκτώβρη. Με αφορμή την επέτειο αυτή, την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 φιλοξενείται στην αίθουσα Σταύρος Τορνές ένα αφιέρωμα με μια επιλογή από τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους που παρουσιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο κοινό της πόλης. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Το TiSSF (www.tisff.eu) δημιουργήθηκε και διοργανώνεται από τον Γιάννη Ζαχόπουλο και είναι ένα φεστιβάλ που στόχο έχει την προβολή και προώθηση πρωτοποριακών ιδεών και τάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στις δουλειές νέων δημιουργών του κινηματογράφου, οι οποίοι σε μικρής διάρκειας ταινίες (5 – 45 λεπτών), συμπυκνώνουν και καταγράφουν την πορεία του πλανήτη σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, ερωτικό ή όποιο άλλο.Με στόχο την προώθηση του ελληνικού σινεμά αλλά και της πόλης της Θεσσαλονίκης το TiSSF έχει ταξιδέψει ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Πάτρα, Κέρκυρα) αλλά και το εξωτερικό (Βελιγράδι, Μπρίστολ, Βρυξέλλες, Βαρκελώνη, Κεμπέκ, κ.ά.) με δίωρα προγράμματα ελλήνων σκηνοθετών.Γράφουν ευρωπαίοι κινηματογραφιστές για το TiSFF:«Το TiSFF έχει απήχηση που γίνεται αισθητή σε όλη την Ευρώπη. Η κινηματογραφική βιομηχανία χρειάζεται φεστιβάλ όπως το TiSFF επειδή χρειάζεται να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στο να είμαστε τολμηροί και διαφορετικοί και αυτό ακριβώς υποστηρίζει το TiSFF: δίνει φωνή στους ανθρώπους που κάποια μέρα μπορεί να αλλάξουν το τοπίο του κινηματογράφου».Wim Vanacker, σκηνοθέτης και διευθυντής του ευρωπαϊκού οργανισμού NISI MASA«...ένα μοναδικό φεστιβάλ, με απίστευτα καλό πρόγραμμα!».Philippe Lamensch, σκηνοθέτης – παραγωγός, Βέλγιο / Γαλλία«Το TiSFF είναι ένα φεστιβάλ για αυθεντικούς λάτρεις του σινεμά. Έχει την καλύτερη επιλογή ταινιών από οποιοδήποτε φεστιβάλ έχω παρευρεθεί».Dejan Mrkic, βραβευμένος σκηνοθέτης, Ηνωμένο Βασίλειο / Αυστραλία«Η ποιότητα των ταινιών που παρουσιάστηκαν ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακή και η δημιουργικότητά τους επίσης, ενώ οι ταινίες στο σύνολό τους συνθέτουν ένα εκπληκτικό πρόγραμμα».Patrick Guedj, βραβευμένος σκηνοθέτης, Γαλλία(Στην προβολή θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν στο κοινό ο σκηνοθέτης - παραγωγός Ανδρέας Σιαδήμας και η Ιστορικός του Κινηματογράφου Λίνα Μυλωνάκη).Chaos του Sebastien Petit (Γαλλία), 20’Champion του Mans Berthas (Σουηδία), 15΄The Swelling του Tom Bewilogua (Γερμανία), 15΄Allegory of the Jam Jar των B. Kuijpers και R. Mellaerts (Βέλγιο), 20΄Jay parmis les hommes του Zeno Graton (Βέλγιο), 28΄Ghost Cell του Antoine Delacharlery (Γαλλία), 6΄Χαμομήλι του Νεριτάν Ζιντζιρία (Ελλάδα), 15΄A New Old Story του Antoine Cuypers (Βέλγιο), 24΄Curve του Tom Egan (Αυστραλία), 10΄Aya των Mihal Brezis και Oded Binnum (Ισραήλ), 40΄The Dancing της Edith Depaule (Βέλγιο), 16΄Mynarski Death Plummet του Matthew Rankin (Καναδάς), 8΄(Στην προβολή θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν στο κοινό ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης και ο προγραμματιστής Τέλλος Φίλης)Limbo της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη (Ελλάδα), 30΄Τίτλοι τέλους του Γιώργου Ζώη (Ελλάδα), 10΄Δεν είμαι τώρα εδώ των Ζήση Κοκκινίδη και Ίωνα Παπασπύρου (Ελλάδα), 9΄Vous voulez une histoire? του Antoine Peretjatko (Γαλλία), 11΄Next Floor του Denis Villeneuve (Καναδάς), 12΄Come and Play της Daria Belova (Γερμανία – Ρωσία), 29΄La chair των Louise Lemoine Torres και William Henne (Γαλλία), 14΄La part de l’ ombre του Olivier Smolders (Βέλγιο), 20΄Bitchboy του Mans Berthas (Σουηδία), 15΄Estate του Ronny Trocker (Γαλλία – Βέλγιο – Ιταλία), 8΄La voce του David Uloth (Καναδάς), 22΄Teenland της Marie Grahte Sorensen (Σουηδία), 30΄Οι προβολές κάθε μέρας ξεκινούν στις 19.30.Τιμή ημερήσιου εισιτηρίου: 4 ευρώ