«Ανδρέας Εμπειρίκος» στον κινηματογράφο Αλκυονίς

Οι εκδόσεις «Άγρα» και η New Star συνδιοργανώνουν την εκδήλωση «Ανδρέας Εμπειρίκος» αφιερωμένη στον Ανδρέα Εμπειρίκο,τη Δευτέρα 29 Μαΐου στις 20.00 στο Αλκυονίς new star art cinema.Σταύρος Πετσόπουλος, εκδότης έργων Ανδρέα Εμπειρίκου (Εκδόσεις Άγρα)Λεωνίδας Εμπειρίκος, ιστορικός και διαχειριστής του αρχείου Ανδρέα ΕμπειρίκουΒελισσάριος Κοσσυβάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής New Star.Θα ακολουθήσει η προβολή:«Εποχές και συγγραφείς – Ανδρέας Εμπειρίκος» του Τάσου Ψαρρά«Η ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου» του Κώστα ΣφήκαΕίσοδος ελεύθερη