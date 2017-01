Αντίστροφη μέτρηση για τις Χρυσές Σφαίρες

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για την 74η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (8/1) στο ξενοδοχείο Beverly Hilton του Λος Άντζελες, σημαίνοντας την έναρξη των κινηματογραφικών εκδηλώσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θα κορυφωθούν με την απονομή των βραβείων Όσκαρ τον Φεβρουάριο.Τα καθήκοντα του οικοδεσπότη θα αναλάβει φέτος ο Αμερικανός παρουσιαστής του «The Tonight Show» Τζίμι Φάλον, ο οποίος υπόσχεται σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter πως η τελετή θα μοιάζει με ένα μεγάλο πάρτι με διάσημους προσκεκλημένους, ένα πιθανό χορευτικό νούμερο με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και αρκετό.. «Game of Thrones». Από την βραδιά δεν θα λείψουν και αστεία για τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό, αλλά η ορκωμοσία του είναι σε μια εβδομάδα, οπότε θα βρίσκεται στο μυαλό όλων... Οι Χρυσές Σφαίρες θα είναι το πρώτο και μάλλον το τελευταίο πάρτι που θα κάνουμε μέσα στο 2017» δήλωσε ο ίδιος.Στις πρώτες θέσεις των διεκδικητών για τα βραβεία, βρίκονται -με επτά υποψηφιότητες- το «La La Land» του Ντάμιεν Σαζέλ και το «Moonlight» του Μπάρι Τζένκινς με έξι. Οι δύο αυτές ταινίες δίνουν και το στίγμα στις κατηγορίες «Κωμωδία/Μιούζικαλ» και «Δράμα» αντίστοιχα, με την καθεμιά τους να θεωρείται και το φαβορί για το μεγάλο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας. Ακολουθεί το σπαρακτικό οικογενειακό δράμα «Manchester by the Sea» του Κένεθ Λόνεργκαν με τους Κέισι Άλεκ και Μισέλ Γουίλιαμς, το οποίο συγκεντρώνει πέντε υποψηφιότητες.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕΔιαβάστε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2017: Οι φετινοί υποψήφιοι