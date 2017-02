CineDoc Kids + Πρωτάθλημα Βeatbox για παιδιά στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο ετοίμασε μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ψυχαγωγική πρόταση για ανήσυχα παιδιά και νέους, που συνδυάζει το CineDoc Kids, το Φεστιβάλ Παιδικού και Νεανικού Κινηματογράφου της Αθήνας, με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beatbox κάτω των 18 ετών, μέσα σε ένα σαββατοκύριακο (11 & 12/2) γεμάτο εκπλήξεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη (χωρίς δελτία εισόδου). Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό χωρίς δελτία προτεραιότητας.



Το CineDoc προβάλλει από το 2009 βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, με στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο γύρω από σημαντικά κοινωνικά θέματα και να εμπνεύσει συλλογικές δράσεις.



Φέτος για πρώτη φορά εισάγει μια ενότητα αποκλειστικά για τα παιδιά, με ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που απεικονίζουν τη ζωή παιδιών και εφήβων σε διαφορετικά μέρη της γης.



Το όνειρο της 10χρονης Σονίτα να γίνει ράπερ, το πάθος της νεαρής Νάστια για το μπαλέτο, η φιλία της Μάρθας και της Νίκι αλλά και η προσπάθεια του Τζο να αποκτήσει το πιο σπάνιο αυτοκόλλητο είναι μόνο κάποιες από τις ιστορίες που θα παρουσιάσει το CineDoc Kids συνθέτοντας ένα μωσαϊκό ιστοριών που μπορούν να εμπνεύσουν το νεανικό κοινό.



To CineDoc Kids αρχίζει δυναμικά στο Μέγαρο με ένα διήμερο δωρεάν προβολών και εκδηλώσεων, το οποίο παρουσιάζουν η Τζωρτζίνα Λιώση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.



Oι προβολές συνοδεύονται από παράλληλες δράσεις και συζητήσεις, όπως το βιωματικό εργαστήριο που συνδυάζει τον χορό με την ξιφασκία, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών.



Επιπλέον, παιδιά από σχολεία με κινηματογραφικές λέσχες από όλη την Αττική θα συμμετάσχουν ενεργά στην παρουσίαση και αξιολόγηση των ταινιών και θα ψηφίσουν την καλύτερη ταινία. Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους.



Το φεστιβάλ Cinedoc Kids διοργανώνεται από την Anemon Productions και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc σε συνδιοργάνωση με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Moving Docs και το Beatbox Greece και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και των πρεσβειών της Σουηδίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Νορβηγίας και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών. To διήμερο αφιέρωμα του CineDoc Kids στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», δράσεις του οποίου στηρίζουν κυρίως την εκπαίδευση και την απασχόληση στη χώρα μας και συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beatbox 2017 κάτω των 18 ετών



(Greek Beatbox Championship Under 18)



Μόνο το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου!



Στο πλαίσιο του διημέρου, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, φιλοξενείται στο ΜΜΑ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beatbox 2017 για παιδιά ως 18 ετών σε συνεργασία με το Beatbox Greece. Oι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν νεότερους beatboxers από όλη τη χώρα σε μικροφωνικές μονομαχίες a cappella για την ανάδειξη των πρωταθλητών του 2017 καθώς και τους κριτές της διοργάνωσης σε εντυπωσιακά showcases. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beatbox για παιδιά έχει να επιδείξει ως κριτές στο line-up του διεθνή ονόματα της τέχνης του human beatbox, δηλαδή της δημιουργίας μουσικής μόνο με το ανθρώπινο στόμα.



Θα προηγηθεί Masterclass Workshop με καλεσμένο τον Βούλγαρο πρωταθλητή και διεθνώς αναγνωρισμένο beatboxer Rammon, για μυημένους και μη, σχετικά με την τέχνη της παραγωγής μουσικής μόνο με το ανθρώπινο στόμα.



Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beatbox 2017 για παιδιά ως 18 ετών στο: www.beatboxgreece.com



Αναλυτικό πρόγραμμα διημέρου



Σάββατο 11 Φεβρουαρίου



12.30 – 13.00 Masterclass Workshop Beatbox

13.20 – 14.10 Προκριματικοί Beatbox

14.30 – 16.30 «Η Μέρνα στο φως της δημοσιότητας»



«Μάρθα και Νίκι»



16.50 – 18.50 Τελικοί Beatbox

19.10 – 21.10 «Σονίτα»

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

11.00 – 12.00 «Βαρικέλλα»

«Πρωταθλητής ξιφασκίας»

12.00 – 12.45 Εργαστήρι ξιφασκίας/χορού

σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών

13.00 – 14.30 «Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ»



CineDoc Kids – Οι ταινίες του διημέρου



Περιγραφή



«Η Μέρνα στο φως της δημοσιότητας» (Spotlight on Merna)

ηλικίες: 9+

Mirjam Marks/ 15΄ / 2016 / Ολλανδία



Το να λάβεις μέρος στο The Voice Kids είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά για την εντεκάχρονη Μέρνα σημαίνει κάτι παραπάνω. Οι γονείς της είναι πρόσφυγες από το Ιράν και ζουν στο Λίβανο, όπου ο ένας στους τρεις είναι πρόσφυγας. Αυτό που βοηθάει είναι το τραγούδι γιατί την ηρεμεί και την κάνει να φοβάται λιγότερο.



«Μάρθα και Νίκι» (Martha and Niki)

ηλικίες: 9+

Tora Mkandawire Mårtens / 90΄ / 2015 / Σουηδία



To 2010, η Μάρθα και η Νίκι έλαβαν μέρος στο μεγαλύτερο διεθνές πρωτάθλημα Street Dance, στο Παρίσι. Ήταν η πρώτη φορά που δύο κοπέλες έγιναν παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο Hip Hop. Η ταινία αποτυπώνει την αγάπη τους για τον χορό και την φιλία τους που δοκιμάζεται.



«Σονίτα» (Sonita)

ηλικίες: 10+

Rokhsareh Ghaemmaghami / 90΄ / 2015 / Iράν, Γερμανία, Ελβετία



Η δεκαοκτάχρονη Σονίτα, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, ζει στα φτωχά προάστια της Τεχεράνης και ονειρεύεται να γίνει διάσημη ράπερ. Η οικογένειά της έχει εντελώς αντίθετα σχέδια: να την παντρέψει και να κερδίσει 9.000 δολάρια.



«Βαρικέλλα» (Varicella)



ηλικίες: 9+

Victor Kossakovsky / 25΄ / 2015 / Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ρωσία



Δύο ταλαντούχες αδελφές, η Νάστια (13) και η Πωλίνα (7) φοιτούν στη φημισμένη Ρωσική Ακαδημία Μπαλέτου, ύστερα από μια επίπονη διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε 5.500 παιδιά. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Victor Kossakovsky, καταγράφει τη στενή σχέση των κοριτσιών που έχουν ένα κοινό όνειρο: να γίνουν κορυφαίες μπαλαρίνες.



«Πρωταθλητής ξιφασκίας» (Τhe Fencing Champion)

ηλικίες: 9+

Simon Lereng Wilmont / 27΄ / 2014 / Δανία



Ο επτάχρονος Ρούμπεν ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μερικούς από τους καλύτερους ξιφομάχους της Ευρώπης. Μαζί του προπονείται και η φίλη του Μαρί. Η ταινία καταγράφει τη σχέση των δύο νέων πρωταθλητών μέσα και έξω από την πίστα ξιφασκίας.



«O τερματοφύλακας της Λίβερπουλ» (The Liverpool Goalie)

ηλικίες: 9+

Arild Andresen / 90΄ / 2010 / Νορβηγία



O δεκατριάχρονος Τζο είναι καλός μαθητής, αλλά μοιάζει πεπεισμένος ότι η ζωή είναι επικίνδυνη. Για να επιβιώσει στο σχολείο πρέπει να αποφύγει πολλά εμπόδια, όπως καζούρες συμμαθητών, επικίνδυνα αθλήματα και όμορφα κορίτσια. Όμως, μια μέρα, μια νέα μαθήτρια εμφανίζεται στην τάξη, και όλα αλλάζουν.



Η μεγάλη ευκαιρία του Τζο για να αλλάξει τη ζωή του, είναι να αποκτήσει το πιο σπάνιο αυτοκόλλητο ποδοσφαιριστή της χρονιάς –αν όντως αυτό υπάρχει.



Πληροφορίες

www.megaron.gr

210 72 82 333