Cinema in Exile: Documenting Diaspora - Euforia II

Με μια ξεχωριστή σειρά προβολών με τίτλο «Cinema in Exile: Documenting Diaspora» συνεχίζεται το επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Euforia ΙΙ/ European Films For Innovative Audience Development 2016-2017 (Creative Europe, MEDIA) του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται το ταξίδι, ο νόστος, η εξορία, που ανέκαθεν αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για κορυφαίους δημιουργούς του σινεμά. Από τον Τσάρλι Τσάπλιν στον Μετανάστη μέχρι τον Σπύρο στο Ταξίδι στα Κύθηρα και τη Λόρνα των αδελφών Νταρντέν, το πορτρέτο του ήρωα που αναζητά την πατρίδα επανέρχεται ξανά και ξανά στη μεγάλη οθόνη.Με αυτό το σκεπτικό, το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στην αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος (ώρα 21:00) το «Cinema in Exile: Documenting Diaspora», μια σειρά προβολών για εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνει τρία ντοκιμαντέρ τα οποία αναδεικνύουν έννοιες όπως «πρόσφυγας», «προσφυγιά», «μετανάστευση» και «άλλος».Πριν τις προβολές θα πραγματοποιηθεί κινηματογραφικό εργαστήριο. Οι ταινίες προέρχονται από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Ουγγαρία, δηλαδή τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EUFORIA. Στην προβολή του ελληνικού ντοκιμαντέρ Feeling of a Home των Μιχάλη Καστανίδη και Ηώς Χαβιάρα θα είναι παρόντες οι σκηνοθέτες.Η δράση «Cinema in Exile: Documenting Diaspora» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, με στόχο την περαιτέρω εξοικείωσή τους με το προσφυγικό ζήτημα και την συμπληρωματική ένταξή του στην εκπαιδευτική διαδικασία.Μουσείο Κινηματογράφου (Αποθήκη Α, Λιμάνι, τηλ. 2310-508398) –Αίθουσα Τάκης ΚανελλόπουλοςFeeling of a HomeΕλλάδα, 2017Σκηνοθεσία: Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ ΧαβιάραΕιδομένη, 2016. Μια ηλικιωμένη γυναίκα θυμάται ιστορίες ντόπιων που πέρασαν τα σύνορα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Όσο οι αφηγήσεις της ανασυνθέτουν την ιστορία του συνόρου, στον καταυλισμό των 15.000 προσφύγων που έχει δημιουργηθεί στην άκρη του χωριού, μια παρέα Παλαιστινίων από την Συρία αποφασίζουν να στήσουν έναν παιδικό σταθμό. Έτσι, αντί να περιμένουν παθητικά το σύνορο ν’ ανοίξει, ζουν στο παρόν και οραματίζονται το μέλλον, διεκδικώντας μια αίσθηση «εστίας».LiliΟυγγαρία, 2012Σκηνοθεσία: Ruszkai Nóra, Nagy IstvánΗ Λίλι είναι 20 ετών, κατάγεται από την Κίνα και ζει στη βιομηχανική πόλη Μίσκολτς της ανατολικής Ουγγαρίας. Δουλεύει σ’ ένα στούντιο τατουάζ και αγαπάει πολύ το animation και την ουγγρική λογοτεχνία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ανθρώπους της ηλικίας της, είναι γι’ αυτή ένας καλός τρόπος να εκφράζεται, «να ακούγεται», να επικοινωνεί. Ωστόσο, αν και μέσα από το δικό της διαδικτυακό κανάλι μεταφέρει τις ιδέες και τους προβληματισμούς της, δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει την απάντηση σε ένα ερώτημα που τη βασανίζει καιρό: Πόσο Ουγγαρέζα ή Κινέζα είναι; Ένα ανθρωποκεντρικό ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται την πολιτισμική ταυτότητα της Λίλι, τους τρόπους που εκφράζεται, αλλά και την περίπλοκη σχέση με τον πατέρα της.I Live Here because I Love / Mieszkam tu bo kochamΠολωνία, 2017Σκηνοθεσία - Σενάριο: Elena Subina, Malina DziejkałłoΗ Έντουαρντ, η οικογένεια Σκρίτσι και ο Πάκο Σαρ, μετανάστες που ζουν στην Πολωνία, αφηγούνται τα όνειρα και τις επιτυχίες τους μέσα από τις προοπτικές, τα επιτεύγματα, αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να ξεπεράσουν. Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει, να κατανοήσει και να προωθήσει μια διαφορετική, «φωτεινή» εικόνα για τους μετανάστες της Πολωνίας. Ο στόχος, όπως σημειώνουν οι δημιουργοί της ταινίας, είναι αυτές οι προφορικές αφηγήσεις να συμβάλλουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και του ρατσισμού.Το Euforia, σχέδιο κινηματογραφικής εκπαίδευσης επικεντρωμένο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Creative Europe, MEDIA) στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ουγγαρία. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως βασικός διαχειριστής του προγράμματος, οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες μεταξύ του δικτύου, και συγκεκριμένα μεταξύ του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εκπαιδευτικού φορέα του ΦΚΘ), του πανεπιστημίου Spoleczna Akademia Nauk – San (Πολωνία) και του πολιτιστικού οργανισμού Laterna Magica Kulturális és Oktatási Szolgáltató Kft (Ουγγαρία).