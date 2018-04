Architecture & Design Film Festival - Δέκα ταινίες που υμνούν το ντιζάιν και την αρχιτεκτονική στο Μουσείο Μπενάκη

Το Architecture & Design Film Festival (27-29 Απριλίου στο Μουσείο Μπενάκη) είναι μια γιορτή, που αναδεικνύει την έμπνευση και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν την Αρχιτεκτονική και το Ντιζάιν. Οι ταινίες αναδεικνύουν οραματιστές δημιουργούς, την εμπνευσμένη διαδικασία του σχεδιασμού, περιβαλλοντικά ζητήματα και τα λαμπρά αντικείμενα ντιζάιν που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε κάθε μέρα.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνελ συζητήσεων με κινηματογραφιστές, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, παράλληλα events και παρουσιάσεις. Οι ενδιαφέρουσες προβολές, τα σημαντικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα πάνελ και μια σειρά από πρωτότυπες εκδηλώσεις αποτελούν τα χαρακτηριστικά του ADFF, κατατάσσοντάς το σε ένα από τα κορυφαία θεματικά film festival με φανατικό κοινό. Το ADFF απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν την Αρχιτεκτονική και το Ντιζάιν, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνδυάσουν ψυχαγωγία, networking και εκπαίδευση.Η πρώτη εμφάνιση του Architecture and Design Film Festival στην Ευρώπη, θα γίνει επί ελληνικού εδάφους, στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη (κτήριο Πειραιώς) και είναι αποτέλεσμα της συνέργειας μεταξύ του Archisearch.gr και της Demand, δύο σημαντικών φορέων που αναπτύσσουν τα τελευταία χρόνια έναν συστηματικό διάλογο με τον κόσμο της Αρχιτεκτονικής και του Ντιζάιν.Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ταινίες που αντικατοπτρίζουν το πιο σύγχρονο και πρωτοποριακό προφίλ της παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής και του Ντιζάιν, να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες θεματικές συζητήσεις σε καλά οργανωμένα πάνελ και να συναναστραφεί με καταξιωμένες προσωπικότητες που προσεγγίζουν τους δύο τομείς με το πιο υψηλό αισθητικό κριτήριο σε διεθνές επίπεδο.Όταν ήταν νέος, ο Bjarke Ingels ονειρευόταν να σχεδιάζει κινούμενα σχέδια. Τώρα, σύμφωνα με την The Wall Street Journal, είναι ένα από τα μεγαλύτερα «αστέρια» της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.Ο σκηνοθέτης Kaspar Astrup Schröder ακολουθεί τον Δανό αρχιτέκτονα για περισσότερα από πέντε χρόνια ενώ αγωνίζεται να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο έργο του μέχρι στιγμής. Η εταιρεία του Ingels, BIG (Bjarke Ingels Group), έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους ουρανοξύστες που θα αντικαταστήσει τους Δίδυμους Πύργους, που κατέρρευσαν την 11η Σεπτεμβρίου. Το κτήριο θα αλλάξει για πάντα τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης.Το Big Time είναι μια ματιά στη ζωή και το έργο ενός από τους πιο καινοτόμους και φιλόδοξους αρχιτέκτονες της εποχής μας, το πορτρέτο μιας σύγχρονης μεγαλοφυΐας απέναντι στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του.Το «University of Technology», το νέο επιχειρηματικό σχολείο του Σίδνεϋ, είναι το τολμηρό «Treehouse project» του Frank Gehry, γνωστό και ως «τσαλακωμένη καφέ χάρτινη σακούλα» από τους κριτικούς του.Εκ πρώτης όψεως, το σχολείο σίγουρα θα ταράξει όποιον δεν είναι ήδη εξοικειωμένος με το παγκόσμιο έργο του Gehry. Σχεδιασμένο να είναι ριζοσπαστικό μέσα και έξω, το κτήριο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει συγκρούσεις για δεκαετίες, παρόλα αυτά είναι πολύ πιθανό να χαρακτηριστεί ως αριστούργημα της αρχιτεκτονικής των αρχών του 21ου αιώνα, όπως ακριβώς έχουν ήδη υπάρξει πολλές άλλες δημιουργίες του. Η ταινία ακολουθεί το δράμα, καθώς το όραμα του Gehry ξετυλίγεται!To «Workplace» είναι ένα ντοκιμαντέρ για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του γραφείου. Εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων ξοδεύουν δισεκατομμύρια ώρες σε γραφεία καθημερινά. Πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερους χώρους γραφείων για να δουλέψουν και να συνεργαστούν; Ποιο είναι το επόμενο κύμα ψηφιακών εργαλείων για τη σύνδεση του γραφείου, της πόλης και του πλανήτη;Πώς έχει εξελιχθεί το εργασιακό περιβάλλον τα τελευταία 100 χρόνια; Χρειαζόμαστε στα αλήθεια ακόμη γραφεία; Ο δημιουργός Gary Hustwit (Helvetica, Objectified, Urbanized) ακολουθεί το σχεδιασμό και την κατασκευή της έδρας της R / GA στη Νέα Υόρκη, όπου η εταιρεία και οι αρχιτέκτονες Foster + Partners, διερευνούν τη διασταύρωση του ψηφιακού και του φυσικού χώρου. Το «Workplace» είναι μια ματιά στη σκέψη και τον πειραματισμό που εμπλέκονται στην προσπάθεια να δημιουργηθεί η επόμενη εξέλιξη αυτού που θα μπορεί να θεωρηθεί ως γραφείο. Εμφανίζονται : Bob Greenberg, Norman Foster, Nick Law, Barry Wacksman, Chris West, Julia Goldberg, Primo Orpilla, Nikil Saval, Amanda Carroll και πολλοί άλλοι.Το έργο των αρχιτεκτόνων του Aires Mateus καθρεφτίζει τη σύγχρονη εποχή – από την πολυπλοκότητα μέχρι και την αντίφαση της- μια δύσκολη κατάσταση να εκφραστεί στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Το μέγεθος του έργου που για πολλά χρόνια έχουν αναπτύξει, το επιβεβαιώνει!Οι προτάσεις τους αναπτύσσουν μια γλώσσα με ισχυρό παγκόσμιο αντίκτυπο. Από αυτή την καθολικότητα αναδύεται μια προσαρμογή στην περιοχή με ριζωμένη την πορτογαλική παράδοση. Κάποιος βρίσκει στην ερμηνεία του έργου των Αρχιτεκτόνων Aires Mateus την όρεξη – σχεδόν επιθυμία – για μια κινηματογραφική οικειοποίηση: από την εφεύρεση ενός τόπου, την αντιπαράθεση μεταξύ σώματος και ύλης, τη σαφήνεια των παιχνιδιών της σκιάς, μέχρι την αναζήτηση μιας δικής του σιωπής.Το θέμα βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση.Η ταινία θα προβληθεί δωρεάν στο αίθριου του Μουσείου Μπενάκη το Σάββατο 28 Απριλίου στις 20:30.Το Building Hope: The Maggie’s Centres είναι μια όμορφα γυρισμένη ταινία, η οποία σκηνοθετείται από τη βραβευμένη σκηνοθέτιδα Sarah Howitt. Διηγείται την ιστορία της Maggie, την προσέγγισή στην φροντίδα του καρκίνου που προσφέρουμε και τον ρόλο που παίζει ο εξαιρετικός σχεδιασμός και το design στην υποστήριξη παθόντων από καρκίνο.Το 1993, η Maggie Keswick Jencks διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου και της είπαν ότι είχε μόλις τρεις μήνες ζωής. Αμέσως μετά το άκουσμα των καταστροφικών αυτών νέων οδηγήθηκε σε ένα κρύο νοσοκομειακό διάδρομο όπου κάθισε σε μια πλαστική καρέκλα. Το μόνο μέρος που μπορούσε να βρει για να κλάψει και να ξεσπάσει ήταν ένα δωμάτιο τουαλέτας.Ο σύζυγός της Charles Jencks, ο οποίος είναι συνιδρυτής των The Maggie’s Centres , δήλωσε:«Νομίζω ότι το αρχικό σοκ ήταν σίγουρα η στιγμή που η Maggie σκέφτηκε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Δεν χρειάζεται να υποφέρεις σε ένα απρόσωπο κρύο διάδρομο που μυρίζει θάνατο, στιγμές αφού σου έχει ανακοινωθεί ότι θα πεθάνεις. Αυτή ήταν η στιγμή που η Αρχιτεκτονική και η Ιατρική ενώθηκαν στο μυαλό μας.»Δείτε περισσότερα εδώ Ο 73χρονος designer, συλλέκτης και δάσκαλος Στέργιος Δελιαλής ζει σα φάντασμα ανάμεσα στα συντρίμια του ονείρου του: του Μουσείου Design Θεσσαλονίκης, που έκανε διεθνή πάταγο και μετά πέθανε θάνατο αργό τη δεκαετία του ’90. Γύρω του απομεινάρια μιας τεράστιας συλλογής έργων βιομηχανικού σχεδιασμού: η άλλοτε καρδιά του Μουσείου, που τώρα είναι παροπλισμένη και κοστοβόρα.Η ταινία παρακολουθεί τη δονκιχωτική σύγκρουση του Στέργιου με την πραγματικότητα, καθώς αρνείται να αποχωριστεί τη συλλογή του, κι ας είναι πολύ δαπανηρή για να διατηρηθεί, ενώ επιχειρεί να στήσει την αναδρομική έκθεση της προσωπικής του δουλειάς στο χώρο που προοριζόταν για μόνιμη στέγη του Μουσείου Design.Στο κέντρο της επαρχίας του Ισημερινού, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η κοινότητα Ilima παραμένει μια από τις πιο απομονωμένες στον κόσμο. Έχουν συνυπάρξει με την απειλούμενη υπό εξαφάνιση άγρια ζωή για γενιές, αλλά καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης έχει αυξηθεί, αυτό το εύθραυστο οικοσύστημα έχει υποφέρει.Το MASS Design Group συνεργάστηκε με το Αφρικανικό Ίδρυμα για την Άγρια Ζωή και την αρχιτεκτονική μας εταιρεία, το 2012, για να δημιουργηθεί ένα νέο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα κοινοτικό κέντρο. Αυτή η ταινία καταγράφει τη συλλογική μας οικοδομική διαδικασία – που αποσκοπεί στην αξιοποίηση της τοπικής βιοτεχνίας και της οικολογικής γνώσης στην εκπαίδευση, τη συντήρηση και την ομορφιά.Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει ένα τολμηρό αρχιτεκτονικό έργο στο νησί Fogo, Newfoundland περιγράφοντας τον ακραίο ενθουσιασμό της ζωής, τόσο σε σχέση με τη φύση όσο και με το σύγχρονο design. Μια όμορφα γυρισμένη ταινία που καταγράφει το εκπληκτικό τοπίο και την εξαιρετική αρχιτεκτονική από την οποία αποτελείται το έργο.Το Human Scale αμφισβητεί τις υποθέσεις μας για νεωτερισμούς, διερευνώντας τι συμβαίνει όταν βάζουμε τους ανθρώπους στο κέντρο των εξισώσεων μας. Για 40 χρόνια ο Δανός αρχιτέκτονας Jan Gehl έχει μελετήσει συστηματικά την ανθρώπινη συμπεριφορά στις πόλεις. Το σημείο εκκίνησης του ήταν το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, περισσότερο από το ενδιαφέρον του για τα κτήρια – σε αυτό που ονομάζεται Life Between Buildings.Τι το έκανε να υπάρχει; Πότε καταστράφηκε; Πώς θα μπορούσε να επιστραφεί;Αυτό οδήγησε σε μελέτες για το πώς τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν τους δρόμους, πώς περπατούν, βλέπουν, ξεκουράζονται, συναντιούνται, αλληλοεπιδρούν κλπ. Ο Jan Gehl χρησιμοποιεί επίσης στατιστικά στοιχεία, αλλά οι ερωτήσεις του είναι διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Για παράδειγμα: Πόσοι άνθρωποι περνούν αυτόν τον δρόμο ανά 24ωρο; Πόσοι από αυτούς είναι οι πεζοί;Πόσοι οδηγούν αυτοκίνητα ή ποδήλατα; Πόσο από το χώρο του δρόμου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι διάφορες ομάδες; Είναι αποδοτικός αυτός ο δρόμος σε όλους τους χρήστες του; Οι ιδέες του ενέπνευσαν τη δημιουργία πεζόδρομων και κτηρίων και τις βελτιώσεις ποδηλατοδρόμων και την αναδιοργάνωση πάρκων, πλατειών και άλλων δημόσιων χώρων στην Κοπεγχάγη για 40 ολόκληρα χρόνια αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της σκανδιναβικής περιοχής. Σε ολόκληρο τον κόσμο πόλεις όπως η Μελβούρνη, η Ντάκα, η Νέα Υόρκη, το Τσονγκκίνγκ και το Christchurch εμπνέονται τώρα από το έργο του Gehl και από τις εξελίξεις στην Κοπεγχάγη.H ταινία Glenn Murcutt – Spirit of Place διερευνά τη ζωή και την τέχνη του πιο διάσημου αρχιτέκτονα της Αυστραλίας. Η διεθνής φήμη του Murcutt βασίζεται στην ομορφιά και την ακεραιότητα του έργου του. Με ένα swag διεθνών βραβείων (συμπεριλαμβανομένου του υψηλού κύρους βραβείο Pritzker) ο Murcutt τοποθέτησε κυριολεκτικά αυστραλιανή αρχιτεκτονική στον παγκόσμιο χάρτη. Παρόλα αυτά, κατ’ επιλογήν, ποτέ δεν έχει χτίσει έξω από τη χώρα του. Το επίκεντρο του Murcutt ήταν η δημιουργία ενεργειακά αποδοτικών αριστουργημάτων τέλεια προσαρμοσμένων στο περιβάλλον τους και τα πρωτοποριακά του σχέδια επηρέασαν τους αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο. Αυτό το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Glenn Murcutt, 80 ετών πια, καθώς σχεδιάζει το πιο φιλόδοξο έργο του μέχρι σήμερα – ένα τζαμί για μια ισλαμική κοινότητα στη Μελβούρνη.