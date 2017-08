Οι 15 ταινίες του «Micro μ» festival

Το Micro μ ανακοίνωσε τις ταινίες μικρού μήκους που θα συμμετάσχουν στην έβδομη διοργάνωση του φεστιβάλ στις 14 Οκτωβρίου 2017.



Η ανακοίνωση των ταινιών αποτελεί κάθε χρόνο από τις σημαντικότερες στιγμές της διοργάνωσης καθώς η προκριματική επιτροπή του φεστιβάλ, επιτελώντας ίσως το δυσκολότερο έργο αντίστοιχης επιτροπής στην Ελλάδα, καλείται να επιλέξει δεκαπέντε μόνο ταινίες. Εφέτος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις συμμετοχής άγγιξαν σχεδόν τριψήφιο αριθμό υπογραμμίζοντας την αγάπη και το πείσμα έναντι των καιρών που έχουν οι Έλληνες μικρομηκάδες.



Οι ταινίες όπως κάθε χρόνο, θα προβληθούν σε πάνω από δέκα πόλεις ταυτόχρονα, με στόχο να επικοινωνήσουν το έργο των κινηματογραφιστών στην ελληνική περιφέρεια και το εξωτερικό.



Παράλληλα, η αγαπημένη ταινία του κοινού συνολικά, θα σηκώσει το «τρόπαιο» σε ζωντανή σύνδεση μεταξύ των πόλεων στο τέλος της βραδιάς του φεστιβάλ.



Εφέτος, πληροφορίες θέλουν το εξωτερικό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο αλλά οι διοργανωτές τις κρατούν προς το παρόν και για λίγο ακόμα, όπως λένε, ως επτασφράγιστο μυστικό.



Οι ταινίες που πήραν το εισιτήριο για να ταξιδέψουν με το φεστιβάλ είναι οι εξής:



(αλφαβητικά)



1. « All of me » τηςΔάφνηςΣμον

2. « Diversity » του Δημήτρη Μανιώρου

3. «Αυστραλία» του Δημήτρη Ζάχου

4. «Γυμνά Σώματα» του Γιώργου Λινάρδου

5. «Έλλη» του Μιλτιάδη Χρηστίδη

6. «Η ζωή ενός νεκρού» του Ορφέα Περετζή

7. «Η Χέλγκα Είναι στο Λουντ» της Θελγίας Πετράκη

8. «Κρεατομηχανή» του Κυριάκου Αναστασίου

9. «Μαμά Γύρισα» του Δημήτρη Κατσιμίρη

10. «Μείον ένα» της Νατάσσας Ξύδη

11. «Οι αναμνήσεις μιας κούκλας» του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

12. «Προφιτερόλ» της Χρυσάνθης Καρφή Κώη

13. «Το μανάβικο» του Μιχάλη Μαθιουδάκη

14. «Το πτώμα ήταν νεκρό» του Κων/νου Φραγκούλη

15. «10 days that #rect Eugene Muller»των Γιάννη Συκοβάρη & Τάσου Γραμματόση