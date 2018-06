Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Στίβεν Μπερνστάιν στη Ρόδο

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Ρόδο, θα δώσει τη Δευτέρα 11 Ιουνίου ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, κινηματογραφιστής και συγγραφέας, Στίβεν Μπερνστάιν (Steven Bernstein).



Στη διάλεξή του, με τίτλο «How to tell stories in cinema and change your life and change Greece», ο Στίβεν Μπερνστάιν θα αναφερθεί στην πολυσχιδή επαγγελματική διαδρομή του, στο όραμά του για την οικοδόμηση μιας κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, καθώς και στη διαδικασία παραγωγής ταινιών μεγάλου μήκους.