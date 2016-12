Δύο ταινίες της Weird Wave στα 29α Ευρωπαϊκά Βραβεία που πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες στο Βρότσλαβ της Πολωνίας.«Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του ΟΛΛΙ ΜΑΚΙ»(The Happiest Day in the Life of Olli Maki) του Γιούχο ΚούοσμανενΤο καλοκαίρι του 1962, ο Όλλι Μάκι αγωνίζεται για τον τίτλο του Πρωταθλητή Κόσμου στην κατηγορία φτερού.Ο δρόμος για την επιτυχία, από την επαρχία της Φινλανδίας μέχρι την καρδιά του Ελσίνκι, μοιάζει να είναι βέβαιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να χάσει βάρος και να συγκεντρωθεί στην προπόνηση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα... Ο Όλλι έχει ερωτευτεί τη Ράιγια!Βραβείο «Ένα Κάποιο βλέμμα», Φεστιβάλ Καννών 2016Πρόταση της Φινλανδίας για το OSCAR® Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.(A Man Called Ove / En man som heter Ove) του Χάνες ΧολμΗ ταινία κυκλοφορεί σε DVD από την Weird Wave.Μια συγκινητική κωμωδία από τη Σουηδία, βασισμένη στο ομώνυμο best seller, που αποδείχτηκε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.Περισσότερες πληροφορίες εδώ Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, Βιμ Βέντερς, αποχαιρέτησε τον μεγάλο σκηνοθέτη, Αντρέι Βάιντα, δίνοντας το βραβείο που δεν πρόλαβε να πάρει στην 29η τελετή, σε δύο μαθητές της σχολής του.Η τελευταία ταινία του σημαντικού αυτού Πολωνού σκηνοθέτη με τίτλο «Afterimage» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες την άνοιξη του 2017 από τη Weird Wave.