Documenta 14: «The Invisible Hands» της Μαρίνας Γιώτη στον Κινηματογράφο Τριανόν

Η documenta 14 παρουσιάζει την ταινία της Μαρίνας Γιώτη «The Invisible Hands», συνοδεία αποκλειστικής περφόρμανς από τον μουσικό και εθνικομουσικολόγο Alan Bishop την Πέμπτη 27 Απριλίου στις 2100 στον Κινηματογράφο Τριανόν.



Η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδας, των ηθοποιών και των μουσικών.



Είσοδος ελεύθερη



Το Τριανόν φιλοξενεί την πρεμιέρα της ταινίας της Μαρίνας Γιώτη The Invisible Hands (Τα αόρατα χέρια), συνοδεία μιας αποκλειστικής για την περίσταση περφόρμανς από τον μουσικό και εθνικομουσικολόγο Alan Bishop και το συγκρότημά του The Invisible Hands από το Κάιρο.



Η ταινία της Γιώτη εκτυλίσσεται στο διάστημα μεταξύ των δύο κρίσιμων εκλογών που σηματοδότησαν την περίοδο που ακολούθησε την Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο –μια περίοδο ανέγγυας ελπίδας και απομυθοποίησης– και είναι μια ιλαροτραγωδία με θέμα την πολιτική και την παραγωγή τέχνης σε μια ταραγμένη περιοχή.



The Invisible Hands (Τα αόρατα χέρια)



Μαρίνα Γιώτη, Αίγυπτος / Ελλάδα, 2017, 93΄



Στα αγγλικά και αραβικά με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους



Με τους: Alan Bishop, Aya Hemeda, Cherif El Masri, Adham Zidan

Σκηνοθεσία, σενάριο, μοντάζ: Μαρίνα Γιώτη

Ποίηση και πρόζα: Alan Bishop

Φωτογραφία, συν-σκηνοθεσία: Γιώργος Σαλαμέ

Παραγωγοί: Μαρίνα Γιώτη & Γιώργος Σαλαμέ

Executive Producer: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Μια παραγωγή της Vertiginous, σε συμπαραγωγή με τη Haos Film. Με την υποστήριξη της documenta 14



Σύνοψη



Ο αιρετικός underground Αμερικανολιβανέζος μουσικός και εθνομουσικολόγος Alan Bishop (Sun City Girls, Sublime Frequencies) προσγειώνεται ως ξένος στο Κάιρο λίγο μετά την επανάσταση του 2011 και ενώνει τις δυνάμεις του με τρεις νέους Αιγύπτιους μουσικούς για να μεταφράσουν τα παλιά τραγούδια του στα Αραβικά. Υπό την καθοδήγηση του Bishop, αυτή η απρόσμενη συνεργασία μεταμορφώνεται στο συγκρότημα The Invisible Hands. Αποτελούμενη από σκηνές fly-on-the-wall, υλικό αρχείου, παράλογες cameo εμφανίσεις και ποιητικές ημερολογιακές αφηγήσεις του Bishop, η ταινία εκτυλίσσεται μεταξύ δύο κρίσιμων εκλογών που σφράγισαν την περίοδο μετά την «Αραβική Άνοιξη» στην Αίγυπτο, αντιπαραβάλλοντας την ιλαροτραγωδία της πολιτικής με την καλλιτεχνική δημιουργία σε μια ταραγμένη περιοχή της περιφέρειας.