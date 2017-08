Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Ρόμπερτ Χάρντι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο ηθοποιός Ρόμπερτ Χάρντι, όπως επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσής της η οικογένειά του.



Ο Ρόμπερτ Χάρντι σημειώνεται πως υπήρξε εξαιρετικά δραστήριος έχοντας περισσότερα από 70 χρόνια στο «σανίδι».



Η τελευταία ταινία στην οποία συμμετείχε ήταν το «Harry Potter and All Creatures Great And Small».



Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του ηθοποιού υπογραμμίζει «έζησε μία γεμάτη και φανταστική ζωή. Αφήνει πίσω του μία τεράστια καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση».