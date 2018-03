Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για την 9η Τελετή Απονομής των βραβείων Ίρις, που θα πραγματοποιηθεί εφέτος στις 23 Απριλίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.



Τα «Γιος της Σοφίας» της Ελίνας Ψύκου, το «Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη και η «Πολυξένη: Μια Ιστορία από την Πόλη» της Δώρας Μασκλαβάνου συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες (13, 12 και 11, αντίστοιχα) για τα βραβεία Ίρις, με τα «Do it Youself» του Δημήτρη Τσιλιφώνη, «Γυναίκες Που Περάσατε Από Δω» του Σταύρου Τσιώλη, «Happy Birthday» του Χρίστου Γεωργίου και «Αγκάθι» του Γαβριήλ Τζάφκα να ακολουθούν.



Την τελετή θα παρουσιάσουν οι ηθοποιοί Μάκης Παπαδημητρίου και Γιώργος Πυρπασόπουλος.



Αναλυτικά οι υποψηφιότητες είναι:



Βραβείο Ειδικών Εφέ



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», οι Valentin Serafimov, Valentin Valov, Γιώργος Αλαχούζος, Ρούλης Αλαχούζος



2. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», ο Αντώνης Κοτζιάς



3. Για την ταινία «Do it yourself», οι Στάθης Ναυπλιώτης, Αλέξης Μηταδόπουλος, Χάρις Καρακουλίδη, Ανδρέας Χέλμης, Θέμης Κατάκαλος



Βραβείο Μακιγιάζ



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», οι Valentin Valov, Petya Simeonova



2. Για την ταινία «Πολυξένη», ο Γιάννης Παμούκης



3. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», η Εύη Ζαφειροπούλου



Βραβείο Ήχου



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», οι Boris Trayanov, Περσεφόνη Μήλιου, Anne Le Campion



2. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», οι Στέφανος Ευθυμίου, Κώστας Βαρυμποπιώτης,

Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Άρης Λουζιώτης



3. Για την ταινία «Do it yourself», οι Ορέστης Καμπερίδης, Κώστας Βαρυμποπιώτης, και Βάλια Τσέρου



Βραβείο Ενδυματολογίας



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», η Μάρλι Αλιφέρη



2. Για την ταινία «Πολυξένη», η Δέσποινα Χειμώνα



3. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», η Γιούλα Ζωιοπούλου



Βραβείο Σκηνογραφίας



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», η Πηνελόπη Βαλτή



2. Για την ταινία «Πολυξένη», ο Γιώργος Γεωργίου



3. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», ο Σπύρος Λάσκαρης

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής



Υποψήφιοι (πέντε (5) τελικές υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας *):



1. Για την ταινία «Αγκάθι», οι Σόφι Μπιρκ, Άσμπγιορν Ντερντάου



2. Για την ταινία «Πολυξένη», ο Νίκος Κυπουργός



3. Για την ταινία «Τζαμάικα», ο Θέμης Καραμουρατίδης



4. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)



5. Για την ταινία «Happy Birthday», ο Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου



Βραβείο Μοντάζ



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία « Πολυξένη», η Δώρα Μασκλαβάνου



2. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», ο Τάκης Γιαννόπουλος



3. Για την ταινία «Do it yourself», ο Λάμπης Χαραλαμπίδης



Βραβείο Φωτογραφίας



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», ο Διονύσης Ευθυμιόπουλος



2. Για την ταινία «Πολυξένη», ο Claudio Bolivar



3. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», ο Σίμος Σαρκετζής



Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου



Υποψήφιες:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», η Υβόννη Μαλτέζου



2. Για την ταινία «Πολυξένη», η Λυδία Φωτοπούλου



3. Για την ταινία «USSAK», η Θεοδώρα Τζήμου



Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», ο Θανάσης Παπαγεωργίου



2. Για την ταινία «Τζαμάικα», ο Φάνης Μουρατίδης



3. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», ο Hennicke Andre



Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου



Υποψήφιες (τέσσερεις (4) τελικές υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας *):



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», η Valery Tscheplanowa



2. Για την ταινία «Πολυξένη», η Κάτια Γκουλιώνη



3. Για την ταινία «Happy Birthday», η Νεφέλη Κουρή



4. Για την ταινία «USSAK», η Κάτια Γέρου



Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», ο Victor Khomut



2. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», ο Αντρέας Κωνσταντίνου



3. Για την ταινία «Happy Birthday», ο Δημήτρης Ήμελλος



Βραβείο Σεναρίου



Υποψήφιοι (τέσσερεις (4) τελικές υποψηφιότητες λόγω ισοψηφίας *):



1. Για την ταινία «Γυναίκες που περάσατε από δω», ο Σταύρος Τσιώλης



2. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», η Ελίνα Ψύκου



3. Για την ταινία «Πολυξένη», η Δώρα Μασκλαβάνου



4. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», η Ιωάννα Καρυστιάνη



Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Αγκάθι», ο Γαβριήλ Τζάφκας



2. Για την ταινία «Do it yourself», ο Δημήτρης Τσιλιφώνης



3. Για την ταινία «Dolphin man», ο Λευτέρης Χαρίτος



Βραβείο Σκηνοθεσίας



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Γυναίκες που περάσατε από δω», ο Σταύρος Τσιώλης



2. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», η Ελίνα Ψύκου



3. Για την ταινία «Πολυξένη», η Δώρα Μασκλαβάνου



Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Άκτιστο φως», ο Ευθύμης Kosemund Σανίδης



2. Για την ταινία «Καουμπόης», ο Γιάννης Χαριτίδης



3. Για την ταινία «Κατάψυξη», ο Δημήτρης Νάκος



4. Για την ταινία «Το φράγμα», ο Γιώργος Τελτζίδης



5. Για την ταινία «Copa Loca», ο Χρήστος Μασσαλάς



Βραβείο Ταινίας Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ)



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Η μεγάλη ουτοπία», οι Γιώργος Κυριάκος και Φώτος Λαμπρινός



2. Για την ταινία «Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης», οι Στέλλα Θεοδωράκη, Θάνος Αναστόπουλος, Πέτρος Σεβαστίκογλου, και Μαργαρίτα Μαντά



3. Για την ταινία «Dolphin man», οι Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, και Λευτέρης Χαρίτος



Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας



Υποψήφιοι:



1. Για την ταινία «Γυναίκες που περάσατε από δω», οι Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Ράνια Ψημένου, Κώστας Κεφάλας



2. Για την ταινία «Ο γιος της Σοφίας», οι Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Ελίνα Ψύκου



3. Για την ταινία «Πολυξένη», οι Φένια Κοσοβίτσα, Δώρα Μασκλαβάνου



4. Για την ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», οι Γιάννης Ιακωβίδης



5. Για την ταινία «Lines», ο Βασίλης Μαζωμένος