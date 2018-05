Εμίλια Κλαρκ: Με πλήρωναν όσο και τους άντρες

Η κουβέντα για το κατά πόσον οι γυναίκες ηθοποιοί στο Χόλιγουντ αμείβονταν όσο και οι άντρες συνάδελφοι τους έχει ανάψει για τα καλά. Και η Εμίλια Κλαρκ μπαίνει στην κουβέντα.Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Women in Motion» της Kering, την Τρίτη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου προβαλλόταν η ταινία της «Solo: A Star Wars Story», η Κλαρκ είπε ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της στο «Game of Thrones» συνοδευόταν από μια «ουδέτερη ως προς το φύλο» επιταγή.«Στο "Game of Thrones" πάντα πληρωνόμουν το ίδιο ποσό που λάμβαναν οι άντρες συμπρωταγωνιστές μου. Ήταν ο πρώτος μου ρόλος και στην επιταγή δεν έκαναν διακρίσεις εις βάρος μου επειδή ήμουν γυναίκα» τόνισε η Κλαρκ.Χαρακτήρισε «σοκ, πραγματικό σοκ» τις πρόσφατες αποκαλύψεις για ανισότητες στις αμοιβές, όταν έμαθε ότι η Κλερ Φουά πληρωνόταν λιγότερο από τον Ματ Σμιθ για το «The Crown».«Αρχίζεις να σκαλίζεις και βλέπεις ότι είναι εκεί, ένα κοινό φαινόμενο στη βιομηχανία. Άρα, πιστεύω ότι κυρίως είναι στο ξεκίνημα, πρέπει να είσαι συνειδητή στο τι κάνεις και να λες "Μπορείτε να τσεκάρετε;"» συμβούλεψε σχετικά με τις οικονομικές διαπραγματεύσεις (ηθοποιού με εργοδότη). «Απλά, πρέπει να παλεύεις περισσότερο γι' αυτό» πρόσθεσε.Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μη στραφεί και στο «Game of Thrones». Εξομολογήθηκε ότι δεν είναι διόλου σίγουρη για το πώς θα καταλήξουν όλες αυτές οι ίντριγκες του παλατιού και οι συγκρούσεις. «Θα είναι αυτό που κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί» προέβλεψε.Και σίγουρα ακουγόταν συγκινημένη στην προοπτική του να πει «αντίο» στον ρόλο που την καθιέρωσε: «Πραγματικά, μοιάζει σαν να ετοιμάζεσαι να φύγεις απ' το σπίτι σου... είναι συναρπαστικό, αλλά βγάζει θλίψη και φόβο, μαζί».