«Fair Trade Film Days»: Όταν το ταξίδι για τον άνθρωπο και την κοινωνία γίνεται ταινία

Οι «Fair Trade Film Days» που διοργανώνει η Fair Trade Hellas, είναι 2 ημέρες προβολών για την τροφή μας, το δίκαιο εμπόριο και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Περιλαμβάνουν ταινίες και ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν τα πιο επίκαιρα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες σήμερα, αλλά και τις λύσεις απλών, καθημερινών ανθρώπων και κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά.



Μέσα από τις βραβευμένες αυτές ταινίες των τελευταίων ετών, οι θεατές θα διερωτηθούν για το μέλλον της διατροφής μας και τη βιομηχανοποιημένη γεωργία, θα ταξιδέψουν στην Αφρική για να προβληματιστούν για τις άδικες εμπορικές πρακτικές στην Αιθιοπία ή τη μη βιώσιμη αλιεία στη Σενεγάλη και θα αναγνωρίσουν τις προκλήσεις των νέων αγροτών στην Ελλάδα αλλά και τις κακές εργασιακές συνθήκες στην Αμερική.



Παράλληλα, ταινίες που προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους απάντησης σε πιεστικές κοινωνικές ανάγκες και ιστορίες επιτυχίας από την Αργεντινή, την Ιταλία και την Ελλάδα θα εμπνεύσουν τους θεατές σε ένα περιβάλλον κρίσης και ανάγκης για αλλαγή που βιώνει η χώρα μας σήμερα.



Οι Fair Trade Film Days θα πραγματοποιηθούν στην:



Αθήνα, στον Κινηματογράφο Μικρόκοσμο (Μετρό Συγγρού Φιξ) στις 25 & 26 Απριλίου, 16:30 - 00:00 | τηλ. επικοιν. 210.92.30.081



Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1- Λιμάνι στις 3 & 4 Μαϊου, 16:00 - 00:00



Πρόγραμμα προβολών:



Αθήνα 25/4 και Θεσσαλονίκη 4/5



16.30 - 18.00 In Transition 2.0



18.00 - 20.00 Si puo fare (You can do that)



20.00 - 21.30 My Human Self



*Στην Αθήνα θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κο Πολυχρονόπουλο



22.00 - 23.30 Τhe Take



Aθήνα 26/4 και Θεσσαλονίκη 3/5



16.00 - 17.15 Seeds of freedom | Seeds of sovereingty



17.30 - 19.15 The end of the line



19.30 - 20.30 Farming on Crisis



*Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον παραγωγό-ερευνητή Παύλο Γεωργιάδη



20.30 - 22.00 Black Gold



22.30 - 00.00 Food Chains



Εννέα διαφορετικές ιστορίες, γεμάτες ελπίδα και πίστη στον άνθρωπο, θα μας ταξιδέψουν στις πέντε ηπείρους, από την Αφρική και τις ΗΠΑ μέχρι την Αργεντινή και την Ιταλία σ’ένα διαφορετικό διήμερο γεμάτο νέες γνώσεις, βιώματα και εμπειρίες για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τον πλανήτη μας.



Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι περιγραφές των προβολών εδώ: https://www.fairtrade.gr/fair-trade-film-days/



Facebook Event – Αθήνα: https://www.facebook.com/events/227082481103725/



Facebook Event – Θεσσαλονίκη: https://www.facebook.com/events/1673459376290588/