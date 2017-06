Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου με ελεύθερη είσοδο – Το πρόγραμμα

Tο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου επιστρέφει για 8η χρονιά, στο Ίδρυμα Κακογιάννης. Εφέτος θα προβληθούν ταινίες επιστημονικής φαντασίας, συνοδεία ζωντανής μουσικής, με ελεύθερη είσοδο από τις 24 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου.



Θα προβληθούν:



24/6: Η ταινία Aelita (1924) του Ρώσου σκηνοθέτη Aγιακόφ Προταζάνοφ, συνοδεία πρωτότυπης μουσικής της Γωγώς Καλοδίκη.



25/6: Η ταινία The End of the World (1916) του Δανού Ωγκύστ Μπλομ, με πρωτότυπη μουσική των Ν. Παναγιωτάκη, Δ. Καραγιώργου, Φ. Λαμπαδάριου.



26/6: Η ταινία Frau in Mond (1929) του μετρ του γερμανικού εξπρεσιονισμού Φριτς Λανγκ, με την πρωτότυπη μουσική της.



27/6: Η ταινία Το Ταξίδι στον Άρη (1918) του Δανού Χόλγκερ Μάντσεν, με μουσική Γιάννη Σφυρή.

28/6: Η ταινία 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα (20.000 Leagues under the Sea) του 1916, του Aμερικανού Στιούαρτ Πάτον, με μουσική της Άννας Μουζάκη.



29/6: Αφιέρωμα στο Γάλλο πρωτοπόρο του κινηματογράφου Ζωρζ Μελιές, με τέσσερις ταινίες: ATrip to the Moon (1902, 16'), L'eclipse du Soleil (1907, 9'), The impossible Voyage (1904, 20'), The Conquest of the Pole (1912, 30'). Πρωτότυπη μουσική Σπύρου Δεληγιαννόπουλου.



30/6: Η ταινία Δρ. Τζέκυλ και Μίστερ Χάιντ (1931) του Αμερικανού σκηνοθέτη Ρούμπεν Μαμουλιάν, με την πρωτότυπη μουσική της ταινίας.



1/7: Αυλαία με την ταινία The Lost World (1925) του Χάρι Χόιτ.