Film studies στο ΚE.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 New York - Του Ομίλου New York College

Είναι η πιο σύγχρονη, πρωτοποριακή σχολή σκηνοθεσίας που καλύπτει συγχρόνως όλο το οπτικο-ακουστικό φάσμα (σενάριο, φωτογραφία, μοντάζ, παραγωγή, κλπ.)Το πρωτοποριακό σύστημα σπουδών, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σπουδαστή. Έτσι ο σπουδαστής μπορεί να καθορίζει ο ίδιος τη διάρκεια των σπουδών του ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο του και τα χρήματά του. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μεμονωμένα μαθήματα σε όποιο τομέα η ειδικότητα επιθυμούν.Έχεις κάνει ταινία, έχεις γράψει σενάριο, έχεις διάκριση στο λύκειο ή το πανεπιστήμιο στον τομέα του κινηματογράφου; Έχεις επαγγελματική εμπειρία στον οπτικο-ακουστικό χώρο; Έλα στο τμήμα FILM STUDIES του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 NEW YORK, να δεις την αξία σου να επιβραβεύεται και οικονομικά! Η αριστεία όχι στα λόγια αλλά στην πράξη!Το Certificate Ι διαρκεί ένα χρόνο και περιλαμβάνει δέκα μαθήματα. To Certificate II διαρκεί άλλον ένα χρόνο με επιπλέον 10 μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα οι κάτοχοι των Certificate I και ΙΙ να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση του Bachelor in Film Studies που προσφέρει το New York College σε συνεργασία με το University of Greenwich.Οι καθηγητές του Film Studies συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο τη διδακτική εμπειρία (διδάσκουν πολλά χρόνια σε σχολές και πανεπιστήμια) με τον υψηλό επαγγελματισμό (είναι όλοι κορυφαίοι επαγγελματίες στις ειδικότητές τους). Στη σκηνοθεσία ο Παντελής Βούλγαρης, ο Δημήτρης Παναγιωτάτος, ο Νίκος Γραμματικός, ο Ευθύμης Χατζής. Στο σενάριο η Βίκυ Χασάνδρα. Στη φωτογραφία η Κατερίνα Μαραγκουδάκη. Στην παραγωγή η Βούλα Γεωργακάκου. Στο μοντάζ ο Γιώργος Μαυροψαρίδης. Για την υποκριτική, το τμήμα έχει αποκλειστική συνεργασία με τη σχολή Θεάτρου "Δήλος" της Δήμητρας Χατούπη, ενώ κάθε χρόνο οργανώνεται μια σειρά masterclasses από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.Τέσσερα μαθήματα σκηνοθεσίας (Fundamentals of directing / Acting and directing on a film set I & II / Interpretation & directing in films). Ένα μάθημα σεναρίου (Building a story) και δύο εργαστήρια σεναρίου (Adapted shorts / Script Lab). Ένα μάθημα για ιστορία κινηματογράφου (History of Cinema), ένα για σινεμά και ψυχανάλυση (The Dark Side), κι ένα για σινεμά και μουσική. Δύο μαθήματα φωτογραφίας (Photo I & II). Δύο μαθήματα ήχου (Sound theory and design I & II). Τρία μαθήματα για το μοντάζ και το post production (Intro to editing / Digital creation I & II). Δύο μαθήματα για παραγωγή (Production - Promotion - Distribution / Low Budget, High Spirit).Διευθυντής Σπουδών είναι ο σκηνοθέτης και θεωρητικός κινηματογράφου Δημήτρης Παναγιωτάτος.Αμαλίας 38, Σύνταγμα,105 58Τηλ: + (30) 210 322 5961Fax: +(30) 210 323 3337e-Mail: nycath@nyc.grWebsite: http://www.nyc.gr