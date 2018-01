Forbes: Ο Βιν Ντίζελ στην κορυφή των ηθοποιών με τα περισσότερα έσοδα για το 2017

Ο Βιν Ντίζελ κατατάχτηκε πρώτος στη λίστα του Forbes με τους ηθοποιούς που έχουν το μεγαλύτερο εισόδημα, καθώς έφτασε τα 1,6 δισ. δολάρια από τις εισπράξεις των εισιτηρίων, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προέρχεται από την κινηματογραφική σειρά «Fast and the Furious».



Η όγδοη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2017 και έφτασε τα 1,2 δισ. δολάρια στο διεθνές box office.



Η ίδια ταινία ώθησε στη δεύτερη θέση της λίστας τον Ντουέιν Τζόνσον με ακαθάριστο ποσό εισπράξεων 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 2017, ο Τζόνσον πρωταγωνίστησε στο «Baywatch» και το «Jumanji: Welcome to the Jungle».



Η αστέρας της ταινίας «Wonder Woman» Γκαλ Γκαντόν κατατάχθηκε τρίτη με ακαθάριστο ποσό εσόδων 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Έμα Γουάτσον ακολούθησε με σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.



Ο πλήρης κατάλογος των 10 κορυφαίων εισπρακτικά ηθοποιών για το 2017:



1. Βιν Ντίζελ (1,6 δισ. δολάρια)

2. Ντουέιν Τζόνσον (1,5 δισ. δολάρια)

3. Γκαλ Γκαντόν (1,4 δισ. δολάρια)

4. Έμα Γουάτσον (1,3 δισ. δολάρια)

5. Τζόνι Ντεπ (1,1 δισ. δολάρια)

6. Ντέιζι Ρίντλεϊ (1,08 δισ. δολάρια)

7. Τομ Χόλαντ (888 εκατ. δολάρια)

8. Κρις Πρατ (864 εκατ. δολάρια)

9. Κρις Χέμσγουορθ (845 εκατ. δολάρια)

10. Τζον Μπογιέγκα (815 εκατ. δολάρια)