Η 1821 Pictures συνεργάζεται με τη Warner Bros για την ταινία δράσης «Bombshell»

Η εταιρεία παραγωγής 1821 Pictures των Πάρι Κασιδόκωστα - Λάτση και Τέρυ Ντούγκας συνεργάζεται με τη Warner Bros. για τη δημιουργία της ταινίας δράσης «Bombshell». Το φιλμ είναι βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα του Τέρυ Ντούγκας, ενώ το σενάριο θα γραφτεί από τον Ντέιβ Ματίγιο.



Η ταινία είναι βασισμένη σε μια πρωτότυπη ιδέα του Τέρυ Ντούγκας, ενώ το σενάριο θα γραφτεί από τον Dave Matillo. Παραγωγοί είναι ο Πάρις Κασιδόκωστας- Λάτσης και ο Τέρυ Ντούγκας, ενώ η Alexandra Milchan (Ο Λύκος της Wall Street) θα είναι η εκτελεστική παραγωγός ενώ από πλευράς Warner Bros , η Julia Spiro θα αναλάβει την επίβλεψη του project .



Σύμφωνα με την υπόθεση της ταινίας, το «Bombshell» είναι ένα μυστικό κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο στρατολογεί τις πιο δημοφιλείς γυναικείες διασημότητες και τις εκπαιδεύει ως κατάσκοπους. Το πρόγραμμα αυτό είναι η μοναδική ελπίδα του κόσμου για να σταματήσει έναν μεγιστάνα δισεκατομμυριούχο, ο οποίος εκβιάζει όλους τους αρχηγούς της υφηλίου με σκοπό να μετατρέψει ολόκληρο τον πολιτισμό σε ένα αστυνομικό κράτος στο οποίο τον έλεγχο θα έχει μόνο ο ίδιος.



Το έργο σηματοδοτεί μια συνεχή συνεργασία μεταξύ της 1821 Pictures και της Warner Bros., καθώς συνεταιρίζονται σε μία ακόμη ταινία δράσης με θέμα «Κυνήγι Θησαυρού» το οποίο γράφτηκε από τον Grant Pierce Myers (The Maze Runner) όπως και την «Οδύσσεια», παραγωγός του οποίου είναι ο David Heyman (από το Χάρι Πότερ).



Η 1821 Pictures ειδικεύεται σε υψηλής ποιότητας ταινίες, τηλεόραση, graphic novels, ψηφιακά μέσα και έχει μια σειρά από έργα σε αναμονή στα στούντιο, όπως: Romeo and Juliet The War με την Lions Gate, το πρότζεκτ με θέμα την ζωή του Κυριακίδη του William Wheeler για την Disney. Η 1821 Pictures ήταν παραγωγός στην ταινία του Paul Weitz «της θρυλικής ταινίας της Sony Classics «Grandma”, το οποίο κέρδισε στην Lily Tomlin την υποψηφιότητα για την Χρυσή Σφαίρα, και του Jane Gavin O'Connor «Jane Got A Gun”, με πρωταγωνίστρια την Natalie Portman για την TWC.



Μεταξύ των προηγούμενων ταινιών είναι: «And While We Were Here», με πρωταγωνίστρια την Kate Bosworth, το «Machete Kills» του Robert Rodriquez, το “Swing Vote”, με πρωταγωνιστή τον Kevin Costner, Το “The box”, με πρωταγωνίστρια την Cameron Diaz και το “The Invention of Lying” με πρωταγωνιστή τον Ricky Gervais και Jennifer Garner. Η εταιρεία παρήγαγε επίσης το ντοκιμαντέρ” With Great Power” του Stan Lee Story και πρόσφατα ξεκίνησε την εταιρεία πολυμέσων για παιδιά , “Stan Lee's Kids Universe”.



Ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης, μέσω του ειδικού σκοπού Fund, Hercules Film Fund, μαζί με τον Τέρυ Ντούγκας και Jean Luc De Fanti της Rhea Films LLC, ήταν οι παραγωγοί της ταινίας Good Time με τον Robert Pattinson σε σκηνοθεσία των αδελφών Safdie, της οποία η πρεμιέρα έγινε στο Φεστιβάλ των Καννών 2017 με μεγάλη αναγνώριση και θα κυκλοφορήσει από την Α24. Επίσης, παρήγαγαν την ταινία του Doug Liman «American Made», με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise η οποία θα κυκλοφορήσει από την Universal Pictures στις 29 Σεπτέμβριου, το «Tau» με την Maika Monroe και τον Ed Skrein και τέλος το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Brie Larson «Unicorn Store» – όλα τα παραπάνω χρηματοδοτήθηκαν από το Hercules Film Fund. Το Hercules Film Fund δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Έλληνα επιχειρηματία Πάρι Κασιδόκωστα - Λάτση με σκοπό να φέρει ευρωπαίους επενδυτές στο Χόλιγουντ και να χρηματοδοτήσει ταινίες ευρείας κυκλοφορίας.