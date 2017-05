Η δράση «Thessaloniki Goes to Cannes» ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριμένα η Αγορά του, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πραγματοποίησαν τη σημαντική δράση «Thessaloniki Goes to Cannes» την Τρίτη 23 Μαΐου. Η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του φετινού 70ου Φεστιβάλ Καννών (17 - 28 Μαΐου 2017), ανανεώνοντας το ραντεβού για την επόμενη διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών το 2018.Στο πλαίσιο του «Thessaloniki Goes to Cannes», 5 Works in Progress, δηλαδή ταινίες σε εξέλιξη (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ), παρουσιάστηκαν σε περισσότερους από 50 κορυφαίους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι πωλήσεων, φεστιβάλ και διανομείς, οι οποίοι βρέθηκαν στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Οι 5 ταινίες είναι οι εξής:ΠΟΛΥΞΕΝΗ (Μυθοπλασία, 100΄, 2017 - Ελλάδα) Σκηνοθεσία - Σενάριο: Δώρα ΜασκλαβάνουΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ (Μυθοπλασία, 85΄, 2017 - Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Γερμανία) Σκηνοθεσία - Σενάριο: Χρίστος ΓεωργίουVIRUS (Μυθοπλασία, 120΄, 2017 - Ελλάδα, Γαλλία, Λετονία) Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής, Σενάριο: Άγγελος Φραντζής, Σπύρος Κρίμπαλης*Η ταινία είχε παρουσιαστεί στο Φόρουμ Συμπαραγωγών Crossroads της Αγοράς του 52ου ΦΚΘ κερδίζοντας το πρώτο βραβείο της εταιρίας 2|35 σε υπηρεσίες post-production.ΛΠ (Ντοκιμαντέρ, 70΄, 2017 - Ελλάδα) Σκηνοθεσία - Σενάριο: Χρήστος ΠέτρουDOLPHIN MAN (Ντοκιμαντέρ, 87΄, 2017 - Ελλάδα, Γαλλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Ιταλία) Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος, Σενάριο: Γιούρι Αβέρωφ, Λευτέρης ΧαρίτοςΗ Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο. Η δράση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική προσφορά της εταιρείας post production 2|35. Μετά την παρουσίαση των ταινιών ακολούθησε κοκτέιλ με την υποστήριξη του ΕΟΤ και του Skinos Mastiha Spirit.Σκηνοθεσία - Σενάριο: Δώρα Μασκλαβάνου, Εταιρία παραγωγής: Blonde S.A. Παραγωγή: Φένια Κοσσοβίτσα, Ηθοποιοί: Κάτια Γκουλιώνη, Ozgur Emre Yildirim, Λυδία Φωτοπούλου, Γλώσσες: Ελληνικά, Τουρκικά, Διάρκεια: 100΄, Με την υποστήριξη: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Nova, Χώρα παραγωγής: ΕλλάδαΣτάδιο παραγωγής: Post-productionΣτόχος στις Κάννες: Ανεύρεση sales agent, πρεμιέρα σε φεστιβάλΤο 1955, ένα ζευγάρι επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης υιοθετεί την 12χρονη ορφανή Πολυξένη. Το κορίτσι θα αποχωριστεί τον αδελφό της, θα μεγαλώσει με λαμπρές υποσχέσεις, δίνοντας όμως μάχες για να υπερασπιστεί όλα όσα της ανήκουν.Σκηνοθεσία - Σενάριο: Χρίστος Γεωργίου, Εταιρία παραγωγής: View Master Films, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH, Manny Films, Lychnari Productions Limited, Pallas Film, Παραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος, Θανάσης Καραθάνος, Συμπαραγωγή: Birgit Kemner, Χρίστος Γεωργίου, Martin Hampel, Ηθοποιοί: Δημήτρης Ήμμελος, Μυρτώ Αλικάκη, Νεφέλη Κουρή, Γλώσσα: Ελληνικά, Διάρκεια: 85΄, Με την υποστήριξη: ΕΚΚ, Centre National du Cinéma et de l’Image Animeé, Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρος), Mitteldeutsche Medienförderung, FFA - German Federal Film Board, ΕΡΤ και Eurimages – Συμβούλιο της Ευρώπης, Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, ΓερμανίαΣτάδιο: Τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσηςΣτόχος στις Κάννες: Ανεύρεση sales agent, διανομείς, φεστιβάλΒγαίνοντας από την αστυνομική κλούβα, ο Γιώργος έρχεται αντιμέτωπος με την έφηβη κόρη του, η οποία είναι ανάμεσα στους διαδηλωτές. Προκειμένου να βρουν τις χαμένες ισορροπίες μεταξύ τους, πατέρας και κόρη θα περάσουν μερικές μέρες μαζί στο εξοχικό της οικογένειας.Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής, Σεναριογράφοι: Άγγελος Φραντζής, Σπύρος Κρίμπαλης, Εταιρία Παραγωγής: Heretic, Παραγωγή: Γιώργος Καρναβάς, Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Συμπαραγωγή: Mathieu Bompoint (Mezzanine Films), Ηθοποιοί: Κάτια Γκουλιώνη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά, Διάρκεια 120΄, Με την υποστήριξη: ΕΚΚ, ΕΡΤ, CNC, Latvian National Film Centre, Blonde S.A., Alatas Films, 2|35, Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Γαλλία, ΛετονίαΣτάδιο: Post-productionΣτόχος στις Κάννες: Ολοκλήρωση χρηματοδότησης, sales agent, διανομείς, πρεμιέρα σε φεστιβάλ.Η Άννα και ο Πέτρος είναι ένα νεαρό ζευγάρι που μετακομίζει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Σιβηρίας. Η Άννα μένει έγκυος χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσφατη επαφή μεταξύ τους. Πώς εξηγείται το γεγονός; Ο Πέτρος αναζητά μια λογική απάντηση, ενώ η Άννα καταφεύγει στη θρησκεία.Σκηνοθεσία - Σενάριο: Χρήστος Πέτρου, Εταιρία Παραγωγής: Heretic Παραγωγός: Γιώργος Καρναβάς, Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Διάρκεια: 70΄, Με την υποστήριξη: ΕΚΚ, ΕΡΤ, Παγκόσμια εκμετάλλευση: Heretic Outreach, Χώρα παραγωγής: ΕλλάδαΣτάδιο: ΜοντάζΣτόχος στις Κάννες: Ολοκλήρωση χρηματοδότησης, πρεμιέρα σε φεστιβάλΜία ταινία για τη Λένα Πλάτωνος, μιας από τις πιο ιδιοσυγκρασιακές ελληνίδες μουσικούς και πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, μέσα από τα λόγια μουσικών και συνεργατών της, και δικών της εκμυστηρεύσεων.Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος, Σεναριογράφοι: Γιούρι Αβέρωφ, Λευτέρης Χαρίτος, Εταιρία Παραγωγής: Anemon Productions, Les Films Du Balibari, Storyline Entertainment, Impleo, Παραγωγή: Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ, Estelle Robin, Ed Barreveld, Seiko Kato, Γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά, Ιταλικά, Διάρκεια: 87΄, Με την υποστήριξη: Arte, CNC, ΕΚΚ, WOWOW, ΕΡΤ, Knowledge, TVO, Canal Z, SVT, Region Pays de la Loire, Παγκόσμια εκμετάλλευση: Films Transit, Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Γαλλία, Καναδάς, Ιαπωνία, ΙταλίαΣτάδιο: Post-productionΣτόχος στις Κάννες: Ολοκλήρωση χρηματοδότησης και διανομήΤο ντοκιμαντέρ ξετυλίγει τη συναρπαστική ζωή του θρυλικού δύτη Ζακ Μαγιόλ, από τον οποίο εμπνεύστηκε ο Λικ Μπεσόν το φιλμ Απέραντο γαλάζιο, μυώντας το θεατή στην ελεύθερη κατάδυση μέσα από ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο.